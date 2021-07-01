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2 июля – день Зосимы — пчельника. Старт медоносного сезона
фото: PollyDot (pixabay.com)

2 июля – день Зосимы — пчельника. Старт медоносного сезона

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 01.07.2021

2 июля, говорили в народе, — самый жаркий день в году. Начинал созревать хлеб. Косили сено и заготавливали его на зиму. «Хозяйничали» и пчёлы — стартовал медоносный сезон. К слову, этих насекомых наши предки очень уважали, потому как считали их угодниками Божьими. Почему? Ответ прост: пчёлы дают человеку воск, из которого производят свечи.

У наших предков существовало множество примет, по которым они пытались узнать о будущей погоде. Некоторые также касались пчел. К примеру, считалось, что они становятся злее и сильно жалят перед засухой. Если прячутся в ульях – к дождю. Сонные пчелы – к резкому похолоданию.

Обращали внимание и на поведение других животных и земноводных. Крот насыпает высокие кучи земли – к ясному дню. Древесная лягушка становится беспокойной, значит, будет дождь. А если пыль на дороге закрутило маленькими смерчами – быть грозе.

Церковь же нынче чтит память святого Зосима

2 июляОн родился в 89 году в городе Фракия. В то время христианская вера только начинала зарождаться. Сам юноша сразу решил посвятить себя Богу и стать христианином. Вскоре его мечта осуществляется. Когда Зосиме стало известно о преследованиях последователей христианской веры, он оставляет военную службу, принимает крещение и всю свою жизнь посвящает совершению добрых дел, молитвам. Вскоре об этом стало известно правителю Домициану, который отправил Зосима на суд. Зосим оказался непреклонным и не пожелал отречься от своей веры, чтобы принести жертву языческим богам. Поэтому, его подвергли большому количеству пыток, которые Зосим снес, не проронив ни слова. После этого его заключили в темницу и обезглавили спустя некоторое время.

Приметы на 2 июля…

  • Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, праведных людей они не трогают – только грешников.
  • Сонные пчелы – к резкому похолоданию. Если они прячутся в ульях – к дождю. Гнездятся на стенах ульев (с наружной стороны) – к жаркой погоде.
  • После этого дня не бывает заморозков даже в самых северных областях.
  • В день святого Савватия пчелы собирают самый вкусный мед.
  • Разорить в этот день дикое осиное гнездо – грех.
  • Пчелиный рой с чужой пасеки во двор залетел – к неожиданному богатству.
  • Если в этот день на бумаге нарисовать пчелку, капнуть на нее каплю меда, завернуть и положить в кошелек – будут водиться деньги.
  • Дело, начатое 2 июля, увенчается успехом.
  • Если в этот день случилось что-то, что заставило вас страдать и плакать – успокойтесь, скоро все пройдет.
  • Если 2 июля начать строить дом – он будет долго стоять.
  • Тот, кто родился в этот день – вырастет любвеобильным человеком. Кроме того, он будет отлично разбираться в травах.

Именины сегодня отмечают: Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.

А ещё 2 июля празднуют…

  • День «Я забыл» (National I Forgot Day) — США
  • День короля — Норвегия
  • 2 июля – День работников полиции — Азербайджан
  • День флага и гимна — Кюрасао
  • День единства — Замбия
  • 2 июля – День анисового ликёра (National Anisette Day) — США
  • День дипломатической службы — Казахстан
  • Сиенское Палио (Palio di Siena) — Италия
  • 2 июля – День принятия государственного герба — Узбекистан
  • Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана, Марии
  • Зосима Пчельник
  • 2 июля – Праздник трезвенников и язвенников
  • Всемирный день собаки
  • День сюрпризов
  • 2 июля – Всемирный день НЛО (World UFO Day)
  • День реки Лены
  • День память святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
  • 2 июля – Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)

О праздниках больше — здесь.

2 июля – день Зосимы — пчельника. Старт медоносного сезона

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