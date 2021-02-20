21 февраля — день Захария-серповидца. Никому не завидуйте

21 февраля — в День Захария-серповидца в народе отдают дань памяти одному из 12 малых пророков, в книге Неемии названному главою священнического рода. Прозвище «Серповидец» он получил, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.
Что касается народных традиций, которые связаны с 21 февраля, то крестьяне обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить. Особенно важное внимание 21 февраля уделялось осмотру серпов.
Рыбаки считали день, наоборот, несчастливым — подмечали, что в этот день совсем нет клева. С 21 февраля связано много народных примет и поверий. Так, например, считалось, что все молитвы об урожае в этот день будут непременно услышаны.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь чтит память Захария Серповидца
Пророк Захария Серповидец из 12-ти малых пророков происходил из колена Левиина, в книге Неемии назван главою священнического рода. Он был с юношеского возраста призван к пророческому служению и стал, по дивному слову церковного песнопения, «зрителем премирных видений». Именно в книге пророка Захарии содержатся вдохновенные подробности о пришествии Мессии, о последних днях земной жизни Спасителя, о входе Господнем в Иерусалим на молодом осле, о предании Господа за 30 сребреников и покупке на них земли горшечника, о прободении ребра Спасителя, о рассеянии апостолов из Гефсиманского сада, о затмении солнца во время крестных страданий Спасителя.
«Весь вышний зарями просвещен», пророк Захария «будущая видел яко сущая». Согласно преданию, этот «истиннейший богоглагольник» дожил до глубокой старости и был похоронен недалеко от Иерусалима, рядом со своим знаменитым современником и сподвижником пророком Аггеем. Своим прозванием «Серповидец» Захария обязан одному из бывших ему откровений, в котором он видел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие угрожающего серпа.
Погодные приметы на 21 февраля
- Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры.
- Мороз на Захария – зиме скоро конец придет.
- На деревьях лежит иней – в этом году удастся собрать много меда.
- Гуси ведут себя слишком оживленно, в снегу купаются – потепление наступит в самое ближайшее время.
- Дым стелется вниз по земле – скоро снег выпадет.
- Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло. Если же животное ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.
- Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.
- Сильная стужа – холодам конец.
- Вокруг Луны видны дуги или круги – скоро растает снег, и наступит долгожданная весна.
А ещё наши предки считали, что 21 февраля нельзя никому завидовать — можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается. Также нельзя нынче пломбировать зубы и проводить хирургическое лечение.
Обращали внимание и на погоду. Гром, например, предвещал ветряную погоду весной и летом. Если 21 февраля выдавалось морозным, весна приходила рано и была теплой. Вообще, считается, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март. Тепло также сулили оживившиеся и купающиеся в снегу гуси, резвящиеся в сугробах собаки. Иней на деревьях радовал пасечников — он означал богатый урожай меда. Дуги вокруг месяца или луны тоже означали раннее наступление весны.
А ещё 21 февраля празднуют…
- День булочек с повидлом (National Sticky Bun Day) — США
- 21 февраля — День чтения поздравительных открыток (National Card Reading Day) — США
- День рождения короля — Бутан
- День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы — Беларусь
- 21 февраля — День вооружённых сил — ЮАР
- День памяти иностранных участников Французского Сопротивления — Франция
- День движения за государственный статус бенгальского языка (Bengali Language Movement Day) — Бангладеш
- 21 февраля — День молодёжи имени Роберта Мугабе (Robert Mugabe National Youth Day) — Зимбабве
- День памяти Уолтера Лини — Вануату
- Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра, Степана
- Захар Серповидец
- Праздник жизни
- День фельдшера
- Международный день родного языка (International Mother Language Day)
- Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day)
- 21 февраля — День наблюдения за полетом бумеранга
- Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day)
О праздниках больше —
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