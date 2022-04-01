2 апреля – День Фотиньи Колодезницы. Незамужние девушки начинали водить хороводы с рушниками

Кстати, молодые и неженатые 2 апреля вешали на ветви берез специальные рушники, на которых были вышиты рыбки и инициалы. Для хороводов 2 апреля использовали очень длинные полотенца от 2 до 6 метров.
Говорили, что Фотиния является врачевательницей и помогает бороться с лихорадкой. Известно, что многих людей в свое время она обратила в веру во Христа, за что была сброшена в колодец. И верили, что в колодце осталась душа Фотиньи. В церкви ей 2 апреля служили особые молебны. Писали тропарь на бумаге, завязывали записку в ветошь, которую больной должен был носить на шее 3 дня. После этого нужно проглотить записку или сначала сжечь ее и съесть пепел.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Приметы 2 апреля связаны с предсказанием погоды:
- дождь в этот день предвещает обилие грибов и ягод в лесу;
- если днём на улице жарко, а ночью холодно, то в ближайшую неделю погода будет тёплой и ясной;
- сырость – к лёгкой пахоте и плодотворному севу;
- ночь ясная – к утренним заморозкам;
- сосульки ещё не растаяли – впереди холода;
- если сугробы быстро тают, а ручьи звонко журчат, значит, в мае много трав вырастет;
- ледяная корка на подтаявшем снеге сулит богатый урожай, о том же говорит и лёд, быстро уносящийся течением реки;
- отсутствие морозов на 2 апреля и брачные игры птиц — к благоприятному лету;
- прилёт скворцов на день Фотинии оповещает о приходе весны и обещает тёплую погоду до поздней осени;
- если облака плывут против ветра, а вороны вьются в небе — будут осадки;
- утренний крик петуха во время дождя – к улучшению погоды;
- журавль сел на наст – к плохому урожаю;
- если трясогузки прилетели, то через 12 дней на реках начнётся ледоход;
- кошка на улицу просится — ждать солнца;
- собака на луну лает — к сильному ветру;
- увидеть зайца с белой шубкой – выпадет снег;
- подснежник у дома вырос — к пополнению в семействе.
Христианская церковь вспоминает Святую Мученицу Фотинью
Святая мученица Фотина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Иаковлева. Во времена императора Нерона (54-68 гг.), проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с христианством, святая Фотина жила в Карфагене со своим младшим сыном Иосией и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Ее старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником в город Атталию (Малая Азия).
Градоначальник Атталии Севастиан при встрече со святым Виктором посоветовал ему подчиниться воле императора и написать матери и брату, чтобы они не проповедовали Христа открыто. Святой Виктор отказался, и когда Севастиан предупредил его о грядущих бедствиях, то почувствовал острую боль в глазах, изменился в лице и онемел.
Три дня пролежал он слепой, не произнося ни слова, и на четвертый день исповедовал Христа. Вскоре он крестился и тотчас же прозрел.
Слухи о происшедшем дошли до Нерона, и он приказал привести христиан к нему на суд в Рим. Тогда Сам Господь явился исповедникам и ободрил их. Святая Фотина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях, в сопровождении нескольких христиан отправилась из Карфагена в Рим и присоединилась к исповедникам.
В Риме император приказал привести к себе святых и спросил их, действительно ли они веруют во Христа. Все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя. После пыток Нерон приказал святых Севастиана, Фотина и Иосию ослепить и заключить в темницу, а святую Фотину с пятью ее сестрами – Анастасией, Фото, Фотидой, Параскевой и Кириакией – отправить в императорский дворец под надзор дочери Нерона Домнины. Но святая Фотина обратила ко Христу Домнину и всех ее рабынь, которые приняли святое Крещение.
Прошло три года…
Нерон послал в темницу за одним из своих слуг, находившихся в заключении. Посланные сообщили ему, что святые Севастиан, Фотин и Иосия, которые были ослеплены, стали совершенно здоровы, и их постоянно посещают люди, которые слушают их проповедь. Сама темница превратилась в светлое и благоуханное место, где прославляется Бог. Нерон снова приказал пытать мучеников, но Ангел Господень освободил и исцелил их.
В бессильной ярости Нерон приказал содрать кожу со святой Фотины и бросить мученицу в колодец, остальных мучеников казнили.
Святую Фотину вытащили из колодца и заключили в темницу на 20 дней. После этого Нерон призвал ее к себе и спросил, покорится ли она теперь и принесет ли жертвы идолам. Святая Фотина плюнула императору в лицо и, посмеявшись над ним, сказала: «Нечестивейший слепец, заблудший и безумный человек! Неужели ты считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от Владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам?!»
Услышав такие слова, Нерон снова велел бросить мученицу в колодец, где она предала дух свой Господу.
Также в этот день, 2 апреля празднуют:
- День апельсиновых сосулек
- День единения народов Беларуси и России
- Международный день детской книги (International Children`s Book Day)
- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day)
- День памяти преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского
- 2 апреля – День хорька (National Ferret Day) – США
- День кинолога – Украина
- День природы – Иран
- 2 апреля – День примирения (National Reconciliation Day) – США
- День охраны памятников старины – Таиланд
- День арахисового масла и желе (National Peanut Butter and Jelly Day) – США
- 2 апреля – День Мальвинских островов – Аргентина
- Именины у Сергея, Виктора, Параскевы, Севастиана, Александры, Клавдии, Никиты
- Фотинья Колодезница
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