19 апреля в Севастополе начался пожароопасный сезон

Согласно постановлению городского Правительства , в Севастополе 19 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. Он продлится до наступления устойчивой холодной и дождливой погоды.

Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения лесов – за исключением мест, которые специально оборудованы для отдыха на природе. Главное управление МЧС России по городу Севастополю в этот период будет проводить ряд превентивных мероприятий — в том числе рейдовую работу, подразумевающую контроль за соблюдением правил обращения с огнём и противопожарных мер, разъяснительные беседы с населением, распространение тематических листовок-памяток, пропаганду культуры безопасности через средства массовой информации, а также с помощью иных средств вещания и оповещения, — отмечают пресс-службе Правительства Севастополя.

Непосредственно в пожароопасный период работники Лесхоза установят контроль за проведением мероприятий по благоустройству лесов – это установка шлагбаумов, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос, организация мест отдыха людей в лесу, надзор за такими территориями.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей и гостей города-героя сохранять бдительность и строго следовать правилам пожарной безопасности:

не бросайте на землю горящие спички и тлеющие окурки;

не разводите костры в пожароопасный период;

не сжигайте мусор в лесу;

не оставляйте в лесу мусор, особенно – обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, стеклянные бутылки и осколки стекла – они могут действовать как линзы, провоцируя воспламенение;

прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности, рассказывайте об опасностях игр с огнём на природе;

если вы заметили огненные всполохи или дым на открытой местности, примите все возможные меры, чтобы потушить возгорание: сбейте пламя плотными зелёными ветвями, попробуйте его затоптать, забросать землёй, залить водой.

Если самостоятельно справиться с возгоранием не представляется возможным — незамедлительно звоните в МЧС России по номеру «101»!