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21 апреля - Родион Ледолом. Солнце встречается с Месяцем
фото: Artem Saranin (pexels.com)

21 апреля — Родион Ледолом. Солнце встречается с Месяцем

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:57 20.04.2022

21 апреля — время активной ломки и таяния льда. В народе говорили, что в этот день Солнце встречается с Месяцем. И какой эта встреча будет, таким будет и лето.

Церковь же в этот день чтит святого Иродиона — родственника святого Апостола Павла. В сане епископа Иродион распространял христианское учение среди еллинов-язычников. За это и был жестоко наказан — его подвергли мукам, которые должны были бы привести к смерти. Но святой Иродион выжил, и потом много трудился вместе со святым первоверховным Апостолом Петром в Риме, проповедуя слово Божие. После того, как апостола Петра распяли, святой Родион был также мученически убит — ему отсекли голову.

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Что касается погодных примет, то:

  • Ранние и короткие сумерки, Луна красная? На следующий день будет тепло, но… возможно… будет гроза.
  • Солнце ярко светит 21 апреля — лето наступит скоро.
  • Облачно и туман? Год будет, скорее всего, неурожайным.
  • Если зацвели яблони, груши да берёза распустилась, то можно сеять овес.
  • Светлый и солнечный день – к благоприятному лету,  и наоборот.
  • Теплый вечер и спокойная ночь на Родиона – к жаркому и сухому лету.
  • Туман утром? К частой непогоде в летние дни.
Именины сегодня отмечают: Иван, Яков, Лука, Агав, Иродион, Нифонт, Руф, Флегонт. 


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