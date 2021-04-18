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19 апреля — Евтихий Тихий и Ерема Пролетный
фото: KIMDAEJEUNG (pixabay.com)

19 апреля — Евтихий Тихий и Ерема Пролетный

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 23:36 18.04.2021

19 апреля говорили: «Если на Евтихия безветренно, то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет». Другими словами, по погоде этого дня судили, каким будет урожай яровых и овощей, клевера и хлеба.

19 апреля было принято молиться Евтихию о благополучии и здоровье семьи. А девушки сегодня ещё и гадали на суженого. Существовала традиция, связанная с яблонями, которые в эти дни как раз и распускались. Невесты спешили сорвать цветок и быстрее других девушек принести его в храм.

Верили, что первую девицу Бог отметит — она обязательно выйдет замуж по обоюдной любви.

Память архиепископа Евтихия Константинопольского

Согласно преданиям, жил в 6 веке. Господь одарил его даром предсказания и способностью излечивать тяжёлые недуги.

Святой Евтихий получил первоначальное образование и христианское воспитание от своего деда-священника. Однажды во время детской игры мальчик написал свое имя с титулом Патриарха и этим как бы предуказал свое будущее служение. В возрасте 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего образования. Юноша преуспел в изучении наук и понял, что человеческая мудрость — ничто пред учением Божественного Откровения. Он решил посвятить себя иноческой жизни. Святой Евтихий удалился в один из амасийских монастырей и принял в нем Ангельский чин. За свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол.

19 апреля было принято молиться Евтихию о благополучии и здоровье семьи. А девушки сегодня ещё и гадали на суженого. Существовала традиция, связанная с яблонями, которые в эти дни как раз и распускались. Невесты спешили сорвать цветок и быстрее других девушек принести его в храм. Верили, что первую девицу Бог отметит — она обязательно выйдет замуж по обоюдной любви.

Гадания происходили неспроста: яблоню в народе сравнивали с наряженной барышней-невестой. Именно это дерево считали символом плодородия и любви.

В день Евтихия и Еремы (Иеремия) хозяева заботились о яблоневых деревьях в своих садах. Белили стволы для защиты от вредных насекомых и подпирали ветви палками, готовясь к богатому урожаю.

Что же касается погодных примет 19 апреля…

  • Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – к летней засухе.
  • Безветренный и солнечный день – яровые хорошо уродятся.
  • Туман утром — к сухой погоде до конца месяца.
Именины сегодня отмечают: Павел, Еремей, Платонида, Архилий, Архелай, Евтихий, Мефодий, Серапион.

А ещё 19 апреля празднуют…

  • День подснежника (The Day of Snowdrop)
  • День велосипеда (Bicycle Day)
  • День путешествующей улыбки
  • День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи
  • День науки (СССР)
  • Праздник читателя этикеток
  • День работника ломоперерабатывающей отрасли
  • День российской полиграфии
  • День юридической службы МВД РФ
  • День образования службы занятости РФ
  • День врождённой диафрагмальной грыжи (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day)

О праздниках больше — здесь.

19 апреля — Евтихий Тихий и Ерема Пролетный

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