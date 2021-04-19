20 апреля — Акулинин день. Русалки выходят на сушу

20 апреля — в Акулинин день, считали в народе, ни в коем случае нельзя выглядывать из окна. А вот гулять и наблюдать за природой старались как можно больше. А ещё 20 апреля проводили обряды, посвящённые русалкам. Женщины их задабривали, прося хранить мужчин и детей от всяких бед-приключений. Также просили о том, чтобы в семьях не было утопленников.
В русском фольклоре русалка описывалась как очень опасное существо, которое томилось и мешало жить людям. В русалок превращались девушки, умершие перед свадьбой, самоубийцы или задушенные во сне матерями.
К слову, на Руси были уверены, что русалки, живя в водоёмах, частенько выходят на сушу. И их можно встретить в огородах, около бань и в овинах. Говорили, что эти существа в светлое время суток превращаются в кувшинки, спасаясь таким образом от солнца. А ночью они обретают людской облик, играют и водя хороводы на берегу. Именно поэтому считалось, что человек, срывая кувшинку, убивает русалку.
А ещё русалок представляли в образе полуженщин-полурыб. Называли таких мифических созданий фараонками. Вера в них пошла от библейского предания об исходе из Египта еврейского народа, когда войско фараона потонуло в водах Красного моря. По легенде, египетские воины, проклятые Господом, превратились в полурыб-полулюдей.
И по сей день проклятые Богом фараонки темной ночью выбираются на землю и съедают первого попавшегося им путника. В таком жутком обличие эти существа будут жить до самого Страшного суда.
По одной из легенд, иногда русалки превращаются в кувшинки. Боясь влюбленного в них солнца, они только по ночам выходят на берег и водят свои хороводы, а днем становятся кувшинками дивной красоты. Поэтому считалось, что сорвав кувшинку, человек совершает большой грех, обрывая хрупкую жизнь водяной девы.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь чтит память мучеников Акулины и Руфина
Православная церковь сегодня почитает память мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины Младшей и с ними 200 воинов, пострадавших за Христа около 310 года при императоре Максимиане. Когда святого диакона Руфина за исповедание христианской веры посадили в темницу, дева Акилина заботилась о нём и за это была взята под стражу. Находясь в темнице своими чудесами они обратили в христианство 200 воинов, и вместе с ними были усечены мечом.
Что касается погодных примет 20 апреля…
- Сильный и «долгоиграющий» дождь к плохому урожаю калины и яровых.
- В небе много звезд? К богатому урожаю лесных ягод и грибов.
- Утренний мороз, который проходит с рассветом – будет много гречихи и хлеба.
- Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.
В разных местах представления о русалках сильно отличаются. Где-то русалок представляли в образе молодой и красивой девушки с распущенными волосами и венком на голове в белых одеждах или полностью обнаженной; где-то – в образе некрасивой, нагой женщины огромного роста с отвисшими грудями и нечесаными волосами. Таких русалок называли лобастами. По преданию, живут они в озерах, омутах и болотах. Иногда лобасту представляли высокой женщиной, ростом от земли до неба.
Тело водного духа выглядит как бесформенная серая масса, вместо зубов клыки, руки длинные, до земли, со скрюченными пальцами, на голове – длинные спутанные волосы. Лобаста появляется во время бури, падая из туч на землю. Встреча с ней для человека всегда заканчивается гибелью.
А ещё 20 апреля празднуют…
- День поисков смысла жизни
- Лазарева суббота
- День вилкокрута и ложкочерпия
- Национальный день донора крови
- Международный день цирка (World Circus Day)
- День охоты на королевского кракозябра
- 20 апреля — День музыкального магазина (Record Store Day)
- День мобилизационных подразделений МВД РФ
- День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского
- 20 апреля — День китайского языка (Chinese Language Day)
- День свободного аппаратного обеспечения (Hardware Freedom Day)
- День степи в Калмыкии
- 20 апреля — День благодарности мужу (Husband Appreciation Day) — США
- День окружающей среды — Украина
- Международный фестиваль воздушных змеев (Weifang International Kite Festival) — Китай
- День перевёрнутого ананасового пирога (Pineapple Upside Down Cake Day) — США
- 20 апреля — День двойников (National Look-Alike Day) — США
- День города Душанбе — Таджикистан
- День уважения лимской фасоли (National Lima Bean Respect Day) — США
- Именины у Даниила, Акилины, Георгия, Петра, Аркадия
- Акулинин день
По материалам
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..