20 мая – Купальница и день Ивана Бражника. Святого Акакия

20 мая — в день Ивана Бражника, считали в народе, вода обладает уникальной целебной силой. Был обычай: ранним утром 20 мая выставляли ведра с колодезной водой на солнце, а днем ею обливались. Именно поэтому день также именовали Купальница.

Продолжались 20 мая посевные работы. Обращали внимание на «происхождение» саженцев и семян. Говорили, что украденные и чужие (привозные) семена уродятся лучше. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

А ещё день называли Купавница. В честь цветка, что распускается в этот период среди тихой воды, прячась от луговых цветов.

Церковь же нынче чтит память Святого Акакия

Родился в Каппадокии в семье христианского священника. При императоре Максимиане стал сотником Мартисийского полка. Во время гонений на христиан Акакий открыто исповедовал свою веру перед военачальником Фирмом. За это его отправили во Фракию, заключили под стражу и подвергли пыткам. Затем вместе с другими узниками-христианами Акакий был переведен в город Византий, где содержался под стражей. По приказу проконсула Фалькиана Акакий был усечён мечом в 303 году.

20 мая — что касается примет…



Дождливый день – сентябрь будет тёплым.

Хорошая погода 20 мая – нужно выходить на посевные работы, чтобы собрать богатый урожай.

У месяца рога вниз смотрят – к тёплой погоде.

Луна красного цвета? В ближайшее время пойдет дождь.

На закате 20 мая солнце окрашено в красный цвет, и размеры его больше, чем обычно – погода в ближайшее время испортится.

Разноцветные лучи на восходе солнца – погода изменится в худшую сторону.

На акации много нектара и пчел в утреннее время – днем будет дождь, а в ближайшее время может начаться гроза.

Именно в этот день ещё в давние времена люди купали лошадей. Поговаривают, что сегодня вода обладает особыми свойствами, она способна наделить лошадей здоровьем и силой. Существует предупреждение, что в Купальницу важно не растратить силы и здоровье. Рано утром принято идти на речку, набирать полные ведра воды, оставлять их на солнышке, а когда вода прогревалась – обливаться ею.

А ещё в этот день празднуют… Праздник разливаний

День рождения джинсов

Всемирный день пчёл (World Bee Day)

День Волги

Всемирный день травматолога

День ветряных вертушек

Всемирный день метрологии (World Metrology Day)

Европейский день моря (European Maritime Day)

День памяти преподобного Нила Сорского

20 мая – День миллионера (National Be a Millionaire Day) — США

День собранной клубники (National Pick Strawberries Day) — США

День банковских работников — Украина

20 мая – День переводчика жестового языка — Украина

День памяти — Камбоджа

День врача (Hari Bakti Dokter Indonesia) — Индонезия

20 мая – День Виктории (Victoria Day) — Канада

День открытия — Каймановы острова

День пирога «Киш Лорен» (National Quiche Lorraine Day) — США

Праздник национального пробуждения — Индонезия

День национального траура — Южная Осетия

День независимости от Британской империи — Саудовская Аравия

Праздник независимости — Восточный Тимор

День провозглашения унитарного государства — Камерун

Именины у Нила, Акакия, Антона, Давида, Зинона, Иосифа, Михаила, Степана, Ивана, Семёна

Купальница Именины 20 мая отмечают: Антон, Давид, Иван, Михаил, Степан, Иосиф, Фаддей. О праздниках больше — здесь .