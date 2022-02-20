21 февраля — День Захария-серповидца. Не вздумайте завидовать! Никому!

В День Захария-серповидца в народе отдают дань памяти одному из 12 малых пророков, в книге Неемии названному главою священнического рода. Прозвище «Серповидец» он получил, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа.

Погодные же приметы на сегодня таковы:

Гром гремит на Захария – весной и летом будут дуть сильные ветры.

Мороз на Захария – зиме скоро конец придет.

На деревьях лежит иней – в этом году удастся собрать много меда.

Гуси ведут себя слишком оживленно, в снегу купаются – потепление наступит в самое ближайшее время.

Дым стелется вниз по земле – скоро снег выпадет.

Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло. Если же животное ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.

Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.

Сильная стужа – холодам конец.

Вокруг Луны видны дуги или круги – скоро растает снег, и наступит долгожданная весна.

А ещё наши предки считали, что 21 февраля нельзя никому завидовать — можно сглазить человека, а сглаз всегда возвращается. Также нельзя нынче пломбировать зубы и проводить хирургическое лечение.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!