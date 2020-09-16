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30 сентября в Феодосии - благотворительная акция "Белый цветок"

19 сентября в Симферополе — акция милосердия «Белый цветок»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 20:01 16.09.2020

19 сентября в Симферополе акция «День благотворительности и милосердия «Белый цветок» состоится в Екатерининском саду.

Мероприятие направлено на продвижение в России принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, воспитания подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия, — отмечают в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

В программе мероприятия:

  • 15:30 — Молебен и освящение ярмарочных рядов (Екатерининский сад). Торжественное открытие праздника
  • 15:00 — 19:00 – Работают ярмарочные ряды, мастер-классы, концертная программа. Турнир шахматных мастеров.
  • 17:00 – Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший костюм начала ХХ века». Театрализованная постановка «Царская семья».
  • 18:00 — 19:00 – Подведение итогов акции «Белый цветок»

Все собранные средства будут в равных долях разделены между АНО «Крымский детский хоспис» и БФ «Будем милосердны».

19 сентября в Симферополе - акция милосердия "Белый цветок"

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