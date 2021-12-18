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19 декабря – день Николы Зимнего. В чудеса верите?
иллюстрация: MalaikaUbuntu (pxhere.com)

19 декабря – день Николы Зимнего. В чудеса верите?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 17:45 18.12.2021

19 декабря – Также этот день в народе именовали — Микола Чудотворец, Николай холодный, Никола Чудотворец, Николай зимний, Мишин день.

Святитель Николай — наиболее любимый и почитаемый в народе угодник. Не только на Руси, но и во многих странах мира он считается вторым после Бога заступником людей, покровителем земледелия и скотоводства, хозяином земных вод, спасителем всех странствующих на суше и на море. В сказаниях о его жизни описывается множество чудес, творимых им на благо людей, поэтому святого не без основания называют Николаем Чудотворцем, а помня о его особой благосклонности к тем, кого несчастье застало во время морского путешествия, еще и Николой Мокрым зовут.

За чудесные деяния Николая Чудотворца славят дважды в году. Первый раз 22 мая в день перенесения мощей Николая из города Миры в город Бары. Этого Николу вешним, теплым и травным называют. А 19 декабря — в день смерти святого — отмечают православные Николу зимнего, холодного.

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19 декабря – День Николы Зимнего. Под подушку заглянули?

Известно, что жил он примерно в III веке на территории греческой колонии Патара в Малой Азии. С детства проникся христианством и практически сразу решил, что будет служить Богу. Целыми днями Николай пропадал в храме, молился, читал Священное Писание. Дядя Николая, епископ Патарский, отметил усердие своего племянника и распорядился сделать его чтецом, после чего возвел в сан священника. Родители Николая умерли, и все свое наследство он решил раздать неимущим. Значительно позже Николай становится епископом на территории города Мира (ныне это Грузия). Поскольку Николай был явным противником язычества и ревностным христианином. Святителя в народе считали главным помощником для осужденных за несовершенные деяния.

Также Николай является покровителем купцов, детей и моряков. Ему часто молились и земледельцы, чтобы получить хороший урожай. Интересно, что именно день Николая часто считали сроком для проведения какой-либо сделки. Так, устанавливались цены на следующий период времени, братчины и т.д.

На Зимнего Николу на Руси устраивалась глобальная распродажа хлебов. Везде проходили шумные ярмарки да базары, на которых устанавливалась одинаковая цена на зерно и муку. Никто не опасался стать жертвой обмана, ведь за мошенниками зорко следил сам святой Николай.

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Угодник покровительствовал еще и бракам, поэтому после свадебного сговора ему творили молитву, чтобы он оградил будущее молодых от несчастий.

На этом участие святого в людской жизни не заканчивалось: помимо того, что он сводил молодых, он еще и провожал умерших в последний путь. В отличие от древнегреческой мифологии с их реками (Стикс и Лета), отделявших мир живых от мертвого, славянский переход был огненным.

А ещё наши предки верили, что святой Николай в образе седого старика ходит по улицам в этот день и совершает чудеса. Также дети утром 19 декабря спешили заглянуть под подушку – тем, кто вел себя хорошо, Николай дарил сладости. Поэтому, в народной культуре за ним закрепился образ Деда Мороза.

Приметы дня 19 декабря

  • Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.
  • Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).
  • Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.
  • Если человек родился 19 декабря, то в качестве оберега ему следует носить лазурит или родонит.
  • Если снег с дороги до Николиного дня заметает, то им и не стоять Ясная и холодная погода – будет богатый урожай летом.
  • Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.
Именины сегодня отмечают: Максим, Николай.

А ещё 19 декабря празднуют…

  • День эмо (National Emo Day) — США
  • Праздник овсяных маффинов (National Oatmeal Muffin Day) — США
  • День адвокатуры — Украина
  • День разделения — Ангилья
  • Праздник освобождения Гоа — Индия
  • День карамели (National Hard Candy Day) — США
  • Именины у Николая, Максима
  • Никола Зимний
  • День святого Николая Чудотворца
  • День военной контрразведки РФ
  • Международный день снабженца
  • Праздник скрещивания пальцев
  • День рождения линолеума
  • Международный день помощи бедным (International Day to Assist the Poor)

О праздниках больше — здесь.

19 декабря – день Николы Зимнего. В чудеса верите?

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