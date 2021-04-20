21 апреля — Родион Ледолом. Память святого Иродиона

21 апреля — время активной ломки и таяния льда. В народе говорили, что в этот день Солнце встречается с Месяцем. И какой эта встреча будет, таким будет и лето. Другие названия праздника: Родион-выверни оглобли, Родион – ревучие воды, Иродион, Радивон.

Ледоломом день прозвали в связи с началом активного периода таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

В народе верили, что 21 апреля солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь в Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа эта была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи».

Церковь же в этот день чтит святого Иродиона

Свя­той апо­стол Иро­ди­он был род­ствен­ни­ком апо­сто­ла Пав­ла и его спут­ни­ком во мно­гих пу­те­ше­стви­ях. Ко­гда хри­сти­ан­ство рас­про­стра­ни­лось на Бал­кан­ском по­лу­ост­ро­ве, апо­сто­лы Петр и Па­вел по­ста­ви­ли апо­сто­ла Иро­ди­о­на епи­ско­пом го­ро­да Па­та­ры. Апо­стол Иро­ди­он рев­ност­но про­по­ве­до­вал Сло­во Бо­жие и об­ра­тил в хри­сти­ан­ство мно­гих гре­ков-языч­ни­ков и иуде­ев.

В сане епископа Иродион распространял христианское учение среди еллинов-язычников. За это и был жестоко наказан — его подвергли мукам, которые должны были бы привести к смерти. Но святой Иродион выжил, и потом много трудился вместе со святым первоверховным Апостолом Петром в Риме, проповедуя слово Божие.

По­сле то­го свя­той Иро­ди­он еще дол­гие го­ды со­пут­ство­вал апо­сто­лу Пет­ру. Ко­гда свя­той апо­стол Петр был рас­пят († ок. 67), од­новре­мен­но с ним, а так­же вме­сте со свя­тым Олим­пом, был усе­чен ме­чом и апо­стол Иро­ди­он.

Что касается погодных примет 21 апреля…



Ранние и короткие сумерки, Луна красная? На следующий день будет тепло, но… возможно… будет гроза.

Солнце ярко светит 21 апреля — лето наступит скоро.

Облачно и туман? Год будет, скорее всего, неурожайным.

Если зацвели яблони, груши да берёза распустилась, то можно сеять овес.

Светлый и солнечный день – к благоприятному лету, и наоборот.

Теплый вечер и спокойная ночь на Родиона – к жаркому и сухому лету.

Туман утром? К частой непогоде в летние дни.

Считалось, что приступать к посеву овса нужно тогда, когда начинали кричать лягушки, либо когда кроты выходили из нор, либо когда ком земли рассыпался в руках, либо когда распускались листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши и пока не переставали летать черные длинные мухи (овсяные), которые вместе со цветом этих деревьев пропадали.

Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки 21 апреля отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.

Именины сегодня отмечают: Иван, Яков, Лука, Агав, Иродион, Нифонт, Руф, Флегонт.

А ещё 21 апреля празднуют… Вербное Воскресенье

Международный день пряника

Католическая Пасха (Easter)

День главного бухгалтера (День Главбуха)

День науки (СССР)

21 апреля — День тяжёлых последствий

День чемоданов

День Iron Maiden

Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day)

21 апреля — День местного самоуправления РФ

День создания Морских сил Дальнего Востока

День основания Рима — Италия

21 апреля — День таджикской науки

День трюфелей кешью в шоколаде (National Chocolate Covered Cashew Day) — США

День посадки деревьев — Кения

21 апреля — День книги — Вьетнам

День буженины с ананасами (National Baked Ham with Pineapple Day) — США

День детского сада (National Kindergarten Day) — Германия

21 апреля — День прекрасных бульдогов (National Bulldogs Are Beautiful Day) — США

День службы государственной охраны — Казахстан

День эмансипации женщин — Индонезия

21 апреля — День рождения имама Махди — Иран

День Тирадентиса — Бразилия

День героической защиты Веракруса — Мексика

Именины у Иродиона, Нифонта, Марии, Ивана, Сергея

Родион Ледолом По материалам https://boooh.ru О праздниках больше — здесь .