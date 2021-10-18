Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 19 октября – день Фомы, День Дениса. Делаем припасы на зиму

crimeapress_news

verevocity
19 октября – день Фомы, День Дениса. Делаем припасы на зиму
фото: Leo Zhao (pexels.com)

19 октября – день Фомы, День Дениса. Делаем припасы на зиму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:40 18.10.2021

19 октября – Как ни печально, но предки наши примечали, что с этого дня зима уже не за горами — начинаются холода. Дни становятся всё короче, а ночи – длиннее. В эти сутки крестьяне подводили итоги хозяйственного года. К этому времени старались наполнить амбары самыми разными припасами — овощами, хлебом, вареньем, консервациями, пастилой, солеными грибами.

Верили, что чем больше припасешь к 19 октября, тем проще будет пережить зиму – продовольствия хватит до наступления теплых дней. Говорили: «Фома – ломит закрома, бери все задарма», «Фома – большая крома». Кромой называли суму, торбу, место в амбаре для хранения различных продуктов и зерна. От этого образовались – «скромность», «укромное место», «закрома» и т. д.

Церковь нынче чтит память Фомы — одного из 12 апостолов

19 октябряОн, согласно священному Писанию, не поверил в воскресение Иисуса Христа. Жил он в Галилее и занимался рыболовным промыслом точно так же, как апостолы Иаков, Иоанн и Петр. Интересно, что Фому ученики часто называли «близнецом», поскольку внешне он очень был похож на Христа. Когда Фома не поверил в воскресение Иисуса, то он сам явился к Фоме и показал ему свои раны. Впоследствии Фома продолжил проповедовать христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью в I веке, погибнув от рук язычников. Кстати, в народе существует поговорка «Фома неверующий», происхождение которой как раз и связано с личностью святого.

В русском фольклоре личность Фомы связывают с Еремой. И получилось так, что оба стали выступать в качестве комичной парочки. Это были подельники, совершающие самые разные глупые поступки. Впоследствии на эту тему возникли пословицы, поговорки, народные повести, сказки, песни, картинки, а потом мультфильмы.

Приметы 19 октября

  • Вороны собираются в стаи – по приметам жди ненастной погоды.
  • Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.
  • В это время кучевые облака на небе – последние в этом году.
  • Если стоит безветренная погода – значит, похолодает.
Именины сегодня отмечают: Макар, Архип, Иван, Никанор.

А ещё 19 октября празднуют…

  • День написания письма в будущее
  • День памяти святого апостола Фомы
  • 19 октября – Праздник раздавленных пузырей
  • Всероссийский день лицеиста
  • День «Оцените свою жизнь» (Evaluate Your Life Day)
  • 19 октября – Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day)
  • Сладкий день (Sweetest Day) — США
  • День новых друзей (National New Friends Day) — США
  • День «Взять!» (National Fetch Day) — США
  • 19 октября – Праздник супа из морепродуктов (National Seafood Bisque Day) — США
  • День спасателя — Казахстан
  • День юриста — Молдова
  • Праздник ракетно-артиллерийских войск — Армения
  • 19 октября – День Конституции — Ниуэ
  • День святого Ивана Рильского чудотворца — Болгария
  • Праздник перуанско-африканской дружбы — Перу
  • День работников социальной защиты и профсоюзов — Кыргызстан
  • 19 октября – День беатификации матери Терезы — Албания
  • Именины у Макара, Земовита, Ивана, Никанора
  • Фома — Большая крома (Фомин день)

О праздниках больше — здесь.

19 октября – день Фомы, День Дениса. Делаем припасы на зиму

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.