19 июля – день Сысоя Великого. Целебная роса

19 июля. Самое важное дело — встать пораньше и пройтись босиком по росе! Предки наши верили, что приобретает она в этот день сильнейшие целебные свойства. Способна дать человеку сил, наделить бодростью и подарить крепкое здоровье. Говорили, что даже птице и зверю эта роса полезна. А утренние туманы наполняют живительной силой все вокруг.

Знали это свойство сысоевской росы и опытные знахари. Рано утром выходили они на луг, собирали драгоценную влагу и хранили ее весь год. Ею лечили болезни глаз, растирали суставы, делали примочки для лица. А уж если смешать ее с целебными травами – получится сильное снадобье!

А ещё 19 июля варили варенье из чёрной смородины. Также старались завершить все полевые работы, ведь шёл период дождей.

Преподобный Сисой Великий

Преподобный Сысой Великий († 429 г.) был монахом отшельником, подвизался в Египетской пустыне в пещере. Тех, кто посещал его, он всегда прежде всего учил смирению. На вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного памятования о Боге, преподобный заметил: «Это еще немного, сын мой, важнее того — считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению смирения». Некоторые наставления преподобного сохранились до наших дней в составе «Алфавитного патерика».

Церковь же нынче чтит память преподобного Сысоя Великого. Известен он и своим отшельническим образом жизни. Вдали от людей он провёл 60 лет, достигнув духовной чистоты, за что и получил от Бога дар чудотворения. И сила его была настолько велика, что Сысой однажды даже смог воскресить умершего юношу. Предание гласит, что преподобный был очень строг по отношению к себе, но с ближними проявлял только доброту и сострадание. Уже перед самой смертью, когда Сысой лежал на кровати, а около него находились ученики, лицо преподобного вдруг просияло, и он сказал, что видит ангелов, святых пророков и Господа. После этого испустил дух.

Также 19 июля почитается память мученика Ермии и других мучеников – пяти учеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа. Сам Ермий родился в Афинах и занимался проповедованием христианства. Впоследствии во время гонений, организованных в отношении верующих императором Нумерианом, был арестован и убит.

19 июля — приметы…



Сысой Великий много сил отдает природе, именно поэтому еще в старину люди верили, что он насылает туманы на растения. В свою очередь это способствует большой урожайности. В воскресенье 19 июля, люди просят Сысоя Великого, чтобы он послал свои силы, которые смогут питать растения. Таким образом, можно будет ждать хороший урожай.

Многие люди 19 июля чистят все погреба и таким образом готовят их для хранения первых урожаев. Как правило, этим занимается хозяин дома, чтобы таким образом обезопасить от злых духов свою жену и дочерей.

Предки в день Сысоя Великого могли определять погоду на ближайшее время. Для этого они пользовались некоторыми признаками, которые и были для них ориентиром. Как правило, люди верили, что месяц поможет узнать, какие будут погодные условия.

Когда месяц на небе хорошо просматривается – будет богатый урожай.

Месяц кажется зеленоватым? В ближайшие дни начнутся дожди.

Месяц выглядит большим и туманным? Возможно похолодание.

Блестящий и белый месяц – будет холодная погода без осадков.

Облака пожелтели – жди дождя.

Человек, который родился 19 июня, как правило, будет стараться всю свою жизнь плыть по течению. Ему довольно сложно решить на какие-либо перемены. Цирконий является лучшим талисманом для тех, кто появился на свет в Сысоев день.

Именины 19 июля отмечают: Валентин, Василий, Марфа, Анатолий, Ефим, Глеб, Андрей, Иннокентий, Виктор, Антон.

А ещё 19 июля празднуют…

• Праздник клюканий

• День без купальников (Day Without Bathing Suits)

• День металлурга

• День пирожков с малиновым вареньем

• День Москвы-реки

• Собор Радонежских святых

• День мороженого (National Ice Cream Day) — США • День детей — Панама • День солёного бекона (National Flitch Day) — Англия • День инженера — Непал • День мучеников — Мьянма • День коктейля «Дайкири» (National Daiquiri Day) — США • День независимости от Франции — Лаос • День женщин-министров — Япония • Праздник сбора урожая пшеницы (Галла байрамы) — Туркменистан • День революции (День свободы) — Никарагуа • Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Ермия, Александра, Иннокентия, Диона, Глеба, Ульяны, Виктора, Анатолия

По материалам https://wordyou.ru

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