20 февраля — день Луки, луковый пирог и леденцовые петушки

20 февраля — на Руси же День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих. Считалось, чем большую милостыню 20 февраля подашь, тем больше потом получишь. Выносили также несколько пирогов за порог: таким образом кормили умерших родственников, так как эти сутки — поминальные. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещая их могилы. В народе говорили: «Живы родители – почитай, умерли – поминай».

Особенность этой даты в том, что в храмах вспоминают одну из самых известных притч Христа – о блудном сыне. Наверное, всякий из наших соотечественников знает ее примерное содержание. Но суть ее в том, что прощения достоин каждый, кто раскается в своих проступках, независимо от тяжести греха. Поэтому в этот день люди старались как можно глубже анализировать свои мысли и поступки, каяться в содеянном и совершать добрые дела.

Христиане 20 февраля отмечают День Луки Елландского

Святой Лука родился в июле 896 года в греческом селении Кастория (иначе — Кастри, Эрмиони), он был третьим из семи детей. Будущего Святого крестили с именем Стефан. Сын бедных земледельцев Стефана и Евфросинии, преподобный с детства много трудился, работал в поле, пас овец. Он был в полном послушании у родителей и очень воздержан в пище. Уже в детстве он отказывался от мяса, яиц и фруктов, питаясь исключительно овощами и хлебом. Его юношеское благочестие выражалось в удивительной щедрости и забвении себя. Он раздавал нуждающимся все что имел и часто возвращался домой полураздетый и замерзший, из-за чего домашние его постоянно ругали. Однажды он отдал нищим почти все семена, которые должен был посеять на своем поле, но Господь вознаградил его за милостыню: урожай был собран больше прежних.

После смерти отца он тайно от матери ушел в Афины, где принял в монастыре постриг в иноческий чин. Его мать день и ночь умоляла Бога вернуть ей сына. Она была благочестивой женщиной и не имела намерения воспрепятствовать сыну в осуществлении его призвания, сама в свое время учила его ставить службу Господу превыше всего.

После семилетнего пребывания на Иоанновой горе преподобный из-за нашествия в 917 году болгарских войск удалился в Коринф. Услышав о подвигах некоего столпника в Патрах, он отправился к нему и 10 лет со смирением и покорностью служил келейником у этого подвижника, таскал дрова и воду, готовил и рыбачил.

Святой Лука прожил пятьдесят шесть лет

Слава целителя и пророка, в основании которой лежала добродетельная, полная добровольных лишений жизнь, принесла ему всеобщую любовь. Богатые купцы, бедные крестьяне, военачальники, епископы и правители — все видели в нем избранный сосуд Духа Святого.

Этот греческий монах — основатель монастыря Осиос Лукас — славу в веках заслужил своим благочестием.

Также день сегодняшний предки наши именовали Могущница. Название праздника пошло от травы с крестообразными листьями – лапчатки. Знающие уверяют: средства, приготовленные из этого растения 20 февраля для лечения и других потребностей, приобретают необыкновенную… буквально — волшебную… целебную силу.

Что же касается погодных примет, то…

Солнце на закате окрашивается в красный цвет — лето будет прохладным.

Ветер в полдень обещает хороший урожай зерновых культур в текущем году.

Гром гремит – будет плохой сенокос.

Облака окрашены в синий цвет – погода будет теплой.

Начало на Луку таять с северной стороны — к теплому лету.

Именины сегодня отмечают: Александр, Лука, Петр.

А ещё 20 февраля празднуем День леденцовых петушков! Тех самых… из детства… разноцветных… на палочках! Простенькая конфетка, любимая детьми да взрослыми, «родилась» несколько веков назад. В России леденцу уже 500 лет — соответствующие упоминания в летописях есть. Кстати, изначально это лакомство из жжёного сахара было и лекарством: использовали его как средство против кашля. Также «петушки» выступали в роли детских пустышек (пока кариес не начал наводить на людей ужас).

А ещё 20 февраля празднуют…

День любви к своему питомцу (National Love Your Pet Day) — США

День яблока (Apple Day of USA) — США • День Героев Небесной сотни — Украина

Национальный день вишнёвого пирога (National Cherry Pie Day) — США

День возрождения Арцаха — НКР

20 февраля — День битвы при Сальте — Аргентина

День федерации — Венесуэла

Именины у Луки, Парфения, Петра, Александра, Алексея

Могущница

День профессионального алкоголика

20 февраля — День леденцовых петушков

Международный день курильщиков трубки (International Pipe Smoking Day)

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice)

День памяти святителя Парфения О праздниках больше — здесь .