2 июля – день Зосимы — пчельника. Старт медоносного сезона

2 июля, говорили в народе, — самый жаркий день в году. Начинал созревать хлеб. Косили сено и заготавливали его на зиму. «Хозяйничали» и пчёлы — стартовал медоносный сезон. К слову, этих насекомых наши предки очень уважали, потому как считали их угодниками Божьими. Почему? Ответ прост: пчёлы дают человеку воск, из которого производят свечи.
У наших предков существовало множество примет, по которым они пытались узнать о будущей погоде. Некоторые также касались пчел. К примеру, считалось, что они становятся злее и сильно жалят перед засухой. Если прячутся в ульях – к дождю. Сонные пчелы – к резкому похолоданию.
Обращали внимание и на поведение других животных и земноводных. Крот насыпает высокие кучи земли – к ясному дню. Древесная лягушка становится беспокойной, значит, будет дождь. А если пыль на дороге закрутило маленькими смерчами – быть грозе.
Церковь же нынче чтит память святого Зосима
Он родился в 89 году в городе Фракия. В то время христианская вера только начинала зарождаться. Сам юноша сразу решил посвятить себя Богу и стать христианином. Вскоре его мечта осуществляется. Когда Зосиме стало известно о преследованиях последователей христианской веры, он оставляет военную службу, принимает крещение и всю свою жизнь посвящает совершению добрых дел, молитвам. Вскоре об этом стало известно правителю Домициану, который отправил Зосима на суд. Зосим оказался непреклонным и не пожелал отречься от своей веры, чтобы принести жертву языческим богам. Поэтому, его подвергли большому количеству пыток, которые Зосим снес, не проронив ни слова. После этого его заключили в темницу и обезглавили спустя некоторое время.
Приметы на 2 июля…
- Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, праведных людей они не трогают – только грешников.
- Сонные пчелы – к резкому похолоданию. Если они прячутся в ульях – к дождю. Гнездятся на стенах ульев (с наружной стороны) – к жаркой погоде.
- После этого дня не бывает заморозков даже в самых северных областях.
- В день святого Савватия пчелы собирают самый вкусный мед.
- Разорить в этот день дикое осиное гнездо – грех.
- Пчелиный рой с чужой пасеки во двор залетел – к неожиданному богатству.
- Если в этот день на бумаге нарисовать пчелку, капнуть на нее каплю меда, завернуть и положить в кошелек – будут водиться деньги.
- Дело, начатое 2 июля, увенчается успехом.
- Если в этот день случилось что-то, что заставило вас страдать и плакать – успокойтесь, скоро все пройдет.
- Если 2 июля начать строить дом – он будет долго стоять.
- Тот, кто родился в этот день – вырастет любвеобильным человеком. Кроме того, он будет отлично разбираться в травах.
Именины сегодня отмечают: Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.
А ещё 2 июля празднуют…
- День «Я забыл» (National I Forgot Day) — США
- День короля — Норвегия
- 2 июля – День работников полиции — Азербайджан
- День флага и гимна — Кюрасао
- День единства — Замбия
- 2 июля – День анисового ликёра (National Anisette Day) — США
- День дипломатической службы — Казахстан
- Сиенское Палио (Palio di Siena) — Италия
- 2 июля – День принятия государственного герба — Узбекистан
- Именины у Варлаама, Иоанна, Ивана, Марии
- Зосима Пчельник
- 2 июля – Праздник трезвенников и язвенников
- Всемирный день собаки
- День сюрпризов
- 2 июля – Всемирный день НЛО (World UFO Day)
- День реки Лены
- День память святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
- 2 июля – Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)
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