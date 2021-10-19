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20 октября – день Сергея Зимнего. Надеваем новый платок и про кислое молоко не забываем
фото: Engin Akyurt (pexels.com)

20 октября – день Сергея Зимнего. Надеваем новый платок и про кислое молоко не забываем

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 19.10.2021

20 октября – по народным традициям, в этот день, первым делом кормили домашнюю скотину и только после этого завтракали сами. Самому младшему члену семьи сегодня выпадала честь растопить печь. Верили, что тогда всю зиму в доме будет тепло.

Пока водоёмы и озёра не покрылись коркой льда, наши предки старались опустить на дно хорошо закупоренные бочки с засоленными огурцами. Известно, что температура воды подо льдом никогда не опускается ниже +4°С. Это является лучшим условием для хранения солёных огурцов. Вид и вкус у этих огурцов был намного лучше, нежели у тех, которые хранились в погребах.

Женщины сегодня надевают новые платки. По народным поверьям, только после этого голова не будет болеть целый год.

20 октября крестьяне чётко соблюдали две традиции:

  • утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать.
  • печь полагалось растопить самому младшему члену семьи – верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет.
Кроме того, 20 октября женщинам полагалось надевать на голову новый платок – верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Церковь нынче почитает память преподобного Сергия Печерского

20 октября – день Сергея Зимнего. Не забудьте про кислое молоко

Он жил в XIII веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли – Сергий полностью покорился своему настоятелю. Поэтому, и получил прозвище «Послушливый». Также молятся святому Сергию Муромскому или Вологодскому, который, согласно историческим данным, жил на территории Греции, но пришел в Россию для того чтобы стать учеником самого Сергия Радонежского, будучи наслышанным о его духовных подвигах. Спустя некоторое время он отправляется на север к реке Нурме, чтобы уединиться там для молитвы. Там Сергий Муромский переживает большое количество соблазнов.

Постепенно вокруг него начинают собираться паломники, в результате чего образуется Нуромская обитель. После смерти Сергий явился своему ученику Никифору и повелел расчистить его могилу. Никифор подумал, что это всего лишь сон, а потому, не стал исполнять поручения Сергия, в результате чего был парализован. Только у гроба святого он получил исцеление. Могилу Сергия привели в порядок, и около нее стали совершаться чудеса.

Приметы дня 20 октября

  •  С этого дня, по народным поверьям, начинается зима.
  •  Если снег выпадает, когда на деревьях еще остались листочки – значит, он очень быстро растает.
  •  Когда земля в этот день покроется снегом – значит, с 22 ноября наступит настоящая зима.
  •  Если в это время стоит хорошая погода, то она сохранится еще на три недели.
  •  Если Луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со снегом.
Именины сегодня отмечают: Николай, Марк, Сергей, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

А ещё 20 октября празднуют

  • Международный день ленивца (International Sloth Day)
  • День войск связи ВС РФ (День военного связиста)
  • 20 октября – Международный день повара, День кока (International Chefs Day)
  • День работников пищевой промышленности
  • Праздник работников дорожного хозяйства
  • 20 октября – День пополнения запасов на зиму
  • День памяти Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»
  • День анекдотических собраний
  • Международный день авиадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)
  • День матери в Республике Саха (Якутия)
  • 20 октября – Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)
  • Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day)
  • День статистики (World Statistics Day)
  • День борьбы с заболеванием раком молочной железы — Украина
  • Праздник матери — Аргентина
  • 20 октября – День героев — Кения
  • День освобождения Белграда — Сербия
  • Праздник посадки деревьев — Чехия
  • День сочинительства (National Day on Writing) — США
  • 20 октября – День информационной перегрузки (Information Overload Day) — США
  • Праздник вьетнамской женщины — Вьетнам
  • День фруктов в бренди (Brandied Fruit Day) — США
  • Праздник урожая (Кирмес) — Германия
  • 20 октября – День революции — Гватемала
  • День страдания имама Хусейна — Иран
  • Именины у Пелагеи, Сергея, Николая, Леонтия
  • Сергий Зимний (Святоборы)

О праздниках больше — здесь.

20 октября – день Сергея Зимнего. Надеваем новый платок и про кислое молоко не забываем

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