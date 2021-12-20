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21 декабря – день Потапия, день Анфисы рукодельницы. Время рукодельничать
фото: pxhere.com

21 декабря – день Потапия, день Анфисы рукодельницы. Время рукодельничать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:09 20.12.2021

21 декабря – Потап, Анфиса-рукодельница, Анфиса — ещё и так именовали этот день в народе.

Главным занятием дня сегодняшнего было рукоделие. Конечно же, им занимались девушки. Пряли же девушки в День Потапия потому, что требовалось подготовить приданое к свадьбе. Защитой служили и отверстия в одежде, которые размещали на подоле, рукавах, воротника – считали, что тогда бесы до человека не доберутся. На ритуальных одеждах часто вышивали ромбы, поскольку это были символы плодородия, которые также могли означать землю, женщину, растения. Предки верили в приметы о том, что такой орнамент приносит счастье в дом.

Сама вышивка тоже обладала волшебной силой, а потому, часто в ней зашифровывали различные слова и символы.

Традиционная вышивка также включает в себя изображения птиц и зверей, что тоже связано с народными верованиями и попытками защититься от сглаза.

В церкви 21 декабря чтят память Анфисы Римской

21 декабряОна пострадала за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке. В предании сказано, что крестил ее Амвросий Медиоланский, память которого почитается 20 декабря. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, которое считало, что Иисуса и Бога-отца не существует. Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре.

Поскольку предание о житии святой Анфисы Римской связано со стихией огня, со временем сложилась традиция обращения к ней за защитой от пожаров и других стихийных бедствий.

На «Анфису» всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды от порчи. «На «Анфису» девка шьет, но лишний глаз при том шитье – на сглаз», – говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Узнайте больше:  19 декабря – День святителя Николая Чудотворца. Пришло время зимних чудес и добрых дел

Приметы дня 21 декабря

  • Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.
  • Синицы ищут укрытие – жди метели.
  • Если человек родился в день Потапия, 21 декабря, то он будет немногословным и приветливым.
  • В качестве талисмана ему рекомендуется носить агат.
  • Вьюга началась – летом будет много осадков.
  • Снегопад предвещает дождливое лето.
  • Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью мороз ударит.
  • Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.

Имя Анфиса – греческое и переводится как «цветущая», «красочная», «цветочная». Есть ошибочное мнение, что такого имени нет в православных святцах, однако в году мы празднуем дни памяти четырех святых с этим именем.

Именины сегодня отмечают: Кирилл, Анфиса.

А ещё 21 декабря празднуют…

  • Праздник горячего шоколада
  • День пожимания лап
  • День рождения баскетбола
  • Праздник рождения кроссворда
  • День повара японской кухни
  • День риэлтора
  • Праздник принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
  • День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ
  • День киви (National Kiwi Fruit Day) — США
  • Праздник жареных креветок (National French Fried Shrimp Day) — США
  • День святого Томаса — Финляндия, Нидерланды, Гватемала
  • День памяти первого президента — Туркменистан
  • Праздник Сан-Томе — Сан-Томе и Принсипи
  • Панча Ганапати — Индия
  • День вооружённых сил — Филиппины
  • День коктейля «Кокито» (National Coquito Day) — США
  • Праздник признательности миниатюрным девушкам (National Short Girl Appreciation Day) — США
  • День венков по всей Америке (National Wreaths Across America Day) — США
  • Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории, Сергея
  • Анфиса Рукодельница

О праздниках больше — здесь.

21 декабря – день Потапия, день Анфисы рукодельницы. Время рукодельничать

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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