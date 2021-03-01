2 марта — день Фёдора Тирона. Чествуют Воструху — духа, караулящего добро хозяев

2 марта — в День Фёдора Тирона, примечали в народе, мороз ударяет всегда. Ну никак зима не хочет уступать бразды правления весне, уже пришедшей календарно. При этом 2 марта считали летоуказателем и определяли погоду на период с июня по август. А ещё в эти сутки впервые за последние три месяца на небе появлялись кучевые облака.

Считается, что святой Фёдор Тирон защищает дом от воров. Впрочем, в этом деле у Феодора был помощник – живущий за печкой дух, который караулил от непрошеных гостей хозяйское добро. Из-за способности уловить любой шорох называли его Воструха. Стоило только вору или жулику на пороге показаться, Воструха поднимал шум, так громко причитал и охал, что чужак в ужасе убегал.

Фёдор Тирон, который покровительствует сегодняшнему дню

Жил он во время великого гонения на христиан при императоре Максимилиане (около 305 года). Известен тем, что был активным борцом за христианскую веру: сжёг капище богини Кибелы и рьяно боролся с языческими богами. Свя­той му­че­ник Фе­о­дор Ти­рон был во­и­ном в го­ро­де Ама­сии Пон­тий­ской об­ла­сти (се­ве­ро-во­сточ­ная об­ласть Ма­лой Азии, тя­нув­ша­я­ся вдоль бе­ре­га Пон­та Эвк­син­ско­го, т. е. Чер­но­го мо­ря), под на­чаль­ством неко­е­го Врин­ка. Его при­нуж­да­ли при­не­сти жерт­ву идо­лам. Свя­той Фе­о­дор твер­до во все­услы­ша­ние ис­по­ве­дал свою ве­ру во Хри­ста Спа­си­те­ля.

На­чаль­ник дал ему несколь­ко дней на раз­мыш­ле­ние, во вре­мя ко­то­рых свя­той Фе­о­дор уси­лен­но мо­лил­ся. Его об­ви­ни­ли в под­жо­ге язы­че­ско­го хра­ма и бро­си­ли в тем­ни­цу на го­лод­ную смерть. Там ему явил­ся Гос­подь Иисус Хри­стос, уте­шил и под­кре­пил его. При­ве­ден­ный вновь к пра­ви­те­лю, свя­той Фе­о­дор еще раз сме­ло и без­бо­яз­нен­но ис­по­ве­дал свою ве­ру, за что был пре­дан но­вым ис­тя­за­ни­ям и осуж­ден на со­жже­ние. Му­че­ник Фе­о­дор без тре­пе­та взо­шел на ко­стер и с мо­лит­вой и сла­во­сло­ви­ем пре­дал свою свя­тую ду­шу Бо­гу.

Фёдору Тирону в народе молились об отыскании украденных вещей и пропавших без вести людей. А ещё предки наши считали, что защищает великомученик дом от воров. На Руси ему, правда, помощника приписали — духа, живущего за печкой. Звали его Воструха и верили, что улавливает он любой шорох и предупреждает хозяев о непрошенных гостях. Пользовался дух у людей уважением, его старательно благодарили за содействие. Кормили-поили вкусно: подавали пирожки, сахар, молочко.

Погодные приметы на 2 марта…



Туман с утра – май будет холодным.

С западной стороны плывут перистые облака – на следующий день будет дождь.

Черные кучевые облака утром – первый дождь будет в марте.

Птицы возвращаются из теплых краев – жди раннюю весну.

Если с первых дней весна разгульна, незастенчива, то обманет, верить нечего.

Наши пращуру чтили Воструху. Оставляли ему за печкой угощение – сухари, пирожки, сахар и молоко. Просили его дом охранять и чужих не пускать.

2 марта — Те, у кого не было в доме такого замечательного духа-охранника, прибегали к другим способам, чтобы обезопасить жилище от воров. По поверью, от грабителей может защитить живущая в доме черная собака, кошка или петух, а обнаружить вора помогала церковная свеча, которую крепили у образов вниз фитилём, чтобы Господь так же поворотил душу воришки, указал на него и вернул украденное добро. Чтобы узнать, кто грабитель, использовали решето. Его подвешивали над головой и вслух называли имена людей, подозреваемых в воровстве. Решето закрутится и укажет, кто дом обобрал.

В надежной охране нуждался не только дом, но и погреба. С этой целью брали по одному листу всего, что хранили в погребе и делали небольшую метелочку. Её обвязывали ветками полыни и, крепко-накрепко перевязав, подвешивали в погребе над входом.

Именины же сегодня отмечают: Гермоген (Ермоген), Карл, Мариамна (Маримьяна, Марианна), Маркиан, Мина, Папий, Порфирий, Роман, Фёдор (Феодор Тирон), Феодосий.

А ещё 2 марта празднуют… Битва апельсинов — Италия

День сливочно-бананового пирога (National Banana Cream Pie Day) — США

День инженера — Хорватия

2 марта — День старых вещей (National Old Stuff Day) — США

День крестьян — Мьянма

День чтения по всей Америке (National Read Across America Day) — США

2 марта — День независимости Техаса — США

День американского гражданства — Пуэрто-Рико

День Военно-воздушных сил — Шри-Ланка

2 марта — День победы в битве при Адуа — Эфиопия

День Джеймса Рональда Вебстера — Ангилья

Именины у Ермогена, Павла, Романа, Михаила, Анны, Николая, Марии

Фёдор Тирон

Вселенская родительская суббота (мясопустная)

Международный день спички

День считания ворон

2 марта — День рождения компакт-диска

День создания добровольных народных дружин

День памяти священномученика Ермогена По материалам: https://vsyamagik.ru О праздниках больше — здесь .