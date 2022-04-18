19 апреля — Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. По погоде судили, каким будет урожай

19 апреля говорили: «Если на Евтихия безветренно, то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет». Другими словами, по погоде этого дня судили, каким будет урожай яровых и овощей, клевера и хлеба.

Церковь же нынче чтит память и архиепископа Евтихия Константинопольского, и мученика Иеремия. Первый, согласно преданиям, жил в 6 веке. Господь одарил его даром предсказания и способностью излечивать тяжёлые недуги. Что же касается мученика Иеремия, то о нём известно лишь, что жил он в 3 веке в Палестине и свято верил в Иисуса Христа. В период гонения на христиан, Иеремия подвергли мученической смерти.

19 апреля было принято молиться Евтихию о благополучии и здоровье семьи. А девушки сегодня ещё и гадали на суженого. Существовала традиция, связанная с яблонями, которые в эти дни как раз и распускались: невесты спешили сорвать цветок и быстрее других девушек принести его в храм. Верили, что первую девицу Бог отметит — она обязательно выйдет замуж по обоюдной любви.

Такие гадания происходили неспроста: яблоню в народе сравнивали с наряженной барышней-невестой. Именно это дерево считали символом плодородия и любви.

В день Евтихия и Еремы (Иеремия) хозяева заботились о яблоневых деревьях в своих садах: белили стволы для защиты от вредных насекомых и подпирали ветви палками, готовясь к богатому урожаю.

Что же касается погодных примет:

Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – к летней засухе.

Безветренный и солнечный день – яровые хорошо уродятся.

Туман утром — к сухой погоде до конца месяца.

Именины сегодня отмечают: Павел, Еремей, Платонида, Архилий, Архелай, Евтихий, Мефодий, Серапион.