2 мая — День Ивана Ветхопещерника, Иван Воин

2 мая — по обычаю в день Ивана Ветхопещерника сельские ткачихи «весну в новину одевали», потому что 2 мая «весна красуется, себя показывает». Женщины, с сотканными в этом году холстами выходили в поле, кланялись на все четыре стороны и, обращаясь на восток, молвили: «Вот тебе матушка-весна, новая новинка!». Сотканные холсты развешивали на тронутых зеленью кустах и раскладывали на молодой траве, клали на холст пирог и уходили. Верили, что за такие подарки матушка-весна позаботится об урожае льна, ржи и конопли. Считалось, что во время обряда холсты наполнялись силой первой зелени и весенней воды. Наши предки верили, что сила красного солнца передастся и всему человеческому роду.

Готовя к ярмарке, прогретые и проветренные холсты сворачивали в «новины» ‒ своеобразные трубки больших размеров. Если на ярмарке хорошо распродали холсты, то перед иконой Иоанна Ветхопещерника ставили свечу в надежде, что хлеб в изобилии уродится так же, как конопля и лен.

2 мая: приметы и поверья

Если идет дождь, то июнь будет теплым и солнечным.

Теплая погода в этот день сулит похолодание в конце месяца.

Береза раньше клена распустилась – к засушливому лету.

Дикие утки гнезда обустраивают недалеко от воды – лето может быть засушливым.

Если к этому дню прилетели ласточки, журавли и жаворонки, то похолодания не предвидится.

Сон с 1 на 2 мая может исполниться в течение 7-10 дней.

Была распространена традиция 2 мая выпекать пироги с начинками – это сулило богатый урожай.Крестьяне часто именно в этот день выносили в поле холсты, кланялись на все стороны света, а затем, обернувшись на Восток, говорили: «Вот и тебе, Весна-матушка, новинка новая». Далее расстилали холст на лугу, выкладывали на него испеченный пирог, после чего возвращались домой. Считалось, что Весна оденется в новые одежды, полакомится угощением, и это позволит получить прекрасный урожай конопли и льна.

Именины у Виктора, Георгия, Никифора, Трифона, Семёна, Дмитрия. Православная церковь 2 мая почитает Иоанна Ветхопещерника Монаха, христианского подвижника и пресвитера. Иоанн жил в VIII веке. В молодые годы совершил паломничество в Иерусалим, а потом поселился в Лавре преподобного Харитона. Ещё одно название этого монастыря – Ветхая лавра, т.е. старшая из палестинских обителей. Находилась лавра около Мертвого моря, недалеко от Вифлеема. Живя в монастыре, Иоанн достиг высокого духовного совершенства, со временем был рукоположен в священнический сан. Ещё 2 мая вспоминают святого мученика Иоанна Воина, жившего в IV веке. Во время гонений на христиан он служил в войске Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в гонениях. Несмотря на это, он всячески содействовал христианам, способствуя побегам или предупреждая об очередной облаве. Он посещал единоверцев, заточенных в темницу. Святой был благосклонен не только к христианам, но и ко всем нуждающимся: утешал скорбящих, посещал больных. Узнав о поддержке, которую Иоанн Воин оказывает христианам, император приказал заключить его в темницу, где мужчина находился в ожидании казни. Когда в 361 году Юлиан Отступник погиб во время сражения с персами, Иоанна отпустили из-под стражи. Святой скончался в глубокой старости. Точная дата его смерти неизвестна. По преданию, явившись к благочестивой женщине, он указал место своего погребения, после чего его мощи перенесли в церковь апостола Иоанна Богослова, находящуюся в Константинополе. Мощи Иоанна Воина являются чудотворными. Также 2 мая празднуют… Международный день Гарри Поттера (International Harry Potter Day)

День памяти блаженной Матроны Московской

Всемирный день пароля (World Password Day)

День весенних акварелей

Всемирный день тунца (World Tuna Day)

День садовода в Ульяновской области

Международный день осведомлённости о цинге (International Scurvy Awareness Day)

День брата и сестры (National Brothers And Sisters Day) — США

День разума (National Day of Reason) — США

2 мая — День трюфелей (National Truffle Day) — США

День учителя — Бутан • День учителя — Иран

День образования — Индонезия

2 мая — День Мадрида — Испания

День игры на гавайской гитаре (National Play Your Ukulele Day) — США

День святого Бориса — Болгария

2 мая — День флага, День польской диаспоры — Польша

Праздник Кутаисоба (День Кутаиси) — Грузия

День молитвы (National Day of Prayer) — США

Иван Ветхопещерник По материалам https://vsyamagik.ru