2 января – день Иоанна Кронштадского и Игнатия Богоносца

2 января начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, красили мебель и стены. Кроме того — разучивали колядки, песни, шили карнавальные костюмы.
Кроме того, в старину в этот день ходили вокруг села с иконами. Пытались таким образом уберечь дома от зла, неурожая, голода и прочих бед. А чтобы защитить свой дом, кланялись ему в пояс. Такое же почтение в этот день оказывали и прочим помещениям во дворе: амбарам, постройкам для животных, хранения домашней и сельскохозяйственной утвари. Дому придавалось большое значение, здесь человек появлялся на свет, рос. Дом хранил все семейные традиции.
Церковь же нынче почитает память Иоанна Кронштадского
Получив диплом кандидата богословия, Иван Сергиев хотел было принять монашество и отправиться миссионером в Сибирь. Но приглядевшись к жизни православной столицы, обитатели которой, по его наблюдениям, знали «Христа не больше, чем дикари Патагонии», решил остаться, женился на дочери протоиерея кронштадтского Андреевского собора, принял рукоположение в священника и был направлен в помощь тестю.
Кронштадт в те годы был не только военно-морской базой, но и местом административной высылки асоциальных личностей и многочисленных нищих — со всеми вытекающими последствиями.
Основал «Дом трудолюбия»
Его новаторское отношение к своим пастырским обязанностям, выражавшееся, в частности, в чрезвычайной эмоциональности его проповедей в 1860-е годы вызывало у других клириков собора недоумение. А он еще, вопреки принятой тогда в Российской церкви практике, ввел общую исповедь (когда все каявшиеся, стоя поседи церкви, называли свои грехи открыто, а не священнику на ушко) и призывал к частому причащению (в России тогда обычно причащались один-два раза в год).
И благотворительностью занялся с таким же жаром. Основал «Дом трудолюбия» (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую богадельню, детский приют.
К началу 1890-х его знала уже вся Россия. Вокруг него собирались толпы и буквально рвали его одежду (один раз жители Риги разорвали его рясу на куски — каждый хотел иметь у себя кусочек).
Ему стали жертвовать большие суммы — и лично, и почтовыми переводами. А он передавал их на строительство и поддержание благотворительных учреждений, школ, больниц, монастырей и храмов, жертвовал в благотворительные общества в том числе других конфессий (татарам, евреям). Его щедрость привлекала к нему огромное число просителей — от нищих до купцов, пришедших в отчаяние из-за банкротства или картежного проигрыша. По Кронштадту отец Иоанн передвигался в сопровождении целой армии нищих, которым он раздавал милостыню.
Он пособоровал и причастил умирающего императора Александра III, участвовал в коронации Николая II
И при все этом ежедневно вставал около четырех утра на молитву, потом служил в соборе до полудня, потом посещал приезжих и местных просителей и больных, потом ехал в Петербург – к больным и по многочисленным общественным делам. В Кронштадт возвращался поздно, иногда к полуночи, причем порой за весь день так и не выкроив времени, чтобы поесть. На сон оставалось 3 — 4 часа. И так десятилетиями.
А ведь он еще вел личный дневник, впоследствии изданный, писал статьи и проповеди, как публицист полемизировал со Львом Толстым…
Народное почитание Иоанна Кронштадтского как великого молитвенника, чудотворца и прозорливца, начавшееся еще при его жизни, не ослабевало среди православных верующих, как в Советской России, так и в эмиграции, весь XX век.
Русская православная церковь заграницей канонизировала его в 1964 году, Русская православная церковь – в 1990-м.
Приметы на 2 января:
- Существует давняя традиция в этот день стряхивать снег с деревьев и кустарников. Чем больше снега стряхнешь – тем больше урожая получишь летом и осенью! Особое внимание уделялось яблоням. 2 января считался «яблочным днем».
- Иней на деревьях – к ясной погоде.
- Звездное небо предвещало урожайный год.
- Синицы громко щебечут – к затяжной стуже.
- Какая погода на Иоанна Кронштадского, таким будет и август. Если на улице ясно и морозно, конец лета будет жарким, если слякоть, дождь или вьюга – холодным и ненастным.
- Тем, кто родился в этот день, в качестве талисмана рекомендуется носить украшения с турмалином. Этот камень способен защитить от любой беды, уберечь от сглаза и порчи, подарить здоровье и долголетие.
И ещё: 2 января продолжался Рождественский пост. И если 1 января допускалась пища с растительным маслом, то в этот день церковь рекомендует придерживаться сухоедения. То есть, употреблять в пищу только сырые овощи и фрукты.
Кроме всего, именно 2 января принято молиться о заключенных и сделать для них оберег. Для этого необходимо было купить перед самым началом службы маленькую свечку, и во время поджигания сказать защитные слова. Затем поставить около других свечей и сделать девять поклонов.
А ещё 2 января празднуют:
- Праздник мягких подушек
- День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)
- День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
- Праздник профитролей (National Cream Puff Day) — США
- День научной фантастики (National Science Fiction Day) — США
- Куриное Рождество — Черногория
- Карнавальный день — Сент-Китс и Невис
- Карнавал Капсе-Клопсе — ЮАР
- День святого Бертольда — Швейцария
- Праздник предков — Гаити
- День шведского стола (National Buffet Day) — США
- Праздник Такаи (Takai Commission Holiday) — Ниуэ
- Именины у Даниила, Игнатия, Ивана, Антона
- Игнатьев день
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