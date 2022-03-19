20 марта — Павел Капельник. День счастья и День без мяса

Павел Капельник — потому что, говорят в народе, в этот день начинается активное таяние снегов. Холода, наконец-то, отступают. По ночам заморозки случаются всё реже, а днём солнце пригревает всё упрямее. И капель вовсю поёт о весне…

Церковь же нынче чтит память святых Павла Исповедника и Павла Препростого. Первый служил Епископом в 9 веке на территории современной Турции. Защищал святыни христиан, за что и был изгнан язычниками. А вот Павел Преподобный жил в 4 веке. За праведную жизнь получил от Бога уникальные способности: предвидел события и изгонял бесов из людей.

Погодные же приметы на 20 марта таковы:

С крыш капель и все птицы вернулись в родные края – жди хорошего урожая.

Вода тает, но лед при этом стоит – год будет неурожайным.

Дружная капель и южный ветер – лето будет тёплым.

Похолодало к вечеру – к заморозкам.

Синий горизонт – потепление наступит скоро.

Длинные сосульки с крыш свисают – будет богатый урожай льна.

Прилетели 20 марта жаворонки – погода будет теплой. А увидишь зяблика – ожидай похолодания. Прилетели журавли? Весна будет поздней.

Ласточка вьет гнездо на солнечной стороне – примета того, что лето будет ненастным.

Именины сегодня отмечают: Евгений, Василий, Емельян, Ефрем, Лаврентий, Павел, Капитон, Нестор.

И ещё две знаковые календарные даты празднует 20 марта мир: День счастья и День без мяса.

Первое торжество в 2012 году учредила Организация объединённых наций, зафиксировав, что счастье — это одна из основных целей человечества.

Второй же праздник отмечают в разных странах с 1985 года. В этот день множество магазинов и ресторанов по всему миру отказываются реализовывать мясо и мясные изделия, тем самым пропагандируя идеи вегетарианства, защиты животных и окружающей среды.

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