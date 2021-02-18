19 февраля — день Вукола. О китах и дельфинах замолвите слово!

19 февраля в христианском календаре отмечено как День Вукола Смирнского, который славен тем, что был первым епископом, служившим в Малой Азии. Также к его заслугам относят то, что в своё время он крестил множество язычников.

В народе же тонким религиозным моментам уделяли мало внимания, а календарные даты адаптировали под свой жизненный уклад. Так, с Дня Вуколы считали в сёлах — стартовало время отела. Крестьяне говорили: «На Вукола народились жуколы» (телята, которые рождались в феврале).

Преподобный Вукол, епископ Смирнский

Ученик святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, был им поставлен первым епископом Смирнской Церкви (Малая Азия).

Благодатию Божией, святитель Вукол обратил ко Христу и крестил множество язычников и как опытный и мудрый наставник защищал свою паству от тьмы ересей. Скончался в мире около 100–105 года. Свою паству он передал святому Поликарпу, знаменитому мужу апостольскому, который также был учеником святого апостола Иоанна Богослова (память его 23 февраля). У гроба святителя Вукола выросло миртовое дерево, которое исцеляло больных.

И погоду 19 февраля также, конечно, предсказывали, но примет было немного:

Если мороз трещит – весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким.

Холодный Вукол несет мартовское тепло.

Морозный день — лето будет хорошим, а урожай зерновых будет богатым.

Туман в этот день — лето будет грибным и урожайным на орехи.

Именины сегодня отмечают: Кристина, Марфа, Мария, Анатолий, Александр, Арсений, Дмитрий, Василий, Иван, Максим, Юлиан, Севастьян.

А ещё 19 февраля в календаре мировых дат значится как День защиты китов и дельфинов. Установлен в подтверждение решения о запрете осуществления китового промысла, принятого в 1986 году. С того момента… официально… ловля китов разрешена только в научных целях для Японии. Однако, к сожалению, мир не без браконьеров, так что и киты, и дельфины продолжают гибнуть. Кроме того… вроде как законная человеческая деятельность… тоже вносит свой негативный вклад в жизнь обитателей морей-океанов: добыча нефти, к примеру, влечет за собой большие потери млекопитающих. В загрязнённой воде животные жить просто не могут.

А ещё 19 февраля празднуют…

Всемирный день китов (World Whale Day)

День смешивания разных красок

Международный день перетягивания каната (International Tug of War Day)

День рождения синоптической карты

19 февраля — День орнитолога

День военно-оркестровой службы ВС РФ

Национальный день мятного шоколада — США

19 февраля — День дарения книг — Армения

День Васила Левского — Болгария

День флага — Туркменистан

19 февраля — День сотрудника финансовой полиции — Кыргызстан

День демократии (National Democracy Day) — Непал

День армии — Мексика

19 февраля — День Константина Бранкузи — Румыния

Именины у Анатолия, Варсонофия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии, Арсения

Вукола Телятник

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