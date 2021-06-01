2 июня – день Фалалея-Огуречника (Леонтия). Грядочник

2 июня — день Фалалея также именовали — Фалалей Тепловей, Огуречник, День Алексия, Грядочник, Фалалей Теплый… 2 июня, считали в народе, — самое благоприятное время для посадки огурцов в открытый грунт. Как правило, сутки были исключительно теплыми и люди молились богам, прося их послать обильные дожди, чтобы затем собрать богатый урожай. Первый же выросший овощ закапывали в огороде, принося в «жертву» святым — верили, что в этом случае огурцов вырастет много.

А сеяли огурцы в тайне от соседей!

Церковь чтит память мучеников Астерия, Александра и Фалалея

В цар­ство­ва­ние Ну­ме­ри­а­на (283–284) пра­ви­тель го­ро­да Эгеи разо­слал во­и­нов разыс­ки­вать хри­сти­ан. К нему при­ве­ли Фа­ла­лея, 18-лет­не­го бе­ло­ку­ро­го юно­шу. На рас­спро­сы пра­ви­те­ля свя­той Фа­ла­лей от­ве­чал: «Я хри­сти­а­нин, ро­дом из Ли­ва­на (Си­рия). Отец мой, по име­ни Бе­ру­кий, был во­е­на­чаль­ни­ком, а мать зо­вут Ро­ми­ли­ей. У ме­ня есть брат в сане ипо­ди­а­ко­на. Я же обу­чен вра­чеб­но­му де­лу вра­чом Ма­ка­ри­ем. Во вре­мя го­не­ния на хри­сти­ан в Ли­ване я был при­ве­ден к пра­ви­те­лю Ти­ве­рию, но ед­ва из­бе­жал каз­ни. Те­перь стою пе­ред су­дом, де­лай со мной, что хо­чешь. »

Же­лаю уме­реть за Хри­ста Спа­си­те­ля и Бо­га мо­е­го, на­де­ясь с Его по­мо­щью пре­тер­петь все му­ки

Сви­ре­пый пра­ви­тель при­ка­зал двум па­ла­чам Алек­сан­дру и Асте­рию про­свер­лить го­ле­ни му­че­ни­ку, про­деть в от­вер­стие ве­рев­ку и по­ве­сить вниз го­ло­вой. Од­на­ко па­ла­чи по устро­е­нию Бо­жию про­свер­ли­ли об­ру­бок де­ре­ва, ко­то­рый по­ве­си­ли вме­сто му­че­ни­ка. Ко­гда пра­ви­тель уви­дел, что его об­ма­ну­ли, то при­ка­зал же­сто­ко из­би­вать Алек­сандра и Асте­рия, ко­то­рые ис­по­ве­да­ли се­бя хри­сти­а­на­ми и про­сла­ви­ли Бо­га. Пра­ви­тель по­ве­лел немед­лен­но от­сечь им го­ло­вы. Два­жды пы­тал­ся сам вы­пол­нить казнь – про­свер­лить го­ле­ни свя­то­му, но бла­го­дать Бо­жия не до­пус­ка­ла его, и он в бес­си­лии по­ве­лел уто­пить свя­то­го Фа­ла­лея.

Воз­вра­тив­ши­е­ся слу­ги до­ло­жи­ли пра­ви­те­лю о со­вер­шен­ной ими каз­ни, но вне­зап­но, ко­гда они еще не окон­чи­ли речь, явил­ся свя­той Фа­ла­лей в бе­лой одеж­де. Все дол­го пре­бы­ва­ли в оце­пе­не­нии, на­ко­нец пра­ви­тель ска­зал: «Смот­ри­те, этот вол­шеб­ник окол­до­вал да­же мо­ре». То­гда один из при­бли­жен­ных, волхв Урви­ки­ан, по­со­ве­то­вал пра­ви­те­лю бро­сить му­че­ни­ка на съе­де­ние зве­рям, но ни сви­ре­пая мед­ве­ди­ца, ни го­лод­ные лев и льви­ца не тро­ну­ли свя­то­го, но сми­рен­но при­па­ли к его но­гам. Ви­дя про­ис­хо­див­шее, на­род на­чал гром­ко кри­чать: «Ве­лик Бог хри­сти­ан­ский. Бог Фа­ла­лея, по­ми­луй нас!» Тол­па схва­ти­ла Урви­ки­а­на и бро­си­ла его зве­рям, ко­то­рые тут же рас­тер­за­ли волх­ва.

На­ко­нец пра­ви­тель при­ка­зал убить ме­чом свя­то­го му­че­ни­ка. Сви­де­те­ля Хри­сто­ва от­ве­ли на ме­сто каз­ни, на­зы­вав­ше­е­ся Егеи, где он по­мо­лил­ся Бо­гу и скло­нил го­ло­ву под меч. Это про­изо­шло в 284 го­ду. Мо­щи свя­то­го му­че­ни­ка Фа­ла­лея на­хо­дят­ся в хра­ме свя­то­го Ага­фо­ни­ка в Кон­стан­ти­но­по­ле и со­вер­ша­ют мно­гие чу­де­са. Свя­той му­че­ник Фа­ла­лей как врач, без­воз­мезд­но ле­чив­ший боль­ных, на­зван Цер­ко­вью бес­среб­ре­ни­ком и при­зы­ва­ет­ся в мо­лит­вах над боль­ны­ми в та­ин­стве Еле­освя­ще­ния и при освя­ще­нии во­ды.

Кроме того, 2 июня отмечается обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца. Событие произошло в 1431 году.

Приметы на 2 июня



Если дождь идет – все лето солнечным будет.

Дождь 2 июня – снегопады начнутся в декабре.

На елках много шишек? Будет хороший урожай огурцов и крыжовника.

Если вечером большая роса – следующий день будет солнечным.

Утки непрерывно плещутся и ныряют – к дождю.

Радуга утром – жди дождя.

Высокие облака медленно плывут по небу – к хорошей погоде.

Солнце зашло в тучу – к ненастью.

Вечером душно и тепло? К дождю.

Цветки звездчатки не раскрылись до 9 часов утра – днем будет дождь.

Но самое главное сегодня — это предупреждение всем матерям. Дети очень уязвимы в этот день, а любовь матери наоборот — может стать оберегом для ребенка. Поэтому матери 2 июня стараются защитить ребенка от любых бед, сглаза и порчи, зависти, злых людей и недоброжелателей. Делают это при помощи специальных слов, которые наговаривают на одежду ребенка.

Приметы на 2 июня говорят, что если мать с самого утра заговорит одежду своего ребенка, то его никакие беды не коснутся целый год.

Именины сегодня отмечают: Владимир, Александр, Иван, Алексей, Никита, Тимофей.