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18 января - Крещенский вечер. Освящение воды
фото: pxhere.com

18 января — Крещенский вечер. Освящение воды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 17.01.2022

18 января, в народном календаре, значится как Второй Сочельник. К большому празднику готовятся православные — к Крещению Господня — и сегодня канун торжества.  С ним связана давняя традиция — освящение воды. 18 января это делают в храмах. После литургии, около полудня. А уже в сам праздник Крещения (19 января) – обряд проводят на улице, около открытых водоёмов. У моря, родников и рек. Кстати, считается, что особые качества в Крещенский вечер приобретает не только вода, но и снег. Поэтому предки наши им умывались, а талую воду хранили для хозяйственных целей, а в некоторых случаях её также использовали и как лекарство.

Канун Крещения — время строгого поста и покаяния, а потому 18 января также именуют — Голодная кутья. В этот вечер, по народным поверьям, нельзя было ужинать. Да и, в принципе, в эти дни завершались богатые праздничные столы. Жизнь входила в размеренное будничное русло.

А ещё:  «Раз в крещенский вечерок…» — помните? Да, да! И это также про сегодняшний день. «Заглядывали» в будущее в основном девушки, гадая на суженного. При этом, правда, помнили, что в канун Крещения разгуливает по свету нечистая сила. Считалось, что с «тёмными» можно встретиться сегодня, где угодно. И предстать они могут в любом обличии: в виде животного, насекомого, знакомого и незнакомого человека.

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Чего нельзя делать в Крещенский Сочельник?

  • Нельзя ругаться, обижать и обижаться на кого-то.
  • Стирать и убирать в доме можно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО все дела необходимо завершить, как можно раньше (до 16-17 часов), и уж точно нельзя чистоту наводить вечером и ночью.
  • В канун праздника нельзя брать или давать в долг.
  • Когда будете набирать крещенскую воду, не вздумайте думать о плохом.

На погодные приметы сегодняшний день богат, пожалуй, как никакой другой:

  • На Крещенский вечер снег идет – будет хороший урожай зерновых культур.
  • Какая погода 18 января, такой она будет и на Масленицу.
  • Дует сильный южный ветер — лето будет дождливым, с большим количеством гроз.
  • Ночью звезд не видно, а небо пасмурное — грибов осенью будет очень мало.
  • Сильная метель или поземка 18 января – к хорошему урожаю.
  • На деревьях мало снега —  ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях – жди богатого урожая.
  • Полный месяц в этот день предвещает разлив рек весной.
  • Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.
  • С утра идет снег — предвестие того, что будет много гречихи и хлеба.

Именины 18 января отмечают:

Полина. Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Нонна, Роман.


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