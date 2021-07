20 июля – память преподобной Евфросинии. Авдотья-сеногнойка

• День леденцов на палочке (National Lollipop Day) — США

• День Луны (National Moon Day) — США

• День друга (Dia do Amigo) — Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай

• День печенья с предсказанием (National Fortune Cookie Day) — США

• День моря — Япония

• День уродливых грузовиков (Ugly Truck Day) — США

• День инженера — Коста-Рика

• День президента — Ботсвана

• День посадки деревьев — ЦАР

• День Союза лаосских женщин

• День мира и свободы — Северный Кипр

• Ильин день — Болгария

• День Лемпиры — Гондурас

• День независимости — Колумбия

• День Национальной гвардии — Кыргызстан

• День рождения кронпринца — Норвегия

• День вылазки из своей конуры (National Get Out of the Doghouse Day) — США

• Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы, Павла

• Авдотья Сеногнойка

• Праздник губошлёпов

• Международный день торта (International Cake Day)

• День хождения по бордюрам

• Международный день шахмат (International Chess Day)

• Всемирный день прыжка (World Jump Day)

• День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской