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2 ноября – день Артемия. Готовься к зиме и бойся волка!
фото: Pixabay (pexels.com)

2 ноября – день Артемия. Готовься к зиме и бойся волка!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 01.11.2021

2 ноября – Подготовка к зиме это главная задача, которую наши предки решали в этот день. Хозяйки квасили капусту на зиму, делали съестные припасы, прятали их в подвалах. Мужчины тоже заботились об охране дома от разных напастей. Те, кто живет недалеко от леса знают, какую опасность для людей и домашнего хозяйства представляют волки. В суровые зимние морозы от бескормицы зубастые хищники пасутся недалеко от человеческих жилищ, нередко нападая на скот, а то и на самих хозяев. Чтобы избежать этого, именно в Артемьев день люди укрепляли заборы и ограды, защищая усадьбу от диких зверей. С волками, к слову, связано много примет, приуроченных к этому дню:

  • Лиственница иглы сбросила – скоро снег выпадет и больше не растает.
  • Деревья в инее – к неурожайному году.
  • Волки воют вдали – к голоду весь год, а также к скорым холодам.
  • Волки собираются в стаи и рыщут по лесу – к лютым морозам.
  • Если волки совсем близко – священнику или звонарю надо звонить в колокол. Существует поверье, что эти хищники не переносят колокольный звон. Кроме того, хозяину вечером перед сном надо было обойти двор вокруг, звоня в небольшой колокольчик – чтоб волки к дому не подошли.
  • Тех, кто родился в этот день, защищает Мать-Волчица – мифическое существо, покровительница всех волков.
  • Волк дорогу перебежал – к счастью. Если уж злой и голодный хищник не тронул, то и неприятности стороной обойдут.
  • Если к этому дню забор вокруг дома крепкий и прочный – весь год богато жить. Считалось, что через дырки в заборе утекает все богатство и счастье.

Церковь 2 ноября чествует святого Артемия Антиохийского

2 ноябряОн жил в IV веке и известен как христианский святой. Предание гласит, что сам Артемий изначально был военачальником во время правления императора Константина Великого. Усердной службой он заслужил должность наместника Египта. Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения в отношении сторонников христианской веры. Артемий, в свою очередь, выступил с критикой этой политики, за что был арестован и подвергнут многочисленным мучениям. Однако Артемий даже при сильных издевательствах не стал отвергать свою веру и был обезглавлен. Антиохийская диакониса Ариста перевезла тело Артемия в Константинополь, где его похоронили на территории храма Иоанна Предтечи. В 1073 году частица мощей мученика Артемия попала в Киево-Печерскую лавру, где находится там и по сей день. На Руси Артемию часто молились об избавлении от случайной гибели, считали его покровителем больных и немощных, атаманов и военачальников.

Именины сегодня отмечают: Павел, Леонид, Герасим, Герман, Николай, Петр, Иван, Александр, Артемий, Федор.

А ещё 2 ноября празднуют…

  • Всемирный день мужчин (Men`s World Day)
  • Димитриевская родительская суббота
  • 2 ноября – Праздник мутных глаз
  • День провозглашения Российской Империи
  • День всех душ (All Souls Day)
  • Праздник международного признания Санкт-Петербурга
  • 2 ноября – День кормления птиц овсяным печеньем
  • День памяти святого праведного отрока Артемия Веркольского
  • Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists)
  • 2 ноября – Праздник гигантского омлета (Giant Omelette Celebration) — США
  • 2 ноября – День памяти (Дзяды) — Беларусь
  • День мёртвых (Day of the Dead) — Латинская Америка
  • Праздник фаршированных яиц (National Deviled Egg Day) — США
  • День кекри — Финляндия
  • День здоровья — Туркменистан
  • 2 ноября – Праздник работника культуры — Кыргызстан
  • День детей — ЮАР
  • День всех святых — Швеция, Финляндия
  • 2 ноября – Праздник бизона (National Bison Day) — США
  • День прибытия индийцев — Маврикий
  • Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима, Ирины
  • Артемьев день

О праздниках больше — здесь.

2 ноября – день Артемия. Готовься к зиме и бойся волка!

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