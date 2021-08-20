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21 августа – день Мирона Ветрогона. Ловите ветер
фото:pxhere.com

21 августа – день Мирона Ветрогона. Ловите ветер

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:34 20.08.2021

21 августа — Ветрогоном этот день именовали, потому как дули достаточно сильные ветры. Их представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных в цепи на краю земли. Раз в год, в Миронов день, они вырываются и бродят по миру, поднимая пыль столбом и наводя простуду на людей. Если один ветер устанет дуть – другой тут же занимает его место.

Но вихрь представлялся не только врагом, но и помощником. Особенно в колдовских делах. На мироновские ветры парни привораживали понравившихся девушек, а замужние женщины, чьи мужья находились далеко – передавали свою тоску. Для этого надо было встать на рассвете на хорошо обдуваемом перекрестке, произнести специальные заговоры, и уходить, не оглядываясь.

Существовал также обычай гадания на ветер. Надо загадать желание и встать на перекресток. Если ветерок внезапно подул в лицо – задуманное вскоре сбудется. Если нет – придется подождать. Но некоторые колдуны наводили на ветер порчу или перекидывали чужие хвори. Поэтому в этот день гадать на перекресток отправлялись лишь отъявленные смельчаки.

21 августа, православные христиане отмечают день памяти епископа Мирона Критского, который при жизни творил чудеса

С именем святого связано множество легенд и преданий. В народе он был известен как удивительно добрый человек, который помотал людям встать на путь честной и благочестивой жизни.

Так, однажды, Мирон увидел, как воры, забравшись в его амбар, складывают зерно в мешки, и, вместо того, чтобы их осудить, епископ помог мошенникам поднять тяжелую ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью злоумышленники обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцам.

В другой раз Мирон одним движением вернул реку в русло, когда она выходила из берегов. Народ не сомневался, что священнослужитель обладает особой силой.

На Руси Мирона также называли Ветрогоном, поскольку в день его памяти нередко случались сильные ветра. По погоде на 21 августа судили о том, какой будет осень. Если наступило затишье, то сентябрь будет теплым и солнечным, а если случается буря, то бабьего лета можно не ждать.

А ещё в народе примечали, что погода 21 августа зачастую становилась по-настоящему осенней.

На Мирона ходили собирать в лес ежевику. Ягоду эту использовали как потогонное и противопростудное средство — ведь она содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому  готовили кисели, компоты, вина, настойки, пастилу. Листья ежевики могли заваривать, как чай, смешивая их с листьями смородины и земляники – получалось не только вкусно, но и полезно. Такой напиток повышает иммунитет.

21 августа — приметы дня

  • Какая погода в этот день – таким и будет весь январь.
  • Вихри особенно сильные – до бабьего лета будет холодно.
  • Дует южный ветер – к хорошему урожаю овса.
  • Иней с утра – следующий год будет урожайным.
  • Северный ветер (сиверко) дует – к урожаю ржи и скорым холодам.
  • Новолуние в этот день – к перемене погоды.
  • Легкий, едва заметный холодок – к теплой осени. Сильная буря – к дождливому сентябрю.
  • Жаркая погода в этот день – к долгому бабьему лету.
  • За окном дождливо – к ненастной осени.
  • В полдень на реке не видно ряби – к теплой осени и мягкой зиме.
  • Много ягод – к морозной зиме.
  • Большой урожай рябины – к скорым заморозкам.

Именины сегодня отмечают: Моисей, Герман, Григорий, Иосиф, Николай, Федор, Мирон, Леонид, Емельян.

А ещё 21 августа празднуют…

  • Сегодня День любви (Ту бе-Ав) — Израиль
  • День молодёжи — Марокко
  • День пожилых людей (National Senior Citizens Day) — США
  • Сегодня День Евангелия — Остров Кусаие
  • День истории железной дороги — Эстония
  • День Ниной Акино (Ninoy Aquino Day) — Филиппины
  • Сегодня День спумони (National Spumoni Day) — США
  • День принятия Конституционного закона — Латвия
  • Именины у Емилиана, Григория, Фёдора, Мирона, Иосифа, Зосимы, Николая, Леонида, Моисея, Германа
  • Мирон Ветрогон
  • День офицера России
  • День Стрибога
  • Праздник старых бурдюков
  • День сбора диких трав
  • Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism)
  • День памяти преподобного Григория Синаита
  • International Sex Day
  • Международный день без косметики и макияжа

По материалам https://www.5-tv.ru

О праздниках больше — здесь.

21 августа – день Мирона Ветрогона. Ловите ветер

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