20 апреля — Акулинин день. Русалки выходят на сушу

20 апреля — в Акулинин день, считали в народе, ни в коем случае нельзя выглядывать из окна. А вот гулять и наблюдать за природой старались как можно больше. А ещё 20 апреля проводили обряды, посвящённые русалкам. Женщины их задабривали, прося хранить мужчин и детей от всяких бед-приключений. Также просили о том, чтобы в семьях не было утопленников.

В русском фольклоре русалка описывалась как очень опасное существо, которое томилось и мешало жить людям. В русалок превращались девушки, умершие перед свадьбой, самоубийцы или задушенные во сне матерями.

К слову, на Руси были уверены, что русалки, живя в водоёмах, частенько выходят на сушу. И их можно встретить в огородах, около бань и в овинах. Говорили, что эти существа в светлое время суток превращаются в кувшинки, спасаясь таким образом от солнца. А ночью они обретают людской облик, играют и водя хороводы на берегу. Именно поэтому считалось, что человек, срывая кувшинку, убивает русалку.

А ещё русалок представляли в образе полуженщин-полурыб. Называли таких мифических созданий фараонками. Вера в них пошла от библейского предания об исходе из Египта еврейского народа, когда войско фараона потонуло в водах Красного моря. По легенде, египетские воины, проклятые Господом, превратились в полурыб-полулюдей.

И по сей день проклятые Богом фараонки темной ночью выбираются на землю и съедают первого попавшегося им путника. В таком жутком обличие эти существа будут жить до самого Страшного суда.

По одной из легенд, иногда русалки превращаются в кувшинки. Боясь влюбленного в них солнца, они только по ночам выходят на берег и водят свои хороводы, а днем становятся кувшинками дивной красоты. Поэтому считалось, что сорвав кувшинку, человек совершает большой грех, обрывая хрупкую жизнь водяной девы.

Церковь чтит память мучеников Акулины и Руфина

Православная церковь сегодня почитает память мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины Младшей и с ними 200 воинов, пострадавших за Христа около 310 года при императоре Максимиане. Когда святого диакона Руфина за исповедание христианской веры посадили в темницу, дева Акилина заботилась о нём и за это была взята под стражу. Находясь в темнице своими чудесами они обратили в христианство 200 воинов, и вместе с ними были усечены мечом.

Что касается погодных примет 20 апреля…



Сильный и «долгоиграющий» дождь к плохому урожаю калины и яровых.

В небе много звезд? К богатому урожаю лесных ягод и грибов.

Утренний мороз, который проходит с рассветом – будет много гречихи и хлеба.

Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.

В разных местах представления о русалках сильно отличаются. Где-то русалок представляли в образе молодой и красивой девушки с распущенными волосами и венком на голове в белых одеждах или полностью обнаженной; где-то – в образе некрасивой, нагой женщины огромного роста с отвисшими грудями и нечесаными волосами. Таких русалок называли лобастами. По преданию, живут они в озерах, омутах и болотах. Иногда лобасту представляли высокой женщиной, ростом от земли до неба.

Тело водного духа выглядит как бесформенная серая масса, вместо зубов клыки, руки длинные, до земли, со скрюченными пальцами, на голове – длинные спутанные волосы. Лобаста появляется во время бури, падая из туч на землю. Встреча с ней для человека всегда заканчивается гибелью.

Именины сегодня отмечают: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

А ещё 20 апреля празднуют…

День поисков смысла жизни

Лазарева суббота

День вилкокрута и ложкочерпия

Национальный день донора крови

Международный день цирка (World Circus Day)

День охоты на королевского кракозябра

20 апреля — День музыкального магазина (Record Store Day)

День мобилизационных подразделений МВД РФ

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

20 апреля — День китайского языка (Chinese Language Day)

День свободного аппаратного обеспечения (Hardware Freedom Day)

День степи в Калмыкии

20 апреля — День благодарности мужу (Husband Appreciation Day) — США

День окружающей среды — Украина

Международный фестиваль воздушных змеев (Weifang International Kite Festival) — Китай

День перевёрнутого ананасового пирога (Pineapple Upside Down Cake Day) — США

20 апреля — День двойников (National Look-Alike Day) — США

День города Душанбе — Таджикистан

День уважения лимской фасоли (National Lima Bean Respect Day) — США

Именины у Даниила, Акилины, Георгия, Петра, Аркадия

Акулинин день

По материалам https://vsyamagik.ru

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