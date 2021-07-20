21 июля – праздник иконы Казанской Божьей матери. Жатвенник

21 июля — почему Жатвенник? Потому что начинали жать рожь. Предки наши верили, что на Прокопия на земле появляется краска «червец». Она возникает чудесным образом и попадается на глаза путникам в виде красного клубка. Если кто найдет червец – тот всю жизнь будет необыкновенно счастлив и богат. Но эта краска растительного происхождения – очень большая редкость, и найти ее удавалось лишь единицам.

А ещё в этот день начинали собирать чернику. Уже тогда знали, что эта ягодка обладает множеством буквально чудодейственных свойств: способна помочь при нарушениях зрения, ревматизме, болезнях пищеварения, подагре и т.д.

Главное же церковное событие 21 июля — верующие отмечают праздник иконы Казанской Божьей матери, явление которой произошло в 1579 году.

С иконой связано много божественных чудес. Бойцы, идущие под пули, к примеру, прятали на груди ее образ, и Божья Матерь на иконе отвращала от солдат смерть.

ОГЛАВЛЕНИЕ: Явление чудотворной Казанской иконы Богородицы

Приметы на 21 июля

А ещё 21 июля празднуют Явление чудотворной Казанской иконы Богородицы После сильного пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего большинство домов в русской части города, десятилетней девочке Матроне явилась во сне Богородица и повелела раскопать землю под сгоревшим домом и взять находившуюся там икону. Девочка рассказала родителям о чу́дном явлении Богородицы, но взрослые не обратили на нее внимание. Явление повторилось вновь, и Матрона вместе с матерью пошли на то место, где стоял их дом, и там, на глубине около метра, нашли икону. Ткань, в которую был обернут образ, почти истлела, а икона выглядела так, будто иконописец только закончил свою работу. Икону отнесли в ближайший храм при большом стечении народа — радостная весть облетела город. Сразу были явлены чудеса от образа, несколько слепых людей вновь обрели зрение. В этот же день христиане вспоминают деяния Прокопия великомученика, причисленного к лику святых за его мучения и смерть в страданиях. Прокопия преследовали за его святую веру в Христа, пытали, но он не отрекся от Иисуса. До крещения Прокопия звали Исаакий, но сам Христос дал ему то имя, под которым сегодня и знают святого. Приметы на 21 июля Еще люди верили, что на Прокопия на земле появляется краска «червец». Она возникает чудесным образом и попадается на глаза путникам в виде красного клубка. Если кто найдет червец – тот всю жизнь будет необыкновенно счастлив и богат. Но эта краска растительного происхождения – очень большая редкость, и найти ее удавалось лишь единицам. Какая погода в этот день – такая же будет и 2 августа, в день Ильи-Пророка.

Если крестьянин в этот день сено разгребает – его может гроза спалить.

Кто в Прокопьев день купается – тот водяного тревожит. А он может и отомстить, утащив горе-купальщика под воду!

Если на Казанскую новолуние, то по этому дню судили о погоде на август. Какая погода с утра – такой будет первая его половина, после полудня – вторая. Именины сегодня отмечают: Александр, Анастасий, Даниэль, Дмитрий, Лоренс, Савва, Татьяна, Юстус. А ещё 21 июля празднуют День мусорной еды (National Junk Food Day) — США

День свободы — Остров Гуам

Асаха Пуджа (Asalha Puja Day) — Таиланд

Гуру Пурнима (Guru Purnima) — Индия

День расовой гармонии (Racial Harmony Day) — Сингапур

День турнира по перетягиванию каната (National Tug-Of-War Tournament Day) — США

Национальный день — Бельгия

День работников здравоохранения и медицинской промышленности — Туркменистан

Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия, Фёдора

Зажинки, Казанская летняя

День явления иконы Божией Матери в Казани

Сегодня День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца

День переучёта По материалам https://ruvera.ru О праздниках больше — здесь .