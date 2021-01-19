20 января – День Иоанна Крестителя. Обряды сватовства

20 января. В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа (Мессии). Он же занимался тем, что совершал ритуальное очищение водой (крещение), а также призывал людей к покаянию. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот день на Руси проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы.

Отметим также, что с праздника Крещения начинался мясоед, когда можно было не ограничивать себя в пище. Кроме того, в этот день натощак обязательно пили крещенскую воду для того, чтобы на весь будущий год запастись крепким здоровьем.

Церковь чтит память Иоанна Крестителя, святого Пророка

На следующий день после Святого Богоявления Церковь соборно чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Иоанн Предтеча сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.

Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил предвозвестил о его рождении в храме священнику Захарии. Испрошенный молитвами благочестивой четы, до преклонных лет лишенной детей, младенец Иоанн был исполнен благодати Святого Духа.

Спасенный от смерти, постигшей младенцев в Вифлееме, он возрос в дикой и бесплотной пустыне, приготовляя себя к пророческому служению строгим постом, богомыслием и молитвой. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира.

Свою жизнь святой Иоанн Предтеча завершил мученически. Он обличил царя Ирода в беззаконном сожительстве с Иродиадой, за что был заключен в темницу и обезглавлен (от Матфея 14, 1-10). Святое тело Иоанна Предтечи было погребено его учениками в самарийском городе Севастии, где совершилось злодеяние.

Приметы дня на 20 января:

Туман над водой – к хорошему урожаю хлеба.

Ясный день – к засухе.

Снег и ненастье – к урожаю.

Выпивать в этот день – на весь год сберечь себя от слез и печали. Но при этом старались соблюдать меру. Как гласила старинная поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым».

Если перед застольем выпить немного святой воды – весь год будешь здоровым.

С каждым днем чувствуется приближение весны. День прибывает на куриный шажок.

Несмотря на мясоед, воздержание от скоромной пищи предписывалось по средам и пятницам.

Девушка перед сватовством или свадьбой в этот день непременно должна немножко выпить вина, чтобы семейная жизнь не прошла в слезах.

Мужчина на Иоанна решил посвататься – к удачному исходу дела.

Молодежные посиделки еще не отменялись, но парни и девушки уже приходили на них с работой (шитьем, прядением, починкой инвентаря и т.д.), в то время, как в период Святок вечерами только веселились.

Увидеть в этот день мышь в доме – к прибавлению в семействе.

Если в день Иоанна Предтечи крестить младенца, за его спиной, рядом с ангелом-хранителем будет стоять и сам святой.

Умереть в этот день некрещеным – к глубоким посмертным душевным страданиям.

У парня или девушки в этот день большой аппетит – тоскует любимая(ый).

Умыться на Иоанна – к обману.

Увидеть лебедя или дикого гуся (что большая редкость в январе) – к огромной радости и исполнению желаний.

А если человек, будучи не крещенным, 20 января умрет, то его душа будет долго плакать и мыкаться туда-сюда, не находя пристанища. Нужно сегодня побывать и на церковной службе. Если у вас нет нательного крестика, то купите его именно в день Иоанна Крестителя. Так порадуете своего Ангела-Хранителя, который оберегает вас на жизненном пути.

Именины сегодня отмечают: Афанасий, Василий, Иван.

А ещё 20 января празднуют: Удивительный день совпадений

Всемирный день снега (World Snow Day)

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Зимний день согревания мира • День Республики Крым

День осведомлённости о пингвинах (Penguin Awareness Day)

Всероссийский день учета водоплавающих птиц

Всемирный день сноубординга (World Snowboard Day)

Всемирный день религии (World Religion Day)

Праздник делопроизводственной службы МВД РФ

День любителей сыра (National Cheese Lover`s Day) — США

Праздник диджея (National Disc Jockey Day) — США

День всенародной скорби — Азербайджан

Тамборрада — Испания

День вооружённых сил — Лаос

День вооружённых сил — Мали

Праздник памяти защитников баррикад — Латвия

День национальных героев — Кабо-Верде

Именины у Ивана, Афанасия, Василия

Иван Бражник По материалам: https://pogoda-crimea.ru О праздниках больше — здесь .