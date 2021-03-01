Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 2 марта — день Фёдора Тирона. Чествуют Воструху — духа, караулящего добро хозяев

crimeapress_news

реклама в крыму
2 марта — день Фёдора Тирона. Чествуют Воструху - духа, караулящего добро хозяев
фото: sas1000 (pixabay.com)

2 марта — день Фёдора Тирона. Чествуют Воструху — духа, караулящего добро хозяев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 01.03.2021

2 марта — в День Фёдора Тирона, примечали в народе, мороз ударяет всегда. Ну никак зима не хочет уступать бразды правления весне, уже пришедшей календарно. При этом 2 марта считали летоуказателем и определяли погоду на период с июня по август. А ещё в эти сутки впервые за последние три месяца на небе появлялись кучевые облака.

Считается, что святой Фёдор Тирон защищает дом от воров. Впрочем, в этом деле у Феодора был помощник – живущий за печкой дух, который караулил от непрошеных гостей хозяйское добро. Из-за способности уловить любой шорох называли его Воструха. Стоило только вору или жулику на пороге показаться, Воструха поднимал шум, так громко причитал и охал, что чужак в ужасе убегал.

Фёдор Тирон, который покровительствует сегодняшнему дню

2 марта - День Фёдора Тирона. Зима уходить не хочет

Жил он во время великого гонения на христиан при императоре Максимилиане (около 305 года). Известен тем, что был активным борцом за христианскую веру: сжёг капище богини Кибелы и рьяно боролся с языческими богами. Свя­той му­че­ник Фе­о­дор Ти­рон был во­и­ном в го­ро­де Ама­сии Пон­тий­ской об­ла­сти (се­ве­ро-во­сточ­ная об­ласть Ма­лой Азии, тя­нув­ша­я­ся вдоль бе­ре­га Пон­та Эвк­син­ско­го, т. е. Чер­но­го мо­ря), под на­чаль­ством неко­е­го Врин­ка. Его при­нуж­да­ли при­не­сти жерт­ву идо­лам. Свя­той Фе­о­дор твер­до во все­услы­ша­ние ис­по­ве­дал свою ве­ру во Хри­ста Спа­си­те­ля.

На­чаль­ник дал ему несколь­ко дней на раз­мыш­ле­ние, во вре­мя ко­то­рых свя­той Фе­о­дор уси­лен­но мо­лил­ся. Его об­ви­ни­ли в под­жо­ге язы­че­ско­го хра­ма и бро­си­ли в тем­ни­цу на го­лод­ную смерть. Там ему явил­ся Гос­подь Иисус Хри­стос, уте­шил и под­кре­пил его. При­ве­ден­ный вновь к пра­ви­те­лю, свя­той Фе­о­дор еще раз сме­ло и без­бо­яз­нен­но ис­по­ве­дал свою ве­ру, за что был пре­дан но­вым ис­тя­за­ни­ям и осуж­ден на со­жже­ние. Му­че­ник Фе­о­дор без тре­пе­та взо­шел на ко­стер и с мо­лит­вой и сла­во­сло­ви­ем пре­дал свою свя­тую ду­шу Бо­гу.

Фёдору Тирону в народе молились об отыскании украденных вещей и пропавших без вести людей. А ещё предки наши считали, что защищает великомученик дом от воров. На Руси ему, правда, помощника приписали — духа, живущего за печкой. Звали его Воструха и верили, что улавливает он любой шорох и предупреждает хозяев о непрошенных гостях. Пользовался дух у людей уважением, его старательно благодарили за содействие. Кормили-поили вкусно: подавали пирожки, сахар, молочко.

Погодные приметы на 2 марта…

  • Туман с утра – май будет холодным.
  • С западной стороны плывут перистые облака – на следующий день будет дождь.
  • Черные кучевые облака утром – первый дождь будет в марте.
  • Птицы возвращаются из теплых краев – жди раннюю весну.
  • Если с первых дней весна разгульна, незастенчива, то обманет, верить нечего.

Наши пращуру чтили Воструху. Оставляли ему за печкой угощение – сухари, пирожки, сахар и молоко. Просили его дом охранять и чужих не пускать.

2 марта — Те, у кого не было в доме такого замечательного духа-охранника, прибегали к другим способам, чтобы обезопасить жилище от воров. По поверью, от грабителей может защитить живущая в доме черная собака, кошка или петух, а обнаружить вора помогала церковная свеча, которую крепили у образов вниз фитилём, чтобы Господь так же поворотил душу воришки, указал на него и вернул украденное добро. Чтобы узнать, кто грабитель, использовали решето. Его подвешивали над головой и вслух называли имена людей, подозреваемых в воровстве. Решето закрутится и укажет, кто дом обобрал.

В надежной охране нуждался не только дом, но и погреба. С этой целью брали по одному листу всего, что хранили в погребе и делали небольшую метелочку. Её обвязывали ветками полыни и, крепко-накрепко перевязав, подвешивали в погребе над входом.

Именины же сегодня отмечают: Гермоген (Ермоген), Карл, Мариамна (Маримьяна, Марианна), Маркиан, Мина, Папий, Порфирий, Роман, Фёдор (Феодор Тирон), Феодосий.

А ещё 2 марта празднуют…

  • Битва апельсинов — Италия
  • День сливочно-бананового пирога (National Banana Cream Pie Day) — США
  • День инженера — Хорватия
  • 2 марта — День старых вещей (National Old Stuff Day) — США
  • День крестьян — Мьянма
  • День чтения по всей Америке (National Read Across America Day) — США
  • 2 марта — День независимости Техаса — США
  • День американского гражданства — Пуэрто-Рико
  • День Военно-воздушных сил — Шри-Ланка
  • 2 марта — День победы в битве при Адуа — Эфиопия
  • День Джеймса Рональда Вебстера — Ангилья
  • Именины у Ермогена, Павла, Романа, Михаила, Анны, Николая, Марии
  • Фёдор Тирон
  • Вселенская родительская суббота (мясопустная)
  • Международный день спички
  • День считания ворон
  • 2 марта — День рождения компакт-диска
  • День создания добровольных народных дружин
  • День памяти священномученика Ермогена

По материалам: https://vsyamagik.ru

О праздниках больше — здесь.

2 марта — день Фёдора Тирона. Чествуют Воструху - духа, караулящего добро хозяев

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.