2 июня – день Фалалея-Огуречника (Леонтия). Грядочник

2 июня — день Фалалея также именовали — Фалалей Тепловей, Огуречник, День Алексия, Грядочник, Фалалей Теплый… 2 июня, считали в народе, — самое благоприятное время для посадки огурцов в открытый грунт. Как правило, сутки были исключительно теплыми и люди молились богам, прося их послать обильные дожди, чтобы затем собрать богатый урожай. Первый же выросший овощ закапывали в огороде, принося в «жертву» святым — верили, что в этом случае огурцов вырастет много.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь чтит память мучеников Астерия, Александра и Фалалея
В царствование Нумериана (283–284) правитель города Эгеи разослал воинов разыскивать христиан. К нему привели Фалалея, 18-летнего белокурого юношу. На расспросы правителя святой Фалалей отвечал: «Я христианин, родом из Ливана (Сирия). Отец мой, по имени Берукий, был военачальником, а мать зовут Ромилией. У меня есть брат в сане иподиакона. Я же обучен врачебному делу врачом Макарием. Во время гонения на христиан в Ливане я был приведен к правителю Тиверию, но едва избежал казни. Теперь стою перед судом, делай со мной, что хочешь. »
Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь с Его помощью претерпеть все муки
Свирепый правитель приказал двум палачам Александру и Астерию просверлить голени мученику, продеть в отверстие веревку и повесить вниз головой. Однако палачи по устроению Божию просверлили обрубок дерева, который повесили вместо мученика. Когда правитель увидел, что его обманули, то приказал жестоко избивать Александра и Астерия, которые исповедали себя христианами и прославили Бога. Правитель повелел немедленно отсечь им головы. Дважды пытался сам выполнить казнь – просверлить голени святому, но благодать Божия не допускала его, и он в бессилии повелел утопить святого Фалалея.
Возвратившиеся слуги доложили правителю о совершенной ими казни, но внезапно, когда они еще не окончили речь, явился святой Фалалей в белой одежде. Все долго пребывали в оцепенении, наконец правитель сказал: «Смотрите, этот волшебник околдовал даже море». Тогда один из приближенных, волхв Урвикиан, посоветовал правителю бросить мученика на съедение зверям, но ни свирепая медведица, ни голодные лев и львица не тронули святого, но смиренно припали к его ногам. Видя происходившее, народ начал громко кричать: «Велик Бог христианский. Бог Фалалея, помилуй нас!» Толпа схватила Урвикиана и бросила его зверям, которые тут же растерзали волхва.
Наконец правитель приказал убить мечом святого мученика. Свидетеля Христова отвели на место казни, называвшееся Егеи, где он помолился Богу и склонил голову под меч. Это произошло в 284 году. Мощи святого мученика Фалалея находятся в храме святого Агафоника в Константинополе и совершают многие чудеса. Святой мученик Фалалей как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью бессребреником и призывается в молитвах над больными в таинстве Елеосвящения и при освящении воды.
Кроме того, 2 июня отмечается обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца. Событие произошло в 1431 году.
Приметы на 2 июня
- Если дождь идет – все лето солнечным будет.
- Дождь 2 июня – снегопады начнутся в декабре.
- На елках много шишек? Будет хороший урожай огурцов и крыжовника.
- Если вечером большая роса – следующий день будет солнечным.
- Утки непрерывно плещутся и ныряют – к дождю.
- Радуга утром – жди дождя.
- Высокие облака медленно плывут по небу – к хорошей погоде.
- Солнце зашло в тучу – к ненастью.
- Вечером душно и тепло? К дождю.
- Цветки звездчатки не раскрылись до 9 часов утра – днем будет дождь.
Но самое главное сегодня — это предупреждение всем матерям. Дети очень уязвимы в этот день, а любовь матери наоборот — может стать оберегом для ребенка. Поэтому матери 2 июня стараются защитить ребенка от любых бед, сглаза и порчи, зависти, злых людей и недоброжелателей. Делают это при помощи специальных слов, которые наговаривают на одежду ребенка.
А ещё 2 июня празднуют…
- День ананаса — Таиланд
- День выживших после рака (National Cancer Survivors Day) — США
- 2 июня – День любви к своему стоматологу (I Love My Dentist Day) — США
- День Иерусалима — Израиль
- День мороженого «Rocky Road» (National Rocky Road Day) — США
- 2 июня – День работников местной промышленности — Украина
- День моряков — Исландия
- День отца — Литва
- 2 июня – День работников водного хозяйства — Украина
- День учителя — Венгрия
- День республики — Италия
- 2 июня – День гражданской авиации — Азербайджан
- День железнодорожника — Словения
- День работников текстильной промышленности — Туркменистан
- 2 июня – День ветеранов (Decoration Day) — Канада
- День памяти Христо Ботева — Болгария
- Именины у Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа, Владимира
- Тимофей Грядочник
- День здорового питания (День отказа от излишеств в еде)
- Праздник падающих шкафов
- День запуска бумажных змеев и самолетиков
- International Whores Day
- 2 июня – День мелиоратора
- День спутникового мониторинга и навигации
- World Eating Disorders Day
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