2 февраля — день Зимнего Ефимия (Метельного). День сурка

2 февраля, по народным поверьям, устанавливается холодная погода. В день Зимнего Ефимия (Метельного) на Руси судили-рядили, каким будет и весь текущий месяц, и Масленичная неделя, которая уже не за горами. Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода. Святой Ефимий очень почитается в православии. Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю – надеялись, что эти дни будут не слишком холодными и солнечными, чтобы можно было играть и гулять на улице, развлекаться и ходить на ярмарки.

Интересно, что именно на Ефимия традиционно устраивали свадьбы. А объяснялось это тем, что после Ефимия шла Масленичная неделя, после чего наступал Великий Пост. Если молодые люди не решались сыграть свадьбу до Ефимия, 2 февраля, им приходилось ждать до самой Пасхи. И то, даже в этом случае устроить торжество было проблематично, ведь начиналась посевная, весенняя и летняя страда, сбор урожая – было совсем не до празднований.

Преподобный Евфимий Великий происходил из города Мелитины в Армении, близ реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами. Долгое время они не имели детей и, наконец, по усердным молитвам, у них родился сын, появлению на свет которого предшествовало Божественное видение, предвещавшее младенцу великое будущее.

Отец преподобного Евфимия вскоре умер, и мать, исполняя обет посвятить сына Богу, отдала его на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксию.

Святой Евфимий стал чтецом, затем принял монашество и был посвящен в сан пресвитера. Одновременно ему было поручено управление всеми городскими монастырями.

Должность управителя монастырей тяготила подвижника, искавшего безмолвия, и он на 30-м году своей жизни тайно ушел из города и направился в Иерусалим, где, поклонившись святым местам, удалился в Фаранскую лавру. Там, найдя вне монастыря уединенную пустую хижину, поселился в ней, добывая пропитание плетением корзин.

Постепенно возникло монашеское общежитие, несколько иноков пришло из Фаранской обители, среди них Марин и Лука. Управлять возникшим монастырем преподобный Евфимий поручил своему другу Феоктисту, а сам стал духовником братии.

Слава о чудесах, совершаемых преподобным Евфимием, быстро распространялась. Отовсюду стали стекаться люди, приводя с собою больных, получавших исцеление. Будучи не в силах сносить людскую молву и славу, преподобный тайно ушел из монастыря, взяв с собой только ближайшего ученика Дометиана.

Преподобный Евфимий основал монастырь

А в самой пещере Давидовой устроил церковь. Приходившие к святому посетители нарушали покой пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им монастырь святого Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал уединенное место на горе и остановился на нем. Там впоследствии было погребено его святое тело.

Преподобный Евфимий не хотел ни иметь кого-либо поблизости, ни устраивать киновию или лавру, но Господь в видении повелел ему не отгонять приходящих к нему ради спасения души. Через некоторое время около него опять собрались братия, и он устроил лавру по образцу Фаранской лавры.

В 451 году в Халкидоне состоялся IV Вселенский Собор против ереси Диоскора, который, в противоположность Несторию, утверждал, что в Господе Иисусе Христе одно лишь естество – Божеское, поглотившее в воплощении естество человеческое (так называемая ересь монофизитов).

За свою подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры святой Евфимий получил наименование Великого.

Время преставления было открыто преподобному Евфимию по особой милости Божией. В день памяти преподобного Антония Великого, 17 января, преподобный Евфимий благословил совершить всенощное бдение и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, что больше уже не совершит с ними ни одного бдения, потому что Господь призывает его от временной жизни.

Отпустив всех, преподобный Евфимий оставил около себя одного ученика Дометиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, скончался 20 января в 473 году в возрасте 97-ми лет.

Погодные приметы на 2 февраля

Если в полдень 2 февраля солнечно — весна будет ранней.

Ветреная погода в полдень – лето будет дождливым.

Если утром на небе много облаков, а солнце на закате багряного оттенка – жди сильных метелей.

Изморозь — будут ночные заморозки.

Пасмурный, но теплый день 2 февраля предвещает метели до середины марта.

На Ефима метель — вся Масленица метельная.

Запомните: сны, которые снятся на Ефимия — вещие. Но толковать их нужно наоборот.