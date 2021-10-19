20 октября – день Сергея Зимнего. Надеваем новый платок и про кислое молоко не забываем

Пока водоёмы и озёра не покрылись коркой льда, наши предки старались опустить на дно хорошо закупоренные бочки с засоленными огурцами. Известно, что температура воды подо льдом никогда не опускается ниже +4°С. Это является лучшим условием для хранения солёных огурцов. Вид и вкус у этих огурцов был намного лучше, нежели у тех, которые хранились в погребах.

Женщины сегодня надевают новые платки. По народным поверьям, только после этого голова не будет болеть целый год.

20 октября крестьяне чётко соблюдали две традиции:

утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать.

печь полагалось растопить самому младшему члену семьи – верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет.

Кроме того, 20 октября женщинам полагалось надевать на голову новый платок – верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.