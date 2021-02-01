2 февраля — день Зимнего Ефимия (Метельного). День сурка

2 февраля, по народным поверьям, устанавливается холодная погода. В день Зимнего Ефимия (Метельного) на Руси судили-рядили, каким будет и весь текущий месяц, и Масленичная неделя, которая уже не за горами. Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода. Святой Ефимий очень почитается в православии. Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю – надеялись, что эти дни будут не слишком холодными и солнечными, чтобы можно было играть и гулять на улице, развлекаться и ходить на ярмарки.
Интересно, что именно на Ефимия традиционно устраивали свадьбы. А объяснялось это тем, что после Ефимия шла Масленичная неделя, после чего наступал Великий Пост. Если молодые люди не решались сыграть свадьбу до Ефимия, 2 февраля, им приходилось ждать до самой Пасхи. И то, даже в этом случае устроить торжество было проблематично, ведь начиналась посевная, весенняя и летняя страда, сбор урожая – было совсем не до празднований.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь чтит память преподобного Евфимия Великого
Преподобный Евфимий Великий происходил из города Мелитины в Армении, близ реки Евфрат. Родители его, Павел и Дионисия, знатные люди, были благочестивыми христианами. Долгое время они не имели детей и, наконец, по усердным молитвам, у них родился сын, появлению на свет которого предшествовало Божественное видение, предвещавшее младенцу великое будущее.
Отец преподобного Евфимия вскоре умер, и мать, исполняя обет посвятить сына Богу, отдала его на воспитание своему брату, пресвитеру Евдоксию.
Святой Евфимий стал чтецом, затем принял монашество и был посвящен в сан пресвитера. Одновременно ему было поручено управление всеми городскими монастырями.
Должность управителя монастырей тяготила подвижника, искавшего безмолвия, и он на 30-м году своей жизни тайно ушел из города и направился в Иерусалим, где, поклонившись святым местам, удалился в Фаранскую лавру. Там, найдя вне монастыря уединенную пустую хижину, поселился в ней, добывая пропитание плетением корзин.
Постепенно возникло монашеское общежитие, несколько иноков пришло из Фаранской обители, среди них Марин и Лука. Управлять возникшим монастырем преподобный Евфимий поручил своему другу Феоктисту, а сам стал духовником братии.
Слава о чудесах, совершаемых преподобным Евфимием, быстро распространялась. Отовсюду стали стекаться люди, приводя с собою больных, получавших исцеление. Будучи не в силах сносить людскую молву и славу, преподобный тайно ушел из монастыря, взяв с собой только ближайшего ученика Дометиана.
Преподобный Евфимий основал монастырь
А в самой пещере Давидовой устроил церковь. Приходившие к святому посетители нарушали покой пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им монастырь святого Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал уединенное место на горе и остановился на нем. Там впоследствии было погребено его святое тело.
Преподобный Евфимий не хотел ни иметь кого-либо поблизости, ни устраивать киновию или лавру, но Господь в видении повелел ему не отгонять приходящих к нему ради спасения души. Через некоторое время около него опять собрались братия, и он устроил лавру по образцу Фаранской лавры.
В 451 году в Халкидоне состоялся IV Вселенский Собор против ереси Диоскора, который, в противоположность Несторию, утверждал, что в Господе Иисусе Христе одно лишь естество – Божеское, поглотившее в воплощении естество человеческое (так называемая ересь монофизитов).
За свою подвижническую жизнь и твердое исповедание православной веры святой Евфимий получил наименование Великого.
Время преставления было открыто преподобному Евфимию по особой милости Божией. В день памяти преподобного Антония Великого, 17 января, преподобный Евфимий благословил совершить всенощное бдение и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, что больше уже не совершит с ними ни одного бдения, потому что Господь призывает его от временной жизни.
Отпустив всех, преподобный Евфимий оставил около себя одного ученика Дометиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, скончался 20 января в 473 году в возрасте 97-ми лет.
Погодные приметы на 2 февраля
- Если в полдень 2 февраля солнечно — весна будет ранней.
- Ветреная погода в полдень – лето будет дождливым.
- Если утром на небе много облаков, а солнце на закате багряного оттенка – жди сильных метелей.
- Изморозь — будут ночные заморозки.
- Пасмурный, но теплый день 2 февраля предвещает метели до середины марта.
- На Ефима метель — вся Масленица метельная.
К слову, предки наши считали, что ветер и метель — это возня чертей и других «представителей» семейства нечистой силы. И в этом «лихом» танце, хорошо приглядевшись, можно увидеть самого Дьявола.
А ещё 2 февраля — это славянский праздник Громница. Считалось, что только сегодня, единственный раз за зиму, может приключиться гроза с громом и молниями. Главная героиня дня — жена Перуна, богиня Молнии и кормления детей — Маланьица. Славяне благодарили её за то, что даёт она надежду на весну и скорое завершение морозов.
И! Нынче знаменитый на весь мир День Сурка, традиционно отмечаемый в США и в Канаде. За зверьком следят и судят о приближении весенних дней:
- если сурок 2 февраля не увидит своей тени и выйдет из норы, то зима скоро закончится и придет ранняя весна;
- если же 2 февраля будет солнце и сурок, увидев свою тень, спрячется опять в свою нору, то зима продлится еще шесть недель.
К слову, эта традиция — продолжение истории, связанной с долгосрочными прогнозами «от животных», которые делали в Древнем Риме. Там каждый год 2 февраля отмечали День ежа. Тогда именно этот зверёк должен был разобраться со своей тенью и «анонсировать» весну.
А ещё 2 февраля празднуют…
- День сурка (Groundhog Day) — США
- День мороженого на завтрак (Ice Cream for Breakfast Day) — США
- Блинный день (Pancake Day) — Франция
- Фестиваль свечей — Уэльс
- День свечей — Эстония
- Фестиваль фиалок в Тулузе — Франция
- День молодёжи — Азербайджан
- Национальный день картофельных шариков (National Tater Tot Day) — США
- Национальный день небесных блюд (National Heavenly Hash Day) — США
- День изобретателя — Таиланд
- Национальный день космических технологий — Иран
- Праздник Конституции — Филиппины
- День Богоматери из Канделарии — Испания
- День заключения Тартуского договора — Эстония
- Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артема, Павла, Захара, Семена
- Ефимов день
- День ежа
- День воинской славы России — Сталинградская битва
- Праздник Ы
- День ездовых собак (Sled Dog Day)
- Всемирный день гавайской гитары (World Ukulele Day)
- Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day)
- Международный день коктейля «Писко сауэр» (International Pisco Sour Day)
- Католическое Сретение Господне
- День осведомлённости о ревматоидном артрите (Rheumatoid Awareness Day)
- День памяти преподобного Евфимия Великого
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