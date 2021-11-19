18 октября состоялся показ новых наушников — AirPods 3. О новинке Apple ходили самые разные слухи. Выход устройства ожидался весной, но пользователи смогли увидеть их только сейчас. Однако новые наушники производителя не смещают с рынка прошлое поколение, а будут продаваться вместе с ним. Теперь на выбор покупателей самые разные аппараты Apple, которые различаются стоимостью и некоторым функционалом.

Наушники стали доступны к предзаказу сразу после проведения презентации. Сейчас их может приобрести любой на сайте компании Эпл. А также у магазинов, которые перепродают аппараты.

В 2021 году цена нового гаджета 7590 грн. Если осуществлять заказ наушников с сайта, то придут они за пару недель. Всего в наличии одна конфигурация кейсов, так как Эпл решили не устраивать сегментацию продаж. AirPods 3 отлично функционируют с приборами для беспроводного заряда и могут использоваться с аппаратами MagSafe.

Для нового девайса важно приобрести качественный кейс, который будет поддерживать его первоначальный вид и обеспечивать безопасность. Рекомендуется рассмотреть чехлы из прочных материалов.

Силиконовый аксессуар

Кейс из силиконового материала является оптимальным для всех пользователей. Он предлагает отличную защиту при минимальном весе. Сделанный из силиконового материала, кейс обеспечивает отличную защиту от любого урона и хорошее сцепление с ладонью. С таким аксессуаром в большинстве случаев в комплекте предоставляется карабин для удобной носки девайса.

Кейс из кожи

Такой защитный аксессуар станет отличным дополнением образа людей, которые ценят качество своих изделий. Кожа со временем изнашивается, и все кожаные кейсы получают уникальную наружность, поэтому у вас будет индивидуальный аксессуар. Обычно доступны варианты чехлов из веганского материала, который не вредит окружающей среде.

Прозрачный чехол

Накладка с прозрачным дизайном предлагает базовую защиту с минималистическим видом. Этот простой чехол позволяет дизайну AirPods 3 сиять, обеспечивая повседневную защиту от частиц пыли и капель воды. Еще больше вариаций чехлов можно посмотреть на странице: https://icases.ua/catalog/chehly- dlya-airpods-3-kupit где представлены только лучшие защитные изделия.