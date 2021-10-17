18 октября — день Харитины. Коротаем время за прялкой и вяжем, и вышиваем

На Руси ткацкое ремесло очень ценилось. Высокого уровня развития среди славян получило искусство узорного ткачества. На простых ткацких станах ткачихи вырабатывали гладкие полотна и красивейшие рисунчатые ткани. Часть узорчатых изделий использовали для украшения одежды, а другая декорировала крестьянский интерьер. Основным материалом были льняные нитки, к которым иногда добавляли шерстяную или конопляную нить. Благодаря применению разнообразных приемов переплетения нитей в ткани создавали всевозможные узоры орнамента.

В церкви почитается память святой мученицы Харитины

Она пострадала за веру в городе Понте примерно в IV веке. Известно, что в раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана Клавдием – благочестивым и добрым человеком. Харитина уверовала во Христа, после чего решила посвятить служению ему свою жизнь. Клавдий же любил девушку, как родную дочь, поддерживал ее религиозные убеждения и даже построил для нее дом, поскольку Харитина очень хотела жить в уединении, чтобы иметь силы и время для молитвы. Она пострадала за веру в городе Понте примерно в IV веке. Известно, что в раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана Клавдием – благочестивым и добрым человеком. Харитина уверовала во Христа, после чего решила посвятить служению ему свою жизнь. Клавдий же любил девушку, как родную дочь, поддерживал ее религиозные убеждения и даже построил для нее дом, поскольку Харитина очень хотела жить в уединении, чтобы иметь силы и время для молитвы.

Для многих верующих Харитина стала примером образцового христианина, и многие благодаря ей также уверовали во Христа. Но однажды Харитину оклеветали язычники, в результате чего она предстала перед судом. Унижения и пытки не вынудили Харитину отказаться от своих религиозных убеждений, в результате чего она была казнена.