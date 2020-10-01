2 октября – день Трофима и Зосимы. Собираем мёд

2 октября – у этого дня в старину было множество наименований — Федор, Трофимов день, Лакомый стол, день Трофима, Зосима, Заступник пчел, День выбора невест и женихов, Трофимовские вечерки, День Пчельников, Начало Пчелиной Девятины. Главным же событием 2 октября считалось начало сбора урожая мёда. Кроме того, полагалось в течение следующих девяти дней подготовить ульи к будущей зиме. Говорили: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь». Бытовала также традиция: утром надо было обязательно съесть чайную ложку меда и запить ее теплой водой, ведь это лекарство от всех болезней: «Мол, с медком и любую болезнь проглотишь».

А ещё 2 октября наши предки устраивали посиделки — Трофимовские вечерки, на которых девушки и парни выбирали друг друга: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним». На такие посиделки парни приходили с медом и угощали девушек. Верили, что святой Трофим помогает искать женихов заневестившимся девушкам. К слову, верили, что если пристально посмотреть в глаза избраннику, то он, по народной примете, непременно откликнется на такой призыв.

В это время угощали соседей, друзей, родню: пекли оладьи, которые ели, макая в свежий мед. Оттого этот день, да и всю пчелиную девятину, назвали Лакомым столом.

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Церковь же нынче чтит память Зосима и Трофима

Первый герой праздника – святой мученик Трофим. Однажды, во время празднования языческого праздника гуляния зашли слишком далеко, и охмелевшие участники начали творить бесчинства под влиянием алкоголя. Трофим просил Господа о помощи, чтобы тот образумил буквально озверевших участников гулянки. За это был схвачен и отправлен в темницу. Там был подвержен жестоким пыткам со стороны язычников. Но не одно из испытаний не заставило его отречься от своей христианской веры. Не унимаясь, язычники отправили Трофима в другое место, к более жестокому карателю. Но даже тот не смог ничего поделать с Трофимом, которого со злости просто казнили.

Другой святой – Зосима. Он также отличился в истории с язычниками. Не желая более находится в их кругу, он отправился в скитания по пустыне. Там он был пастухом животных, с которыми он быстро нашел общий язык, и они всегда его слушались. Однажды, во время скитаний на пути Зосимы встретился правитель, который сначала был очень удивлен тому, как животные беспрекословно слушаются пастуха, сразу выполняя любые его приказания. Однако, в беседе правитель также выяснил принадлежность пастуха к христианской вере, от чего сразу же резко сменил милость на гнев. Также, как и в предыдущем случае, было решено подвергнуть Зосима жестким пыткам, которые должны были заставить его отречься от своей религии в пользу язычества. Правитель, смеясь и издеваясь сказал, что остановит пытки только если звери, которые так слушались пастуха придут спасти его.

Зосима продолжал молиться, и наконец его молитвы были услышаны. На площади появился огромный лев, который до смерти напугал правителя и его стражу. От ужаса тот приказал отпустить Зосиму. Но вскоре после этого святой скончался.

Приметы дня 2 октября:

Гуще сыплет лист – велит улья с пасеки убирать.

Улья в погреб ставь – праздник меда правь.

В пчелиную девятину девять дней кряду и нищий ложку меда съест.

Пчелы осенью плотнее леток залепляют – на холодную зиму.

К теплой зиме леток открытым оставляют.

Ветер с юга – хороший урожай озимых на будущий год.

Именины сегодня отмечают: Георгий, Алексей, Мария, Игорь, Макар, Трофим, Давид, Федор, Константин, Николай.

А ещё 2 октября празднуют:

День рождения электронной почты

2 октября – День уролога

Международный день социального педагога

День путанья следов в осеннем парке

День профтехобразования (День молодого рабочего)

2 октября – Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence)

Всемирный день сельскохозяйственных животных (World Farm Animals Day)

День памяти святого благоверного князя Феодора Смоленского

Всемирный день детского церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

2 октября – Праздник бабушек и дедушек — Италия

День имени вашей машины (National Name Your Car Day) — США

День Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Jayanti) — Индия

Праздник дороги в школу (Walk to School Day) — США

2 октября – День жареных гребешков (National Fried Scallops Day) — США

День независимости — Гвинея

Праздник Мехреган — Иран

2 октября – День смотрителя (National Custodian Day) — США

День батика (National Batik Day) — Индонезия

Именины у Алексея, Гавриила, Макара, Георгия, Давида, Игоря, Константина, Трофима, Фёдора, Марии, Николая, Теофила

2 октября – Трофим и Зосима

По материалам: https://pogoda-crimea.ru