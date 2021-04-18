19 апреля — Евтихий Тихий и Ерема Пролетный

19 апреля говорили: «Если на Евтихия безветренно, то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет». Другими словами, по погоде этого дня судили, каким будет урожай яровых и овощей, клевера и хлеба.

19 апреля было принято молиться Евтихию о благополучии и здоровье семьи. А девушки сегодня ещё и гадали на суженого. Существовала традиция, связанная с яблонями, которые в эти дни как раз и распускались. Невесты спешили сорвать цветок и быстрее других девушек принести его в храм.

Верили, что первую девицу Бог отметит — она обязательно выйдет замуж по обоюдной любви.

Память архиепископа Евтихия Константинопольского

Согласно преданиям, жил в 6 веке. Господь одарил его даром предсказания и способностью излечивать тяжёлые недуги.

Святой Евтихий получил первоначальное образование и христианское воспитание от своего деда-священника. Однажды во время детской игры мальчик написал свое имя с титулом Патриарха и этим как бы предуказал свое будущее служение. В возрасте 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего образования. Юноша преуспел в изучении наук и понял, что человеческая мудрость — ничто пред учением Божественного Откровения. Он решил посвятить себя иноческой жизни. Святой Евтихий удалился в один из амасийских монастырей и принял в нем Ангельский чин. За свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол.

19 апреля было принято молиться Евтихию о благополучии и здоровье семьи. А девушки сегодня ещё и гадали на суженого. Существовала традиция, связанная с яблонями, которые в эти дни как раз и распускались. Невесты спешили сорвать цветок и быстрее других девушек принести его в храм. Верили, что первую девицу Бог отметит — она обязательно выйдет замуж по обоюдной любви.

Гадания происходили неспроста: яблоню в народе сравнивали с наряженной барышней-невестой. Именно это дерево считали символом плодородия и любви.

В день Евтихия и Еремы (Иеремия) хозяева заботились о яблоневых деревьях в своих садах. Белили стволы для защиты от вредных насекомых и подпирали ветви палками, готовясь к богатому урожаю.

Что же касается погодных примет 19 апреля…

Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – к летней засухе.

Безветренный и солнечный день – яровые хорошо уродятся.

Туман утром — к сухой погоде до конца месяца.

Именины сегодня отмечают: Павел, Еремей, Платонида, Архилий, Архелай, Евтихий, Мефодий, Серапион.

А ещё 19 апреля празднуют…

День подснежника (The Day of Snowdrop)

День велосипеда (Bicycle Day)

День путешествующей улыбки

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

День науки (СССР)

Праздник читателя этикеток

День работника ломоперерабатывающей отрасли

День российской полиграфии

День юридической службы МВД РФ

День образования службы занятости РФ

День врождённой диафрагмальной грыжи (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day)

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