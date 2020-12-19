20 декабря – день Амвросия. Отмечать Новый год необязательно

20 декабря в народе также именовали Амвросий, Нил Столбенский, Нил. И знаете, эти сутки начинали беспраздничный период. На Руси Новый год не отмечали, так что с этого момента и до самого Рождества заканчивались праздники (то есть в период с 20 декабря по 6 января). Наши предки говорили: «Пришел святой Амвросий, да праздники отбросил».

20 декабря молодые девушки усаживались за шитье одежды на будущий год. Перед тем как начать, они читали специальную молитву, в процессе тоже приговаривали.

Церковь 20 декабря почитает память святого Амвро сия Медиоланского

Святой Амвросий родился в 340 году в северной Италии в богатой и знатной римской семье. Получив прекрасное юридическое образование, он скоро возвысился и с 370 года занял должность консульского префекта (правителя) провинций Лигурии и Эмилии.

Он жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник. Именно Амвросий прославился своим умением составлять гимны. Его считают одним из четырех влиятельных епископов христианства. Причем, авторитет Амвросия был настолько силен, что епископ даже мог влиять на принятие решений императором Феодосием Великим, который никому больше не позволял себе указывать. Именно такие отношения государства и церкви стали прецедентом, который позволил определить развитие страны на долгие годы вперед.

Однажды в Медиолане (современном Милане), главном городе Лигурии, происходили выборы епископа, и между православными и арианами шли горячие споры. Амвросий явился в храм для водворения порядка, и вдруг какой-то голос, как бы детский, прозвучал: «Амвросий — епископ». Народ и сам император Валентин увидели в этом Божие избрание. Напрасно Амвросий, бывший тогда еще в числе оглашенных, готовящихся ко крещению, отговаривался и даже скрылся из Милана. Он вынужден был согласиться на единодушное избрание, принял крещение, и в течение восьми дней прошел все церковные степени и был посвящен во епископа (374 г.).

Последние годы жизни Амвросий провел в постоянной молитве, спокойно и радостно ожидая своей кончины, которая наступила в 397 году. Святой Амвросий почитается в числе величайших богословов и отцов Церкви.

Приметы дня 20 декабря:

Если человек родился в день Амвросия, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить черный агат или сердолик.

Если человек родился 20 декабря, то он будет мастером на все руки, а если речь идет о женщине, то она будет прекрасной рукодельницей.

Пошел плотный и мокрый снег – примета того, что лето будет влажным, с большим количеством осадков, и наоборот.

Солнце находится в дымке – пурга будет.

Солнце опускается в облака – стоит ожидать снегопада.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Галактион, Павел, Сергей, Лев, Игнатий, Иван, Григорий, Антон, Петр.

А ещё 20 декабря празднуют:

День работника органов безопасности (День ФСБ)

Праздник карманных вселенных

День баночной тусовки

День куриного рождества

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day)

Праздник Митры

День памяти преподобного Нила Столобенского

Праздник уродливого рождественского свитера (Ugly Christmas Sweater Day) — США

День аутсайдера (Underdog Day) — США

День отмены рабства — Реюньон

Праздник чествования пенсионеров и ветеранов МВД — Украина

День основания — Макао

Праздник сангрии (National Sangria Day) — США

День траура — Панама

Bo Aung Kyaw Day — Мьянма

Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона, Михаила

Абросимов день

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://www.pravmir.ru

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