19 сентября в Симферополе — акция милосердия «Белый цветок»

19 сентября в Симферополе акция «День благотворительности и милосердия «Белый цветок» состоится в Екатерининском саду.

Мероприятие направлено на продвижение в России принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, воспитания подрастающего поколения в духе добра, взаимопомощи и милосердия, — отмечают в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

В программе мероприятия:

15:30 — Молебен и освящение ярмарочных рядов (Екатерининский сад). Торжественное открытие праздника

15:00 — 19:00 – Работают ярмарочные ряды, мастер-классы, концертная программа. Турнир шахматных мастеров.

17:00 – Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший костюм начала ХХ века». Театрализованная постановка «Царская семья».

18:00 — 19:00 – Подведение итогов акции «Белый цветок»

Все собранные средства будут в равных долях разделены между АНО «Крымский детский хоспис» и БФ «Будем милосердны».