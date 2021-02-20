21 февраля — день Захария-серповидца. Никому не завидуйте

21 февраля — в День Захария-серповидца в народе отдают дань памяти одному из 12 малых пророков, в книге Неемии названному главою священнического рода. Прозвище «Серповидец» он получил, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.

Что касается народных традиций, которые связаны с 21 февраля, то крестьяне обычно готовились к полевым работам, осматривали инвентарь и выясняли, не нужно ли что-то починить или заменить. Особенно важное внимание 21 февраля уделялось осмотру серпов.

Рыбаки считали день, наоборот, несчастливым — подмечали, что в этот день совсем нет клева. С 21 февраля связано много народных примет и поверий. Так, например, считалось, что все молитвы об урожае в этот день будут непременно услышаны.

Церковь чтит память Захария Серповидца

Про­рок За­ха­рия Сер­по­ви­дец из 12-ти ма­лых про­ро­ков про­ис­хо­дил из ко­ле­на Ле­ви­и­на, в кни­ге Нее­мии на­зван гла­вою свя­щен­ни­че­ско­го ро­да. Он был с юно­ше­ско­го воз­рас­та при­зван к про­ро­че­ско­му слу­же­нию и стал, по див­но­му сло­ву цер­ков­но­го пес­но­пе­ния, «зри­те­лем пре­мир­ных ви­де­ний». Имен­но в кни­ге про­ро­ка За­ха­рии со­дер­жат­ся вдох­но­вен­ные по­дроб­но­сти о при­ше­ствии Мес­сии, о по­след­них днях зем­ной жиз­ни Спа­си­те­ля, о вхо­де Гос­под­нем в Иеру­са­лим на мо­ло­дом осле, о пре­да­нии Гос­по­да за 30 среб­ре­ни­ков и по­куп­ке на них зем­ли гор­шеч­ни­ка, о про­бо­де­нии реб­ра Спа­си­те­ля, о рас­се­я­нии апо­сто­лов из Геф­си­ман­ско­го са­да, о за­тме­нии солн­ца во вре­мя крест­ных стра­да­ний Спа­си­те­ля.

«Весь выш­ний за­ря­ми про­све­щен», про­рок За­ха­рия «бу­ду­щая ви­дел яко су­щая». Со­глас­но пре­да­нию, этот «ис­тин­ней­ший бо­го­гла­голь­ник» до­жил до глу­бо­кой ста­ро­сти и был по­хо­ро­нен неда­ле­ко от Иеру­са­ли­ма, ря­дом со сво­им зна­ме­ни­тым совре­мен­ни­ком и спо­движ­ни­ком про­ро­ком Аг­ге­ем. Сво­им про­зва­ни­ем «Сер­по­ви­дец» За­ха­рия обя­зан од­но­му из быв­ших ему от­кро­ве­ний, в ко­то­ром он ви­дел ле­тя­щий по воз­ду­ху сви­ток, изо­гнув­ший­ся на­по­до­бие угро­жа­ю­ще­го сер­па.

Погодные приметы на 21 февраля



Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры.

Мороз на Захария – зиме скоро конец придет.

На деревьях лежит иней – в этом году удастся собрать много меда.

Гуси ведут себя слишком оживленно, в снегу купаются – потепление наступит в самое ближайшее время.

Дым стелется вниз по земле – скоро снег выпадет.

Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло. Если же животное ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.

Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.

Сильная стужа – холодам конец.

Вокруг Луны видны дуги или круги – скоро растает снег, и наступит долгожданная весна.

А ещё наши предки считали, что 21 февраля нельзя никому завидовать — можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается. Также нельзя нынче пломбировать зубы и проводить хирургическое лечение.

Обращали внимание и на погоду. Гром, например, предвещал ветряную погоду весной и летом. Если 21 февраля выдавалось морозным, весна приходила рано и была теплой. Вообще, считается, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март. Тепло также сулили оживившиеся и купающиеся в снегу гуси, резвящиеся в сугробах собаки. Иней на деревьях радовал пасечников — он означал богатый урожай меда. Дуги вокруг месяца или луны тоже означали раннее наступление весны.

А ещё 21 февраля празднуют…

День булочек с повидлом (National Sticky Bun Day) — США

21 февраля — День чтения поздравительных открыток (National Card Reading Day) — США

День рождения короля — Бутан

День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы — Беларусь

21 февраля — День вооружённых сил — ЮАР

День памяти иностранных участников Французского Сопротивления — Франция

День движения за государственный статус бенгальского языка (Bengali Language Movement Day) — Бангладеш

21 февраля — День молодёжи имени Роберта Мугабе (Robert Mugabe National Youth Day) — Зимбабве

День памяти Уолтера Лини — Вануату

Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра, Степана

Захар Серповидец

Праздник жизни

День фельдшера

Международный день родного языка (International Mother Language Day)

Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day)

21 февраля — День наблюдения за полетом бумеранга

Всемирный день управления информацией (Global Information Governance Day) О праздниках больше — здесь .