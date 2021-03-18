19 марта — Константинов день. Освящали колодцы и... угощали покойников

19 марта — в Константинов день, верили в народе, прилетают на родную землю белые аисты. А ещё сегодня с особым почтением относились к воде. Освящали, к примеру, колодцы, а также сами ходили в баню.
Кроме того, 19 марта на Руси поминали умерших. Существовал интересный обычай: в колодец бросали остатки ужина и считали, что так можно угостить покойников. И ушедших в этот день старались не злить: строго-настрого запрещалось на Константина ругаться и сплетничать. А также — пить и курить. Самым же страшным прегрешением считалось осквернение колодца. Говорили: «Плюнуть в колодец – все равно, что родной матери в глаза». Были уверены, что из воды на людей смотрят их умершие родственники.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь почитает память святых Константина и его матери Елены
Славны они своей благочестивой жизнью. Также, согласно преданию, именно Константин и Елена нашли тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. Святой император Константин (306 — 337), получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлией и Британией. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи — Константин — был воспитан в уважении к христианской религии.
Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников. Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.
Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 году.
Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году.
Погодные приметы на 19 марта
- Морозная погода – весна утвердится скоро, а лето будет тёплым и засушливым.
- Мороз ударил утром – еще 40 дней простоит такая погода
- Лед тонет в реках – хорошего урожая в этом году не жди.
- Пролески появились – время приступать к посевным работам.
- Дятел в лесу стучит – холода задержатся надолго.
Именины сегодня отмечают: Аркадий, Максим, Константин,
А ещё 19 марта празднуют…
- День «Давайте смеяться» (National Let`s Laugh Day) — США
- 19 марта — День шоколадной карамели (Chocolate Caramel Day) — США
- День отца — Италия, Испания, Португалия
- День равноправия — Финляндия
- 19 марта — День святого Иосифа — Мальта
- День единства кашубов — Польша
- Праздник победы над Каддафи — Ливия
- 19 марта — День птицеводства (National Poultry Day) — США
- Именины у Аркадия, Феодора, Максима, Константина, Елены
- Константиновы круги
- 19 марта — Профессиональный праздник самогонщиков
- Первый день без шапки
- День моряка-подводника
- 19 марта — Международный день клиента (International Clients Day)
- Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work)
О праздниках больше —
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