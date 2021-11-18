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19 ноября - день Павла Исповедника. Павла Ледостава
фото: Myriams-Fotos (pixabay.com)

19 ноября — день Павла Исповедника. Павла Ледостава

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 18.11.2021

19 ноября – Кроме того, в народе это день называли Павлом Ледоставом, поскольку погода в этот день была морозной, и реки окончательно замерзали. Крестьяне начинали готовиться к зимнему рыболовному промыслу. Они разбирали снасти, чинили их и проверяли. Отправлялись на рыбалку. Кстати, интересно, что в каждом регионе России существовали свои обряды, которые помогали ускорить ледостав. Например, говорили, что в северных регионах задабривали водяного вкусностями и звонкой монетой. Также читали различные заговоры.

Еще до принятия христианства на Руси существовал достаточно странный и страшный обычай: чтобы река быстрее покрылась льдом, говорили, что она должна принять покойника.

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Церковь 19 ноября чтит память Павла Исповедника, епископа Малой Азии

19 ноябряПри жизни Павла ему пришлось столкнуться с многочисленными протестами и нападениями, поскольку в этот период проводилась активная деятельность, направленная против христианских святынь и сторонников данной веры. Сам Павел вместе со святым Феофилактом был также подвержен гонениям и преследованиям, в результате чего был убит. Помимо этого, 19 ноября почитается память Максима Исповедника и Василия Исповедника. Они проповедовали веру во Христа и хотя не претерпели мученической смерти, все-таки страдали от гонений и за свою праведную жизнь были причислены к лику святых. Интересно, что святого Павла Исповедника впоследствии стали считать покровителем моряков Российского флота. В 1797 году была освящена церковь в его честь, где стали собирать реликвии, которые относятся к морской истории.

Приметы дня:

  • Если в этот день на сырую землю пошел снег, то он растает только весной.
  • Вообще, снег на 19 ноября предвещает снежную зиму, а также богатый урожай озимых.
  • Алая заря утром – к снегу или к дождю. Вечером – к ветреной и пасмурной погоде наутро.
  • Листья опали, но за окном еще тепло – к мягкой зиме.
  • Много звезд на небе – к холодам. Звезд почти нет – наутро небо будет облачным, возможно, пойдет снег.
  • Звезды кажутся более далекими, чем обычно – к снегопаду.
  • Гуси в воде купаются – к оттепели.
  • Галки громко каркают – следующий день будет солнечным.
  • Стаи галок и ворон кружат по небу – к снегопаду. Сидят на ветвях деревьев – к ветреной и морозной погоде.
  • Уголь в печи быстро покрывается золой – к тяжелой зиме и суровым морозам.
  • На реках лед неровный – к большому урожаю зерновых. Ровный – к неурожаю.
  • Лошади много едят в этот день – всю зиму они будут здоровы.
  • 19 ноября корова хорошо доится – всю зиму будет так же доиться.
Именины сегодня отмечают: Нина, Серафима, Герман, Анатолий, Никита, Виктор, Николай, Арсений, Гавриил, Павел.

А ещё 19 ноября празднуют:

  • День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) — США
  • День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) — США
  • Национальный день — Монако
  • 19 ноября – День освобождения — Мали
  • День стеклопроизводителя — Украина
  • Праздник работников гидрометеорологической службы — Украина
  • День флага — Бразилия
  • День равных возможностей (Equal Opportunity Day) — США
  • 19 ноября – Праздник народа гарифуна — Белиз
  • День открытия — Пуэрто-Рико
  • День предпринимателя (National Entrepreneur`s Day) — США
  • Праздник палаточного лагеря (National Camp Day) — США
  • День Рокки и Буллвинкля (National Rocky & Bullwinkle Day) — США
  • 19 ноября – Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора, Никиты
  • Павел Исповедник (Ледоставы)
  • Международный мужской день (International Men`s Day)
  • День ракетных войск и артиллерии СССР
  • 19 ноября – Праздник запаха свежего хлеба
  • Всемирный день сантехника
  • День плюшевого мишки в России
  • Всемирный день туалета (World Toilet Day)
  • Праздник кузнеца ручной ковки
  • 19 ноября – День брызг
  • День женского предпринимательства (Women`s Entrepreneurship Day)
  • Праздник работника стекольной промышленности
  • День памяти преподобного Варлаама Хутынского
  • Праздник нисхождения Будды с неба на землю (Лхабаб Дуйсэн)

О праздниках больше — здесь.

19 ноября - день Павла Исповедника. Павла Ледостава

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