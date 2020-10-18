19 октября – день Фомы и день Дениса. Делаем припасы на зиму

19 октября – Как ни печально, но предки наши примечали, что с этого дня зима уже не за горами — начинаются холода. Дни становятся всё короче, а ночи – длиннее. В эти сутки крестьяне подводили итоги хозяйственного года. К этому времени старались наполнить амбары самыми разными припасами — овощами, хлебом, вареньем, консервациями, пастилой, солеными грибами. Верили, что чем больше припасешь к 19 октября, тем проще будет пережить зиму – продовольствия хватит до наступления теплых дней. Говорили: «Фома – ломит закрома, бери все задарма», «Фома – большая крома». Кромой называли суму, торбу, место в амбаре для хранения различных продуктов и зерна. От этого образовались – «скромность», «укромное место», «закрома» и т. д.

Церковь же нынче чтит память Фомы — одного из 12 апостолов

Он, согласно священному Писанию, не поверил в воскресение Иисуса Христа. Жил он в Галилее и занимался рыболовным промыслом точно так же, как апостолы Иаков, Иоанн и Петр. Интересно, что Фому ученики часто называли «близнецом», поскольку внешне он очень был похож на Христа. Когда Фома не поверил в воскресение Иисуса, то он сам явился к Фоме и показал ему свои раны. Впоследствии Фома продолжил проповедовать христианство на территории Персии и Индии. Умер мученической смертью в I веке, погибнув от рук язычников. Кстати, в народе существует поговорка «Фома неверующий», происхождение которой как раз и связано с личностью святого.

В русском фольклоре личность Фомы связывают с Еремой. И получилось так, что оба стали выступать в качестве комичной парочки. Это были подельники, совершающие самые разные глупые поступки. Впоследствии на эту тему возникли пословицы, поговорки, народные повести, сказки, песни, картинки, а потом мультфильмы.

Приметы дня 19 октября:

Вороны собираются в стаи – по приметам жди ненастной погоды.

Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.

В это время кучевые облака на небе – последние в этом году.

Если стоит безветренная погода – значит, похолодает.

Именины сегодня отмечают: Макар, Архип, Иван, Никанор.

А ещё 19 октября празднуют:

День написания письма в будущее

День памяти святого апостола Фомы

19 октября – Праздник раздавленных пузырей

Всероссийский день лицеиста

День «Оцените свою жизнь» (Evaluate Your Life Day)

19 октября – Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day)

Сладкий день (Sweetest Day) — США

День новых друзей (National New Friends Day) — США

День «Взять!» (National Fetch Day) — США

19 октября – Праздник супа из морепродуктов (National Seafood Bisque Day) — США

День спасателя — Казахстан

День юриста — Молдова

Праздник ракетно-артиллерийских войск — Армения

19 октября – День Конституции — Ниуэ

День святого Ивана Рильского чудотворца — Болгария

Праздник перуанско-африканской дружбы — Перу

День работников социальной защиты и профсоюзов — Кыргызстан

19 октября – День беатификации матери Терезы — Албания

Именины у Макара, Земовита, Ивана, Никанора

Фома — Большая крома (Фомин день)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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