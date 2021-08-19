20 августа – день Марины-Пимены. Аисты улетают

20 августа за малиной в лес больше не ходят, а лето делает решительный поворот к осени. В этот день начинают сеять озимые, потому как завершается пора летних гроз. Особое внимание в эти сутки уделяют аистам. Они в это время готовятся к отлету в теплые края. Русский народ всегда любил этих замечательных птиц, считая их символом материнства, домашнего очага и семейного счастья. До сих пор жива в народе присказка, что маленьких детей приносит аист. А произошла она от старинной легенды, согласно которой души нерожденных детей живут в болотах и в лесных чащах – местах, где охотятся аисты. Мол, ловят они эти души и в клюве приносят новоиспеченным родителям!

А ещё 20 августа на столе обязательно должны быть пироги с малиновой начинкой – этим отмечали завершение жаркого периода года.

Пимен по прозвищу Многоболезный родился в XI веке и с детства был подвержен различным хворям, будучи очень слабым ребенком. Однажды Пимен стал просить родителей отвести его в Киево-Печерскую лавру. Отец и мать послушали своего сына и, придя в обитель, стали горячо молиться о том, чтобы Пимен выздоровел. Однако сам же Пимен просил Бога продлить его страдания и решил постричься в иночество.

В предании говорится о том, что постриг совершили ангелы, и когда несколько обитателей монастыря пришли навстречу Пимену, то нашли его в монашеских одеждах. Долгие годы преподобный болел, но однажды, несмотря на это, смог сам исцелить человека с тяжелым недугом, взяв с него обещание служить ему до самой смерти. Монах был достаточно ленив, и вскоре его снова поразила тяжелая хворь.

Пимен вновь излечил человека, дав ему аналогичное наставление. Выздоровел сам Пимен за три дня до своей смерти. Это помогло ему завершить все свои дела и проститься с родственниками.

Приметы на 20 августа



Наступила Марина – не ищи в лесу малины.

Аисты в теплые края улетают – к ранней и холодной осени.

В паутине не видно пауков – погода скоро испортится.

Пена на воде в реках – к дождю.

Алый рассвет – к дождю.

Мало облаков на небе – к жаркому дню.

Облака выстилаются на горизонте в одну линию – к дождю.

Петухи громко и дружно поют – следующий день обещает быть жарким.

Табак в трубке и в сигаретах быстро сыреет на улице – к дождю.

Утром выглянула радуга – к дождю. Радуга вечером – к погожему дню.

Луна в бледном кольце – к ветру и дождю.

Кольцо вокруг Луны алое – к ветреной, но сухой погоде.

Перед рассветом по воде стелется туман – к ясному дню.

Ветер дует с востока или с запада – к урожаю озимых.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Никанор, Петр, Иван, Антон, Александр, Митрофан, Дмитрий, Михаил, Василий.

А ещё 20 августа празднуют…

День рождения Чебурашки

Всемирный день лени (World Laziness Day)

Всемирный день комара (World Mosquito Day)

Сегодня День музыкальных шкатулок

День памяти преподобного Антония Оптинского

День лимонада (National Lemonade Day) — США

Сегодня День восстановления независимости — Эстония

День радио (National Radio Day) — США

День возобновляемых источников энергии — Индия

Сегодня День шоколадного пирога с пеканом (National Chocolate Pecan Pie Day) — США

День Вооружённых сил национального освобождения — Восточный Тимор

День святого Иштвана — Венгрия

Праздник голодных духов (Фестиваль призраков) — Китай, Вьетнам, Сингапур

День народной революции — Марокко

Джанай Пурнима (Janai Purnima) — Непал

Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия

День Пимены-Марины

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