20 марта — Павел Капельник. Смена сезонов, таяние снегов, день здоровья и магии

20 марта — Павел Капельник — потому что, говорят в народе, в этот день начинается активное таяние снегов. Холода, наконец-то, отступают. По ночам заморозки случаются всё реже, а днём солнце пригревает всё упрямее. И капель вовсю поёт о весне…

С 20 марта происходит смена сезонов. Это выражается обильной оттепелью, ручьями растаявшего снега и звонкой капелью. С крыш срываются целые пласты снега и большие сосульки или куски льда. В народе при этом говорили, что это грехи тяжкие падают на землю. Чтобы избежать искушения совершить их или попросить прощения за содеянные прегрешения в этот день было принято молиться иконе Богородицы «Споручница грешных».

Знахари в Павлов день занимались лечением людей и семейной магией. Этот день считался днем здоровья. Все остальные заботы должны были отойти на задний план. Обязательно, если была возможность, нужно было посетить врача. Профилактический осмотр еще никогда никому не мешал.

Церковь же нынче чтит память святых Павла Исповедника и Павла Препростого

Первый служил Епископом в 9 веке на территории современной Турции. Защищал святыни христиан, за что и был изгнан язычниками. А вот Павел Преподобный жил в 4 веке. За праведную жизнь получил от Бога уникальные способности: предвидел события и изгонял бесов из людей.

Преподобный Павел Препростый жил в IV веке. Препростым он назван за свое простосердечие и незлобие. Преподобный был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и скрылся в пустыне у преподобного Антония Великого. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний не принял Павла, так как посчитал его неспособным к тяжелой отшельнической жизни. Три дня стоял Павел у входа в келью подвижника, сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла к себе, долго проверял его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными богослужениями, непрерывным пением псалмов и земными поклонами. Наконец преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье. За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость, власть изгонять бесов.

Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он направил больного к преподобному Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».

Погодные приметы на 20 марта



С крыш капель и все птицы вернулись в родные края – жди хорошего урожая.

Вода тает, но лед при этом стоит – год будет неурожайным.

Дружная капель и южный ветер – лето будет тёплым.

Похолодало к вечеру – к заморозкам.

Синий горизонт – потепление наступит скоро.

Длинные сосульки с крыш свисают – будет богатый урожай льна.

Прилетели 20 марта жаворонки – погода будет теплой. А увидишь зяблика – ожидай похолодания. Прилетели журавли? Весна будет поздней.

Ласточка вьет гнездо на солнечной стороне – примета того, что лето будет ненастным.

Так, народ верил, что, если сосульки 20 марта будут таять хорошо, то это сулит богатый урожай льна и конопли грядущим летом. А пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на уже следующий день. Значит, с выходом в поля еще придется подождать.

Именины сегодня отмечают: Евгений, Василий, Емельян, Ефрем, Лаврентий, Павел, Капитон, Нестор.

И ещё две знаковые календарные даты празднует 20 марта мир: День счастья и День без мяса. Первое торжество в 2012 году учредила Организация объединённых наций, зафиксировав, что счастье — это одна из основных целей человечества. Второй же праздник отмечают в разных странах с 1985 года. В этот день множество магазинов и ресторанов по всему миру отказываются реализовывать мясо и мясные изделия, тем самым пропагандируя идеи вегетарианства, защиты животных и окружающей среды. А ещё 20 марта празднуют… Международный день счастья (International Day of Happiness)

День Земли (Earth Day)

20 марта — День весеннего равноденствия (Spring Equinox)

День мартовских зайцев

Всемирный день лягушки (World Frog Day)

Всемирный день воробья (World Sparrow Day)

Международный день астрологии (International Astrology Day)

Международный день без мяса (International Day Without Meat)

Комоедица

Всемирный день здоровья полости рта (World Oral Health Day)

Всемирный день театра для детей и молодёжи (World Day of Theater for Children and Young People)

День памяти преподобного Павла Препростого

Всемирный день сторителлинга (World Storytelling Day)

Фестиваль цветения и любования сакурой — Япония

День похищения пришельцами (Alien Abduction Day) — США

20 марта — День предложения (National Proposal Day) — США

День пива «Бок» (National Bock Beer Day) — США

День творческой интеллигенции — Таджикистан

20 марта — День равиоли (National Ravioli Day) — США

День независимости — Тунис

День инженера — Бельгия, Нидерланды

20 марта — День национализации нефтяной промышленности — Иран

День освобождения Киркука — Ирак

Именины у Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ксении, Емелиана, Надежды, Павла, Анны, Марии, Екатерины, Николая

Павел Капельник

Международный день франкофонии (French Language Day) О праздниках больше — здесь .