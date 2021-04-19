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В Крыму - чрезвычайная пожароопасность, запрет посещать леса продлен еще на 21 день

19 апреля в Севастополе начался пожароопасный сезон

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 21:03 19.04.2021

Согласно постановлению городского Правительства, в Севастополе 19 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. Он продлится до наступления устойчивой холодной и дождливой погоды.

Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения лесов – за исключением мест, которые специально оборудованы для отдыха на природе. Главное управление МЧС России по городу Севастополю в этот период будет проводить ряд превентивных мероприятий — в том числе рейдовую работу, подразумевающую контроль за соблюдением правил обращения с огнём и противопожарных мер, разъяснительные беседы с населением, распространение тематических листовок-памяток, пропаганду культуры безопасности через средства массовой информации, а также с помощью иных средств вещания и оповещения, — отмечают  пресс-службе Правительства Севастополя.

Непосредственно в пожароопасный период работники Лесхоза установят контроль за проведением мероприятий по благоустройству лесов – это установка шлагбаумов, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос, организация мест отдыха людей в лесу, надзор за такими территориями.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей и гостей города-героя сохранять бдительность и строго следовать правилам пожарной безопасности:

  • не бросайте на землю горящие спички и тлеющие окурки;
  • не разводите костры в пожароопасный период;
  • не сжигайте мусор в лесу;
  • не оставляйте в лесу мусор, особенно – обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, стеклянные бутылки и осколки стекла – они могут действовать как линзы, провоцируя воспламенение;
  • прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности, рассказывайте об опасностях игр с огнём на природе;
  • если вы заметили огненные всполохи или дым на открытой местности, примите все возможные меры, чтобы потушить возгорание: сбейте пламя плотными зелёными ветвями, попробуйте его затоптать, забросать землёй, залить водой.

Если самостоятельно справиться с возгоранием не представляется возможным — незамедлительно звоните в МЧС России по номеру «101»!

19 апреля в Севастополе начался пожароопасный сезон

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