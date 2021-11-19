18 октября состоялся показ новых наушников — AirPods 3. О новинке Apple ходили самые разные слухи. Выход устройства ожидался весной, но пользователи смогли увидеть их только сейчас. Однако новые наушники производителя не смещают с рынка прошлое поколение, а будут продаваться вместе с ним. Теперь на выбор покупателей самые разные аппараты Apple, которые различаются стоимостью и некоторым функционалом.
Наушники стали доступны к предзаказу сразу после проведения презентации. Сейчас их может приобрести любой на сайте компании Эпл. А также у магазинов, которые перепродают аппараты.
В 2021 году цена нового гаджета 7590 грн. Если осуществлять заказ наушников с сайта, то придут они за пару недель. Всего в наличии одна конфигурация кейсов, так как Эпл решили не устраивать сегментацию продаж. AirPods 3 отлично функционируют с приборами для беспроводного заряда и могут использоваться с аппаратами MagSafe.
Для нового девайса важно приобрести качественный кейс, который будет поддерживать его первоначальный вид и обеспечивать безопасность. Рекомендуется рассмотреть чехлы из прочных материалов.
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Силиконовый аксессуар
Кейс из силиконового материала является оптимальным для всех пользователей. Он предлагает отличную защиту при минимальном весе. Сделанный из силиконового материала, кейс обеспечивает отличную защиту от любого урона и хорошее сцепление с ладонью. С таким аксессуаром в большинстве случаев в комплекте предоставляется карабин для удобной носки девайса.
Кейс из кожи
Такой защитный аксессуар станет отличным дополнением образа людей, которые ценят качество своих изделий. Кожа со временем изнашивается, и все кожаные кейсы получают уникальную наружность, поэтому у вас будет индивидуальный аксессуар. Обычно доступны варианты чехлов из веганского материала, который не вредит окружающей среде.
Прозрачный чехол
Накладка с прозрачным дизайном предлагает базовую защиту с минималистическим видом. Этот простой чехол позволяет дизайну AirPods 3 сиять, обеспечивая повседневную защиту от частиц пыли и капель воды. Еще больше вариаций чехлов можно посмотреть на странице: https://icases.ua/catalog/chehly- dlya-airpods-3-kupit где представлены только лучшие защитные изделия.
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