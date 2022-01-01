2 января – день Иоанна Кронштадского. Не одалживайте деньги!

2 января – В этот день начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в домах, запасались продуктами, красили мебель и стены. Кроме того — разучивали колядки, песни, шили карнавальные костюмы.

Кроме того, в старину в этот день ходили вокруг села с иконами, чтобы уберечь дома от зла, неурожая, голода и прочих бед. А чтобы защитить свой дом, кланялись ему в пояс. Такое же почтение в этот день оказывали и прочим помещениям во дворе: амбарам, постройкам для животных, хранения домашней и сельскохозяйственной утвари. Дому придавалось большое значение, здесь человек появлялся на свет, рос. Дом хранил все семейные традиции.

Церковь почитает память Иоанна Кронштадского

Настоятель Андреевского собора в Кронштадте, член Святейшего синода, почетный член Императорского православного палестинского общества, проповедник, духовный писатель, церковный и общественный деятель, которого еще при жизни считали святым, родился в 1829 году – в год трагической гибели Грибоедова и сватовства Пушкина – в глуши Пинежского уезда Архангельской губернии, в селе Сура, и был таким слабеньким, что его даже крестили на дому. Как с таким слабым здоровьем он вынес 15-летнюю учебу – сперва в Архангельске, а потом в Санкт-Петербургской духовной академии – непонятно. Получив диплом кандидата богословия, Иван Сергиев хотел было принять монашество и отправиться миссионером в Сибирь, но приглядевшись к жизни православной столицы, обитатели которой, по его наблюдениям, знали «Христа не больше, чем дикари Патагонии», решил остаться, женился на дочери протоиерея кронштадтского Андреевского собора, принял рукоположение в священника и был направлен в помощь тестю. Кронштадт в те годы был не только военно-морской базой, но и местом административной высылки асоциальных личностей и многочисленных нищих — со всеми вытекающими последствиями. Отец Иоанн «стал посещать лачуги, землянки и бедные квартиры. Он утешал брошенных матерей, нянчил их детей, пока мать стирала; помогал деньгами; вразумлял и увещевал пьяниц; раздавал все свое жалованье бедным, а когда не оставалось денег, отдавал свою рясу, сапоги и сам босой возвращался домой в церковный дом». Кончилось тем, что его жалование стали выдавать не ему, а его жене. «Дом трудолюбия» Новаторское отношение отца Иоанна к своим пастырским обязанностям, выражавшееся, в частности, в чрезвычайной эмоциональности его проповедей в 1860-е годы вызывало у других клириков собора недоумение. А он еще, вопреки принятой тогда в Российской церкви практике, ввел общую исповедь (когда все каявшиеся, стоя посреди церкви, называли свои грехи открыто, а не священнику на ушко) и призывал к частому причащению (в России тогда обычно причащались один-два раза в год). И благотворительностью занялся с таким же жаром: основал «Дом трудолюбия» (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую богадельню, детский приют. К началу 1890-х его знала уже вся Россия. Вокруг него собирались толпы и буквально рвали его одежду (один раз жители Риги разорвали его рясу на куски — каждый хотел иметь у себя кусочек). Ему стали жертвовать большие суммы — и лично, и почтовыми переводами, а он передавал их на строительство и поддержание благотворительных учреждений, школ, больниц, монастырей и храмов, жертвовал в благотворительные общества в том числе других конфессий (татарам, евреям). Его щедрость привлекала к нему огромное число просителей — от нищих до купцов, пришедших в отчаяние из-за банкротства или картежного проигрыша. По Кронштадту отец Иоанн передвигался в сопровождении целой армии нищих, которым он раздавал милостыню. Узнайте больше: 31 декабря. Говорят: зима отпускает на волю нечисть Отец Иоанн соборовал и причастил умирающего императора Александра III, участвовал в коронации Николая II И при все этом ежедневно вставал около четырех утра на молитву, потом служил в соборе до полудня, потом посещал приезжих и местных просителей и больных, потом ехал в Петербург – к больным и по многочисленным общественным делам. В Кронштадт возвращался поздно, иногда к полуночи, причем порой за весь день так и не выкроив времени, чтобы поесть. На сон оставалось 3 — 4 часа. И так десятилетиями. А ведь он еще вел личный дневник, впоследствии изданный, писал статьи и проповеди, как публицист полемизировал со Львом Толстым… Последние три года жизни отец Иоанн тяжело болел. Скончался он в Кронштадте 20 декабря (2 января по новому стилю) 1908 года на 80-м году жизни и был похоронен в крипте Иоанновского монастыря на Карповке в Петербурге. Народное почитание Иоанна Кронштадтского как великого молитвенника, чудотворца и прозорливца, начавшееся еще при его жизни, не ослабевало среди православных верующих, как в Советской России, так и в эмиграции, весь XX век. Русская православная церковь заграницей канонизировала его в 1964 году, Русская православная церковь – в 1990-м. Приметы 2 января

Существует давняя традиция в этот день стряхивать снег с деревьев и кустарников. Чем больше снега стряхнешь – тем больше урожая получишь летом и осенью! Особое внимание уделялось яблоням. 2 января считался «яблочным днем».

Иней на деревьях – к ясной погоде.

Звездное небо предвещало урожайный год.

Синицы громко щебечут – к затяжной стуже.

Какая погода на Иоанна Кронштадского, таким будет и август. Если на улице ясно и морозно, конец лета будет жарким, если слякоть, дождь или вьюга – холодным и ненастным.

Тем, кто родился в этот день, в качестве талисмана рекомендуется носить украшения с турмалином. Этот камень способен защитить от любой беды, уберечь от сглаза и порчи, подарить здоровье и долголетие. И ещё: 2 января продолжался Рождественский пост. И если 1 января допускалась пища с растительным маслом, то в этот день церковь рекомендует придерживаться сухоедения. То есть, употреблять в пищу только сырые овощи и фрукты. Именины сегодня отмечают: Иван, Игнатий, Даниил. Кроме всего, именно 2 января принято молиться о заключенных и сделать для них оберег. Для этого необходимо было купить перед самым началом службы маленькую свечку, и во время поджигания сказать защитные слова. Затем поставить около других свечей и сделать девять поклонов. А ещё 2 января празднуют… Праздник мягких подушек

День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)

День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского

Праздник профитролей (National Cream Puff Day) — США

День научной фантастики (National Science Fiction Day) — США

Куриное Рождество — Черногория

Карнавальный день — Сент-Китс и Невис

Карнавал Капсе-Клопсе — ЮАР

День святого Бертольда — Швейцария

Праздник предков — Гаити

День шведского стола (National Buffet Day) — США

Праздник Такаи (Takai Commission Holiday) — Ниуэ

Именины у Даниила, Игнатия, Ивана, Антона

Игнатьев день В этот день не одалживали денег – иначе будешь жить в нищете! О праздниках больше — здесь .

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