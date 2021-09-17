18 сентября – день Елизаветы Предсказательницы и Захария

18 сентября наши предки считали днём несчастливым. Но! Верили, что сегодня все гадания и предсказания — правдивы, а потому вовсю общались с гадалками, знахарями и предсказателями. Особенно если дело касалось предстоящего замужества и семейной жизни! Вот и шли толпы незамужних девушек к ворожеям, которые за символическую плату гадали им о судьбе. Нередко в этот день молодежь гадала самостоятельно, во время посиделок.

Люди говорили, что необыкновенными качествами наделился человек, родившейся в этот день, — считали, что кумоха не могла ему навредить, ни зацеловать, поскольку он от рождения обладает колдовской силой. Такого человека часто нанимали в пастухи.

18 сентября в древние времена люди собирались и выгоняли из людских домов лихорадку-кумоху

И если накануне ее удавалось изгать из сена и хлевов, то именно в этот день верили, что темная нечисть могла пробраться в крестьянский дом. А там, как им было известно, нечести легко найти себе жертву. Также принято было выгонять кумоху или лихорадку березовыми вениками из всего дома.

Считали, что нечисть никого не побеспокоит зимой после проведения данного обряда. Спасти себя от кумохи можно было лишь написав на листе бумаги первую главу из Евангелия от Иоанна, носить ее на кресте на теле шесть недель, а затем сжечь, а пепел этот проглотить.

Этот день считался одним из самых лучших для гаданий на будущую судьбу и даже замужества, и традиция ходить к гадалкам живет даже сегодня. Традиция эта восходит к тому, что в этот день Елизавета предсказала Деве Марии рождение Иисуса Христа. На Захарию и Елизавету часто справляли свадьбы.

А ещё 18 сентября принято было топить баню и париться в ней, чтобы быть здоровыми в течение всего года.

Церковь чтит память Елизаветы и Захария – родителей Иоанна Крестителя

Согласно преданию, Елизавета была двоюродной сестрой Марии и вместе с мужем жила в Хевроне. Несмотря на долгие годы жизни вместе, супруги не могли зачать ребенка вплоть до преклонного возраста. Однажды Захария удалился в пустыню, и там ему явился ангел, который открыл старцу, что совсем скоро у них появится ребенок, которого нужно назвать Иоанном. Священник не поверил в это, и ангел сказал, что Захария лишится дара речи вплоть до рождения сына. Так и произошло – Захария снова стал говорить, когда взял на руки младенца Иоанна.

В то время в отношении христиан постоянно организовывались гонения, а потому, Елизавете вместе с ребенком пришлось бежать из города и долго скрываться в пустыне. Захарию же схватили и потребовали сказать, где находятся его близкие. Священник ничего не сказал в ответ, и его убили прямо в храме. Легенда гласит о том, что спустя 40 дней после этого умерла Елизавета, а Иоанна вскормил ангел. К слову, именно Елизавета предсказала рождение Иисуса Марией.

18 сентября — Традиции и обряды на Захарий и Елизавета

Главные традиции 18 сентября — обряд обметания дома березовым веником, парение в бане, гадания.

По традиции в этот день положено обмести весь дом березовым веником. Это защитит жилище от нечистой силы до весны.

Также считается очень полезным попариться в бане для придания организму сил и здоровья на целый год.

По легенде, именно святая Елисавета предсказала Марии рождение сына. Поэтому с давних пор этот народный праздник славится на Руси как один из наиболее благоприятных дней для гадания на любовь, судьбу, суженого.

Считалось, что рожденный на Захария и Елизавету обладает особой силой: его не трогают ни оборотни, ни лешие. Поэтому такого человека старались нанять в пастухи, чтобы он берег скотину от нечистой силы, да от злого волка. Также верили, что если рожденный в этот день накосит сена, то коровы будут есть это сено с особым удовольствием, а после дадут вкуснейшее молоко.

Приметы на 18 сентября



Листья рябины пожелтели – зима будет ранней и холодной.

Богатый урожай дикой рябины – к ненастной осени. Если в лесах рябина почти не плодоносит – вся осень будет сухой.

Нельзя в этот день стирать белье, чтобы лихорадка не напала.

Нищим тоже нельзя подавать.

В бане в этот день с березовым веником попариться – изгнать из себя всякую хворь.

Если 18 сентября человек все же заболел, надо поймать паука, посадить его в скорлупу ореха, обмотать тканью и повесить такой «амулет» на шею. Считается, что паук в скорлупе опутывает своей паутиной злую лихорадку.

Если вдруг заболел ребенок, надо в его кроватку положить куклу без лица (можно сделать самому). Игрушка перетянет на себя болезнь, и малыш выздоровеет.

Тот, кто родился в этот день, унаследует от высших сил колдовские чары. Ни одна болезнь его не возьмет!

Родившиеся в этот день дома не уживаются (вырастают путешественниками, бродягами, их работа будет связана с частыми командировками и т.д.). Также из таких людей получались отменные пастухи.

Кто в этот день поклянется и слова своего не сдержит – скоро погибнет.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Алексей, Захар, Глеб, Максим, Давид, Федор, Елизавета, Ираида, Раиса.

А ещё 18 сентября празднуют…

Сегодня День первой любви (First Love Day) — США

День уважения (National Respect Day) — США

День чизбургера (National Cheeseburger Day) — США

Международный фестиваль сыра (Bra Cheese Festival) — Италия

Сегодня День козинаков из риса (National Rice Krispies Treat Day) — США

День астрономии — Армения

День независимости — Чили

Сегодня День национальной музыки — Азербайджан

День объятий отправителя поздравительной открытки (Hug A Greeting Card Writer Day) — США

День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении (National HIV/AIDS and Aging Awareness Day) — США

Сегодня День памяти военнопленных и пропавших без вести (National POW/MIA Recognition Day) — США

День военно-морского флота — Хорватия

День островных языков — Япония

Сегодня День персидской литературы и поэзии — Иран

Именины у Глеба, Давида, Александра, Захарии, Афанасия, Алексея, Раисы, Ираиды, Фёдора, Максима

Кумоха осенняя

День отмочки хвостов

Сегодня День запахов пряностей для глинтвейна

День памяти погибших мотоциклистов

День секретаря в России

Международный день электронной книги (International Read an eBook Day)

Всемирная акция «Очистим мир» (Clean Up the World Weekend)

Всемирный день мониторинга качества воды (World Water Monitoring Day)

День памяти святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы

День Mini MBA По материалам https://boooh.ru О праздниках больше — здесь .