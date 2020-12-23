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1С – не просто «программа для бухгалтерии», а полная автоматизация бизнеса
иллюстрация: formulatorgovli31.ru

1С – не просто «программа для бухгалтерии», а полная автоматизация бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 10:32 23.12.2020

1С – программа, о которой слышали все, но самым глобальным заблуждением является ее узкое восприятие, как «бухгалтерской утилиты», помогающей вести правильные подсчеты и формировать отчеты. Может, так и было когда-то, «на заре» создания 1С, но сейчас эта программа (а точнее комплекс программ) — для полной автоматизации бизнеса.

Подробнее о внедрении 1С расскажет сайт «Формула торговли». Мы же попробуем ответить на вопрос, действительно ли она так необходима.

Достоинства современной 1С – в многофункциональности и четкой структурной выверенности. Внедрение программы обеспечит:

  • обработку первичной документации,
  • структуризацию всей информации в электронном виде,
  • точную отчетность (не только финансовую),
  • автоматизацию бухучета,
  • оперативный доступ к бизнес-данным и контроль процессов предприятия,
  • сбор статистики и ее анализ.

Такой программный продукт востребован на рынке, а в условиях электронной отчетности, цифровых сделок и облачных хранилищ данных – и вовсе необходим.

  • 1С-Бухгалтерия – решение для упрощения финансовой деятельности, налогового учета. Среди «плюсов» — универсальная возможность работы со сторонними сервисами и распространенность, популярность программы.
  • 1С-Предприятие – автоматизация управления бизнесом. Широкие возможности открытой конфигурации сочетаются с гибкими настройками информационно-технологического сопровождения. Последние обновления связаны с облачными хранилищами и широким доступом к базам данных даже из отдаленных точек (офисов или филиалов)
  • 1С-Битрикс — наиболее популярная CMS-система в Рунете. Функционал позволяет реализовать проекты любой сложности, отличается высоким уровнем защиты информации. Встроенные инструменты обеспечивают контроль, стабильность работы, позволяют администрировать все процессы, собирать статистические данные и анализировать их.

В целом же 1С – единая платформа, но с различными конфигурациями. Программный продукт сегментирован (для бухгалтерии, учета, торговли, логистики, управления, СМS), но прекрасно сводится в единую базу данных.

Несомненный плюс – в простоте работы. Однако внедрять программный продукт должен специалист. Программа настраивается индивидуально, под заданную конфигурацию, число пользователей. Отдельно создаются и настраиваются дополнительные модули, учетные системы, инструменты и система документооборота. Поэтому к вопросу профессионального внедрения 1С для бизнеса нужно отнестись ответственно, обратив внимание только на проверенные предложения, в частности, на сайте formulatorgovli31.ru. Ответ на вопрос о «нужности» 1С в современном цифровом мире очевиден – это необходимость.

1С – не просто «программа для бухгалтерии», а полная автоматизация бизнеса

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