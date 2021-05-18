19 мая — день Иова-горошника. Преподобного Михея Радонежского

19 мая — в День Иова-горошника, говорили в народе, «росы распускаются» — по утрам часто выпадала роса. Если её было много, то полагали — урожай будет богатым. А ещё её считали целебной. 19 мая высаживали горох, тыкву и бобы. Причём работу эту сопровождали заговорами, и старались выполнять её на закате, чтобы воробьи посевы не увидели и не поклевали.

Другие названия праздника: «Иов», «Деонисий», «Иов Огородник», «Белые горохи», «Россельник». В этот день, по преданию наших предков, мать — сыра земля даёт и траве, и зверю, и птице, и человеку исцеление. Она открывает подземные воды, черпает серебряным ковшом живую влагу.

19 мая с самого утра взрослые и дети ходили босиком по росе. Считалось, что она в этот день обладает чудодейственной силой. Малышам разрешалось даже покувыркаться в траве. Так они больше «вберут» здоровья и силы.

Крестьяне утром выходили во двор и наблюдали: если роса обильная, то уродятся огурцы.

Роса считалась очень полезной для огородных растений. По этому поводу сказывали: «Иов росы распустил». Росу собирали и целители. Они вымакивали ее полотенцем, выжимали в сосуд и хранили. Затем в течение года прибегали к целебной влаге при изготовлении лекарств для больных.

Преподобного Михея Радонежского

Посвящен святому Михею — одному из первых учеников Сергия Радонежского. Видел явление Пресвятой Богородицы.

Ученик и келейник Сергия Радонежского (+ 1392; память 5/18июля и 25 сентября/8 октября). Под руководством великого старца, подвизаясь в простоте сердца, преподобный Михей достиг такой высокой степени духовной чистоты, что один из всех сподвижников Сергиевых удостоился присутствовать при посещении Матери Божией своего избранника.

Каждый день преподобный Сергий по совершении вечернего келейного правила пел акафист Пресвятой Богородице перед Ее иконой. Однажды ночью, после усердной молитвы к Матери Божией о своей обители, его святая душа ощутила приближение небесного явления, и он сказал своему келейному ученику преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо: мы будем в сей час иметь чудесное посещение».

«Се, Пречистая грядет!»

Едва сказал он это, как послышался голос: «Се, Пречистая грядет!» Тогда старец встал и поспешно вышел в сени; здесь осиял его свет паче солнечного, и он узрел Преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном Богословом. Матерь Божия обещала быть неотступной от места сего и всегда покрывать его. Вострепетал старец от страха и радости, а когда пришел в себя, то увидел ученика своего Михея лежащим на полу, как бы умершим; великий наставник мог видеть Царицу Небесную и слышать голос Ее, а ученик, пораженный ужасом, не в состоянии был видеть все, и видел только свет небесный. Когда преподобный Михей пришел в чувство, то, упавши к ногам преподобного Сергия, спросил:

«Скажи, отче, Господа ради, что это за чудное видение? Душа моя едва не разделилась от тела…». Но преподобный Сергий и сам еще не мог говорить от волнения дущевного, только лицо его цвело небесной радостью. «Подожди, чадо, — сказал он ученику, — и моя душа трепещет от этого видения». Когда, наконец, старец несколько успокоился, то послал преподобного Михея пригласить двоих благоговейных мужей из братии — Исаака молчальника и Симона экклесиарха. И все вместе совершили они молебное пение Богоматери. По древнему преданию церковному и записанному в Никоновой летописи, это небесное посещение было в пост Рождества Христова, в ночь с пятницы на субботу и, как думают, в 1384 году.

Кроткий ученик кроткого старца преставился еще при жизни своего аввы, 6 мая 1385 г. Мощи его почивают под спудом небольшой церкви, устроенной и освященной 10 декабря 1734 года в честь явления Богоматери преподобному Сергию, свидетелем чего удостоился быть преподобный Михей.

19 мая — Традиции и обряды этого дня

19 мая крестьяне садили горох и огурцы. Хотя горох начинали сеять еще на Егория (6 мая), именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах». Еще одна поговорка, связанная с бобовыми, свидетельствует о том, что их разводят уже очень давно: «Это было во времена царя Гороха».

Занимались на Иова и посевными работами. Делали это после заката, чтобы птицы не увидели и не поклевали семена. Процесс сопровождался заговорами на обильный урожай, защиту от нечистой силы и худого глаза. По народному поверью, всеми огородными работами в этот день лучше было заниматься женщинам – тогда урожая будет больше.

Погодные приметы на 19 мая…



Ночь теплая на Иова – огурцов будет много, если же холодная – к неурожаю.

Большая роса и ясная погода 19 мая – огурцы уродятся.

Нет росы утром? К перемене погоды.

На кленах видны сережки – можно сеять свеклу.

Если сок капает из обломанной ветки – к ясной погоде.

Осы выбрали для сооружения гнезд открытые места – лето будет сырым.

Туман на рассвете – осадков не будет.

Именины сегодня отмечают: Василий, Денис, Иван, Касьян, Дим, Варвар, Вакх, Донат, Иларион, Иов, Пахом.

А ещё в этот день празднуют…

День матери — Кыргызстан

День торта «Devil`s Food Cake» — США

19 мая — День войск ПВО — Армения

День памяти жертв политических репрессий — Украина

День отца — Тонга

19 мая — День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта — Турция

День памяти — Шри-Ланка

День проверки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) — США

19 мая — День туризма (National Tourism Day) — Китай

День поминовения павших — Финляндия

День памяти геноцида греков Малой Азии — Греция

Именины у Дионисия, Михея, Ивана, Василия, Дениса

Иов Огуречник

День рождения пионерской организации (День пионерии)

19 мая — День конной авиации

День рождения «Кубика Рубика»

День русской печи

19 мая — День парусов на горизонте

День пищевой революции (Food Revolution Day)

День Святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов

19 мая — День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ

Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims)

Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (Всемирный день ВЗК) По материалам: https://pronedra.ru О праздниках больше — здесь .