19 сентября в Севастополе — «Кросс нации – 2020»

«Кросс нации – 2020», организованный управлением по делам молодёжи и спорта и Центром спортивной подготовки сборных команд города, 19 сентября в Севастополе состоится в Парке Победы.

Желающим присоединиться к забегу предлагают пробежать одну из шести дистанций: 500 м, 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м, 10 000 м. А в перерывах — осмотреть техническую выставку, постичь азы интуитивного рисования и сыграть в шахматы. Также гостей ждут выступления творческих коллективов города. Сбор и регистрация участников — на площади у памятника Святому Георгию Победоносцу, — сообщили в ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

ПРОГРАММА ЗАБЕГОВ:

07:00 – 09:30 – регистрация участников;

09:45 – 10:00 – торжественное открытие соревнований;

10:00 – 10:15 – распределение по стартовым карманам;

10:15 — старт на дистанцию 500 м без учёта времени для участников возрастной группы: девочки и мальчики (2010 г.р. и младше);

10:30 — старт на дистанции 500 м;

10:30 – старт на дистанции 10000 м;

11:15 – старт на дистанции 1000 м;

11:30 — старт на дистанцию 6000 м;

12:00 — старт на дистанции 2000 м;

12:15 – старт на дистанции 4000 м;

13:00 – 13:30 — награждение победителей и призёров соревнований.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

9.00-13.00 — мастер-класс по интуитивному рисованию,

9.00-13.00 — выставка технического направления,

9.00-13.00 — мастер-класс и открытое занятие по шахматам,

9.45-13.00 — выступление творческих коллективов Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя (ДЮК «Парус», хореографический коллектив «Талисман», ДЮК «Румб», хореографический коллектив «Тополек», ДЮК «Вдохновение», вокальный коллектив «Звездный берег», ДЮК «Парус», вокальный коллектив «Смайл»).

Комиссия по допуску участников к легкоатлетическому пробегу будет работать 19 сентября 2020 года с 07:00 до 09:30 на территории Парка Победы, район памятника Георгию Победоносцу.

Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет);

полис обязательного медицинского страхования;

справка о допуске врача;

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Оформить полис страхования можно будет на месте в мобильном пункте страхового агента.

Дистанции и соответствующие им возрастные категории:

500 м — девочки и мальчики (10 лет и младше), девочки и мальчики (11-13 лет), девочки и мальчики (14-15 лет);

1000 м — девушки и юноши (16-17 лет);

2000 м — девушки (18-19 лет);

4000 м — юноши (18-19 лет), женщины и мужчины (ветераны спорта 1970 г.р. и старше);

6000 м — женщины (17 лет и старше);

10000 м — мужчины (17 лет и старше).

Всероссийский день бега «Кросс нации» — часть федерального проекта «Спорт — норма жизни». В 2020 году Кросс нации приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Цели этого традиционного, ежегодного спортивно-массового события — пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, привлечение трудящихся и учащихся города к регулярным занятиям физической активностью.

Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя « фото: ГАУ «