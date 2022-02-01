2 февраля — день Зимнего Ефимия. Следим за сурками, ежами и ждём грозу с молнией

2 февраля, по народным поверьям, устанавливается холодная погода. В день Зимнего Ефимия (Метельного) на Руси судили-рядили, каким будет и весь текущий месяц, и Масленичная неделя, которая уже не за горами.

Если в полдень 2 февраля солнечно — весна будет ранней.

Ветреная погода в полдень – лето будет дождливым.

Если утром на небе много облаков, а солнце на закате багряного оттенка – жди сильных метелей.

Изморозь — будут ночные заморозки.

Пасмурный, но теплый день 2 февраля предвещает метели до середины марта.

На Ефима метель — вся Масленица метельная.

Запомните: сны, которые снятся на Ефимия — вещие. Но толковать их нужно наоборот.

К слову, предки наши считали, что ветер и метель — это возня чертей и других «представителей» семейства нечистой силы. И в этом «лихом» танце, хорошо приглядевшись, можно увидеть самого Дьявола.

А ещё 2 февраля — это славянский праздник Громница. Считалось, что только сегодня, единственный раз за зиму, может приключиться гроза с громом и молниями. Главная героиня дня — жена Перуна, богиня Молнии и кормления детей — Маланьица. Славяне благодарили её за то, что даёт она надежду на весну и скорое завершение морозов.

И! Нынче знаменитый на весь мир День Сурка, традиционно отмечаемый в США и в Канаде. За зверьком следят и судят о приближении весенних дней:

если сурок 2 февраля не увидит своей тени и выйдет из норы, то зима скоро закончится и придет ранняя весна;

если же 2 февраля будет солнце и сурок, увидев свою тень, спрячется опять в свою нору, то зима продлится еще шесть недель.

К слову, эта традиция — продолжение истории, связанной с долгосрочными прогнозами «от животных», которые делали в Древнем Риме. Там каждый год 2 февраля отмечали День ежа. Тогда именно этот зверёк должен был разобраться со своей тенью и «анонсировать» весну.

Именины же сегодня отмечают: Артем, Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен.

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