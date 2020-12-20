21 декабря – день Потапия, день Анфисы-рукодельницы

21 декабря – Потап, Анфиса-рукодельница, Анфиса — ещё и так именовали этот день в народе.

Главным занятием дня сегодняшнего было рукоделие. Конечно же, им занимались девушки. Пряли же девушки в День Потапия потому, что требовалось подготовить приданое к свадьбе. Защитой служили и отверстия в одежде, которые размещали на подоле, рукавах, воротника – считали, что тогда бесы до человека не доберутся. На ритуальных одеждах часто вышивали ромбы, поскольку это были символы плодородия, которые также могли означать землю, женщину, растения. Предки верили в приметы о том, что такой орнамент приносит счастье в дом.

Сама вышивка тоже обладала волшебной силой, а потому, часто в ней зашифровывали различные слова и символы.

Традиционная вышивка также включает в себя изображения птиц и зверей, что тоже связано с народными верованиями и попытками защититься от сглаза.

В церкви же чтили память Анфисы Римской

Она пострадала за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке. В предании сказано, что крестил ее Амвросий Медиоланский, память которого почитается 20 декабря. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, которое считало, что Иисуса и Бога-отца не существует. Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре.

Поскольку предание о житии святой Анфисы Римской связано со стихией огня, со временем сложилась традиция обращения к ней за защитой от пожаров и других стихийных бедствий.

На «Анфису» всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться – проводить специальные обряды от порчи. «На «Анфису» девка шьет, но лишний глаз при том шитье – на сглаз», – говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Приметы дня 21 декабря:

Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

Синицы ищут укрытие – жди метели.

Если человек родился в день Потапия, 21 декабря, то он будет немногословным и приветливым.

В качестве талисмана ему рекомендуется носить агат.

Вьюга началась – летом будет много осадков.

Снегопад предвещает дождливое лето.

Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью мороз ударит.

Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.

Имя Анфиса – греческое и переводится как «цветущая», «красочная», «цветочная». Есть ошибочное мнение, что такого имени нет в православных святцах, однако в году мы празднуем дни памяти четырех святых с этим именем.

Именины сегодня отмечают: Кирилл, Анфиса.

А ещё 21 декабря празднуют:

Праздник горячего шоколада

День пожимания лап

День рождения баскетбола

Праздник рождения кроссворда

День повара японской кухни

День риэлтора

Праздник принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ

День киви (National Kiwi Fruit Day) — США

Праздник жареных креветок (National French Fried Shrimp Day) — США

День святого Томаса — Финляндия, Нидерланды, Гватемала

День памяти первого президента — Туркменистан

Праздник Сан-Томе — Сан-Томе и Принсипи

Панча Ганапати — Индия

День вооружённых сил — Филиппины

День коктейля «Кокито» (National Coquito Day) — США

Праздник признательности миниатюрным девушкам (National Short Girl Appreciation Day) — США

День венков по всей Америке (National Wreaths Across America Day) — США

Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории, Сергея

Анфиса Рукодельница

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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