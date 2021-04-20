21 апреля — Родион Ледолом. Память святого Иродиона

21 апреля — время активной ломки и таяния льда. В народе говорили, что в этот день Солнце встречается с Месяцем. И какой эта встреча будет, таким будет и лето. Другие названия праздника: Родион-выверни оглобли, Родион – ревучие воды, Иродион, Радивон.
Ледоломом день прозвали в связи с началом активного периода таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.
В народе верили, что 21 апреля солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь в Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.
В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа эта была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи».
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Церковь же в этот день чтит святого Иродиона
Святой апостол Иродион был родственником апостола Павла и его спутником во многих путешествиях. Когда христианство распространилось на Балканском полуострове, апостолы Петр и Павел поставили апостола Иродиона епископом города Патары. Апостол Иродион ревностно проповедовал Слово Божие и обратил в христианство многих греков-язычников и иудеев.
В сане епископа Иродион распространял христианское учение среди еллинов-язычников. За это и был жестоко наказан — его подвергли мукам, которые должны были бы привести к смерти. Но святой Иродион выжил, и потом много трудился вместе со святым первоверховным Апостолом Петром в Риме, проповедуя слово Божие.
После того святой Иродион еще долгие годы сопутствовал апостолу Петру. Когда святой апостол Петр был распят († ок. 67), одновременно с ним, а также вместе со святым Олимпом, был усечен мечом и апостол Иродион.
Что касается погодных примет 21 апреля…
- Ранние и короткие сумерки, Луна красная? На следующий день будет тепло, но… возможно… будет гроза.
- Солнце ярко светит 21 апреля — лето наступит скоро.
- Облачно и туман? Год будет, скорее всего, неурожайным.
- Если зацвели яблони, груши да берёза распустилась, то можно сеять овес.
- Светлый и солнечный день – к благоприятному лету, и наоборот.
- Теплый вечер и спокойная ночь на Родиона – к жаркому и сухому лету.
- Туман утром? К частой непогоде в летние дни.
Считалось, что приступать к посеву овса нужно тогда, когда начинали кричать лягушки, либо когда кроты выходили из нор, либо когда ком земли рассыпался в руках, либо когда распускались листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши и пока не переставали летать черные длинные мухи (овсяные), которые вместе со цветом этих деревьев пропадали.
Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки 21 апреля отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.
А ещё 21 апреля празднуют…
- Вербное Воскресенье
- Международный день пряника
- Католическая Пасха (Easter)
- День главного бухгалтера (День Главбуха)
- День науки (СССР)
- 21 апреля — День тяжёлых последствий
- День чемоданов
- День Iron Maiden
- Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day)
- 21 апреля — День местного самоуправления РФ
- День создания Морских сил Дальнего Востока
- День основания Рима — Италия
- 21 апреля — День таджикской науки
- День трюфелей кешью в шоколаде (National Chocolate Covered Cashew Day) — США
- День посадки деревьев — Кения
- 21 апреля — День книги — Вьетнам
- День буженины с ананасами (National Baked Ham with Pineapple Day) — США
- День детского сада (National Kindergarten Day) — Германия
- 21 апреля — День прекрасных бульдогов (National Bulldogs Are Beautiful Day) — США
- День службы государственной охраны — Казахстан
- День эмансипации женщин — Индонезия
- 21 апреля — День рождения имама Махди — Иран
- День Тирадентиса — Бразилия
- День героической защиты Веракруса — Мексика
- Именины у Иродиона, Нифонта, Марии, Ивана, Сергея
- Родион Ледолом
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