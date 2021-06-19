20 июня – день Святого Федота. Открытие купального сезона

20 июня — в народе считали, что можно открывать купальный сезон. До Дня Федота, верили наши предки, делать этого нельзя, потому как водяные и русалки могут утащить под воду. С 20 же числа Федот с серпом караулит около водоемов и отрезает волосы всем русалкам, которые пытаются напасть на христианина.

Церковь нынче чтит память мученика по имени Феодота Анкирского

Он жил на территории города Анкира в III веке. Был ярым проповедником веры Христовой. Смог обратить в христианство многих грешников. У Феодота была собственная гостиница, в которой он часто беседовал со своими постояльцами о вере и жизни. Она стала убежищем для многих христиан, которые подвергались гонениям, организованным императором.

Кроме того, Феодот старался как можно чаще посещать узников в темницах и хоронил их после казни или смерти от болезней. Именно тогда 7 дев приняли мученическую смерть от рук гонителей. Одна из этих дев явилась к Феодоту во сне и повелела ему поднять тела дев со дна озера для того чтобы произвести их захоронение. Феодот выполнил просьбу, и в этом ему помог Господь. О Феодоте узнал император, который распорядился схватить старца и подвергнуть его многочисленным мучениям.

После этого Феодот был казнен. Однако известно, что до последней секунды он не отрекался от веры и продолжал прославлять Иисуса Христа.

20 июня — народные поверья и традиции

Славяне говорили: «Федот тепло дает — в рожь золото льет». Соответственно, 20 июня считается наиболее благоприятным днем для посева этого зерна. Большое внимание уделяли погоде: любые осадки в этот день предвещали слабый налив урожая. В этот день принято молиться Федоту Урожайнику, чтобы он избавил народ от ненастья и дал богатый урожай хлеба.

Вообще, наши предки боялись воды из-за русалок, которые могли их утащить в пучину. По поверью 20 июня Святой Федот ходит с серпом возле озер и пугает всех русалок. Поэтому в этот день все могли искупаться без страха. Если же бесстрашная русалка все же рискнет утащить человека, то покровитель этого дня серпом срубит ей волосы. Как говорили наши предки, именно в волосах заключается вся сила русалки.

Погодные приметы таковы:

Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.

Ночь без росы – жди дождя.

Гром гремит 20 июня – к ненастью, которое продлится несколько дней. Если же гром переходит 20 июня с места на место и слышится с разных сторон – возможен град вместе с похолоданием.

Дождь на Федота – будет плохой урожай ржи.

Голуби в ясную погоду ищут укрытия – к скорому дождю.

Красные, огненные вспышки молнии предвещают ветры или бурю.

Коли дым от костра по земле стелется, клубится или глаза ест, а угли ярко тлеют – переменится погода на ненастную.

Воробышки в пыли купаются – быть ненастью.

С утра на крыше голуби тесно сидят, повернувшись грудками на восток – к дождю.

За ночь пауки свои сети расширили – день будет хороший.

Именины сегодня отмечают: Игнатий, Степан, Зинаида, Калерия, Мария, Анна, Валерия, Василий, Лукьян, Афанасий.

А ещё 20 июня празднуют…

День мороженого с газировкой (Ice Cream Soda Day) — США

День ванильного молочного коктейля (National Vanilla Milkshake Day) — США

20 июня – День посадки деревьев — Австралия

День американского орла (National American Eagle Day) — США

День работников газового хозяйства — Азербайджан

20 июня – День независимости — Сенегал

День мучеников — Эритрея

День суверенитета — Узбекистан

20 июня – День национального флага — Аргентина

Именины у Феодота, Александра, Богдана, Антонина, Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса, Виктора

Федот Урожайник

Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day)

День чайных покупок

20 июня – День невынимающихся пробок

Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos)

День минера-торпедиста и специалистов минно-торпедной БЧ-3 ВМФ РФ

20 июня – Католический праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi)

Всемирный день беженцев (World Refugee Day) По материалам https://alkodoma.ru О праздниках больше — здесь .