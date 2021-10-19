20 октября – день Сергея Зимнего. Надеваем новый платок и про кислое молоко не забываем

20 октября – по народным традициям, в этот день, первым делом кормили домашнюю скотину и только после этого завтракали сами. Самому младшему члену семьи сегодня выпадала честь растопить печь. Верили, что тогда всю зиму в доме будет тепло.
Женщины сегодня надевают новые платки. По народным поверьям, только после этого голова не будет болеть целый год.
20 октября крестьяне чётко соблюдали две традиции:
- утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать.
- печь полагалось растопить самому младшему члену семьи – верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь нынче почитает память преподобного Сергия Печерского
Он жил в XIII веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли – Сергий полностью покорился своему настоятелю. Поэтому, и получил прозвище «Послушливый». Также молятся святому Сергию Муромскому или Вологодскому, который, согласно историческим данным, жил на территории Греции, но пришел в Россию для того чтобы стать учеником самого Сергия Радонежского, будучи наслышанным о его духовных подвигах. Спустя некоторое время он отправляется на север к реке Нурме, чтобы уединиться там для молитвы. Там Сергий Муромский переживает большое количество соблазнов.
Постепенно вокруг него начинают собираться паломники, в результате чего образуется Нуромская обитель. После смерти Сергий явился своему ученику Никифору и повелел расчистить его могилу. Никифор подумал, что это всего лишь сон, а потому, не стал исполнять поручения Сергия, в результате чего был парализован. Только у гроба святого он получил исцеление. Могилу Сергия привели в порядок, и около нее стали совершаться чудеса.
Приметы дня 20 октября
- С этого дня, по народным поверьям, начинается зима.
- Если снег выпадает, когда на деревьях еще остались листочки – значит, он очень быстро растает.
- Когда земля в этот день покроется снегом – значит, с 22 ноября наступит настоящая зима.
- Если в это время стоит хорошая погода, то она сохранится еще на три недели.
- Если Луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со снегом.
А ещё 20 октября празднуют
- Международный день ленивца (International Sloth Day)
- День войск связи ВС РФ (День военного связиста)
- 20 октября – Международный день повара, День кока (International Chefs Day)
- День работников пищевой промышленности
- Праздник работников дорожного хозяйства
- 20 октября – День пополнения запасов на зиму
- День памяти Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»
- День анекдотических собраний
- Международный день авиадиспетчера (International Day of Air Traffic Controller)
- День матери в Республике Саха (Якутия)
- 20 октября – Всемирный день игрушечной фотокамеры (World Toy Camera Day)
- Всемирный день борьбы с остеопорозом (World Osteoporosis Day)
- День статистики (World Statistics Day)
- День борьбы с заболеванием раком молочной железы — Украина
- Праздник матери — Аргентина
- 20 октября – День героев — Кения
- День освобождения Белграда — Сербия
- Праздник посадки деревьев — Чехия
- День сочинительства (National Day on Writing) — США
- 20 октября – День информационной перегрузки (Information Overload Day) — США
- Праздник вьетнамской женщины — Вьетнам
- День фруктов в бренди (Brandied Fruit Day) — США
- Праздник урожая (Кирмес) — Германия
- 20 октября – День революции — Гватемала
- День страдания имама Хусейна — Иран
- Именины у Пелагеи, Сергея, Николая, Леонтия
- Сергий Зимний (Святоборы)
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