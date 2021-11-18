19 ноября — день Павла Исповедника. Павла Ледостава

19 ноября – Кроме того, в народе это день называли Павлом Ледоставом, поскольку погода в этот день была морозной, и реки окончательно замерзали. Крестьяне начинали готовиться к зимнему рыболовному промыслу. Они разбирали снасти, чинили их и проверяли. Отправлялись на рыбалку. Кстати, интересно, что в каждом регионе России существовали свои обряды, которые помогали ускорить ледостав. Например, говорили, что в северных регионах задабривали водяного вкусностями и звонкой монетой. Также читали различные заговоры.

Еще до принятия христианства на Руси существовал достаточно странный и страшный обычай: чтобы река быстрее покрылась льдом, говорили, что она должна принять покойника.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь 19 ноября чтит память Павла Исповедника, епископа Малой Азии

Приметы дня:

А ещё 19 ноября празднуют: Церковь 19 ноября чтит память Павла Исповедника, епископа Малой Азии При жизни Павла ему пришлось столкнуться с многочисленными протестами и нападениями, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианских святынь и сторонников данной веры. Сам Павел вместе со святым Феофилактом был также подвержен гонениям и преследованиям, в результате чего был убит. Помимо этого, 19 ноября почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника. Они проповедовали веру во Христа и хотя не претерпели мученической смерти, все-таки страдали от гонений и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых. Интересно, что святого Павла Исповедника впоследствии стали считать покровителем моряков Российского флота. В 1797 году была освящена церковь в его честь, где стали собирать реликвии, которые относятся к морской истории. Приметы дня: Если в этот день на сырую землю пошел снег, то он растает только весной.

Вообще, снег на 19 ноября предвещает снежную зиму, а также богатый урожай озимых.

Алая заря утром – к снегу или к дождю. Вечером – к ветреной и пасмурной погоде наутро.

Листья опали, но за окном еще тепло – к мягкой зиме.

Много звезд на небе – к холодам. Звезд почти нет – наутро небо будет облачным, возможно, пойдет снег.

Звезды кажутся более далекими, чем обычно – к снегопаду.

Гуси в воде купаются – к оттепели.

Галки громко каркают – следующий день будет солнечным.

Стаи галок и ворон кружат по небу – к снегопаду. Сидят на ветвях деревьев – к ветреной и морозной погоде.

Уголь в печи быстро покрывается золой – к тяжелой зиме и суровым морозам.

На реках лед неровный – к большому урожаю зерновых. Ровный – к неурожаю.

Лошади много едят в этот день – всю зиму они будут здоровы.

19 ноября корова хорошо доится – всю зиму будет так же доиться. Именины сегодня отмечают: Нина, Серафима, Герман, Анатолий, Никита, Виктор, Николай, Арсений, Гавриил, Павел. А ещё 19 ноября празднуют: День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) — США

День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) — США

Национальный день — Монако

19 ноября – День освобождения — Мали

День стеклопроизводителя — Украина

Праздник работников гидрометеорологической службы — Украина

День флага — Бразилия

День равных возможностей (Equal Opportunity Day) — США

19 ноября – Праздник народа гарифуна — Белиз

День открытия — Пуэрто-Рико

День предпринимателя (National Entrepreneur`s Day) — США

Праздник палаточного лагеря (National Camp Day) — США

День Рокки и Буллвинкля (National Rocky & Bullwinkle Day) — США

19 ноября – Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора, Никиты

Павел Исповедник (Ледоставы)

Международный мужской день (International Men`s Day)

День ракетных войск и артиллерии СССР

19 ноября – Праздник запаха свежего хлеба

Всемирный день сантехника

День плюшевого мишки в России

Всемирный день туалета (World Toilet Day)

Праздник кузнеца ручной ковки

19 ноября – День брызг

День женского предпринимательства (Women`s Entrepreneurship Day)

Праздник работника стекольной промышленности

День памяти преподобного Варлаама Хутынского

Праздник нисхождения Будды с неба на землю (Лхабаб Дуйсэн) О праздниках больше — здесь .