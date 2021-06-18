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19 июня – День Иллариона. Лишнюю траву из поля вон
фото: photoAC (pixabay.com)

19 июня – День Иллариона. Лишнюю траву из поля вон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:02 18.06.2021

19 июня в народе считали днём трудовым — начинали прополку полей и огорода. Говорили: «Пришел Илларион – лишнюю траву из поля вон». Наши предки были уверены, если не объявить в эти сутки сорнякам «войну», то в будущем бороться с ними доведётся постоянно. В народе также знали, что если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться. Однако, в то же время, считали, что сорную траву следует выпалывать только во время убывающего месяца, а на растущую и полную Луну это делать бесполезно. И это не все приметы и легенды 19 июня.

Кроме того, прополотая 19 числа земля подарит молодым девушкам красоту, женщинам здоровье, а мужчин наделит силой. Существует поверье, что именно в такой день большая семья получит вкусную пищу. И все зависит от того, как прополоть грядку. Чем больше и качественней, тем лучше. В день Лариона Пропольника можно рыть колодца и бурить скважины.

Немаловажное значение имеют сны, которые приснились 19 июня. Если приснились роды, то это означало, что жизнь будет очень долгой. При прислуживании кому-либо во сне, наяву можно столкнуться с клеветой, которая будет вредить. Раненое тело близкого человека предвещает новых родственников. Видеть на себе платье, которое вам велико или мало — в реальной жизни вас выживут с работы.

Церковь же нынче чтит память преподобного Иллариона Далматского

19 июняЕго также называют Новым. Ведь в IV веке жил другой Илларион Великий, память которого почитается 3 ноября. Илларион Новый же жил в IX веке. В Далматской обители он принял схиму, став учеником преподобного Григория Декаполита. После его смерти, члены братии пытались избрать Иллариона на пост игумена, но он не захотел и не принял предложение, сбежав от этого в Византию. Однако патриарху Никифору удалось уговорить Иллариона, и в течение 8 лет последний управлял монастырем.

В 813 году на трон императора сел Лев Армянин – известный иконоборец. Илларион пошел против его воли привселюдно, обвинив в ереси и лжи. За это подвергся большому количеству истязаний. Так, Иллариона заточали в темницу, морили жаждой и голодом. Несмотря на это, Илларион продолжал верить во Христа и не отказывался от своей веры. В награду удостоился чести увидеть ангелов, которые возносили на небо душу святого Федора Студита.

Приметы на 19 июня

  • Резко похолодало? Погода переменится к лучшему.
  • Пчелы роят на цветущих растениях – день будет ясным.
  • В поле сильно стрекочут кузнечики – к хорошей погоде.
  • Если пчелы быстро летят к своим ульям, то скоро дождь.
  • Перепел кричит? Пойдёт дождь.
  • Жаворонка не слышно в поле с самой зари – к ненастью.
  • Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день – погода улучшится.

Именины 19 июня отмечают: Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла.

А ещё 19 июня празднуют…

  • День поцелуев (National Kissing Day) — Великобритания
  • День мартини (National Martini Day) — США
  • 19 июня – День кота Гарфилда (National Garfield the Cat Day) — США
  • День посадки деревьев — Парагвай
  • День памяти жертв Бендерской трагедии — ПМР
  • 19 июня – День «Больше никогда» — Уругвай
  • День независимости — Венгрия
  • День труда — Тринидад и Тобаго
  • 19 июня – День освобождения рабов (День эмансипации) — США
  • День начала работы Ким Чен Ира в ЦК Трудовой партии — КНДР
  • День провинции Южный Суригао — Филиппины
  • Именины у Виссариона, Елисея, Илариона, Ионы, Ефима, Паисия, Софрона, Архелаи, Фёклы, Сусанны
  • Илларион Пропольник
  • День спиртоглотов
  • День наблюдения за облаками
  • 19 июня – Всемирный день неспешной прогулки (World Sauntering Day)
  • Всемирный день детского футбола
  • Международный день коробки (International Box Day)
  • International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict
  • 19 июня – День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского
  • Всемирный день серповидноклеточной анемии (World Sickle Cell Day)

О праздниках больше — здесь.

19 июня – День Иллариона. Лишнюю траву из поля вон

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