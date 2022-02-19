20 февраля — День Луки, волшебной лапчатки, петушков-леденцов и луковых пирогов

Христиане 20 февраля отмечают День Луки Елландского. Этот греческий монах — основатель монастыря Осиос Лукас — славу в веках заслужил своим благочестием.

На Руси же День святого Луки был известен тем, что хозяйки выпекали пироги с луковой начинкой и угощали ими нищих. Считалось, чем большую милостыню 20 февраля подашь, тем больше потом получишь. Выносили также несколько пирогов за порог: таким образом кормили умерших родственников, так как эти сутки — поминальные. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещая их могилы. В народе говорили: «Живы родители – почитай, умерли – поминай».

Также день сегодняшний предки наши именовали Могущница. Название праздника пошло от травы с крестообразными листьями – лапчатки. Знающие уверяют: средства, приготовленные из этого растения 20 февраля для лечения и других потребностей, приобретают необыкновенную… буквально — волшебную… целебную силу.

Что же касается погодных примет, то:

Солнце на закате окрашивается в красный цвет — лето будет прохладным.

Ветер в полдень обещает хороший урожай зерновых культур в текущем году.

Гром гремит – будет плохой сенокос.

Облака окрашены в синий цвет – погода будет теплой.

Начало на Луку таять с северной стороны — к теплому лету.

Именины сегодня отмечают: Александр, Лука, Петр.

А ещё 20 февраля празднуем День леденцовых петушков! Тех самых… из детства… разноцветных… на палочках! Простенькая конфетка, любимая детьми да взрослыми, «родилась» несколько веков назад. В России леденцу уже 500 лет — соответствующие упоминания в летописях есть. Кстати, изначально это лакомство из жжёного сахара было и лекарством: использовали его как средство против кашля. Также «петушки» выступали в роли детских пустышек (пока кариес не начал наводить на людей ужас).

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