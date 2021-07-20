21 июля – праздник иконы Казанской Божьей матери. Жатвенник

21 июля — почему Жатвенник? Потому что начинали жать рожь. Предки наши верили, что на Прокопия на земле появляется краска «червец». Она возникает чудесным образом и попадается на глаза путникам в виде красного клубка. Если кто найдет червец – тот всю жизнь будет необыкновенно счастлив и богат. Но эта краска растительного происхождения – очень большая редкость, и найти ее удавалось лишь единицам.
А ещё в этот день начинали собирать чернику. Уже тогда знали, что эта ягодка обладает множеством буквально чудодейственных свойств: способна помочь при нарушениях зрения, ревматизме, болезнях пищеварения, подагре и т.д.
Главное же церковное событие 21 июля — верующие отмечают праздник иконы Казанской Божьей матери, явление которой произошло в 1579 году.
Явление чудотворной Казанской иконы Богородицы
После сильного пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего большинство домов в русской части города, десятилетней девочке Матроне явилась во сне Богородица и повелела раскопать землю под сгоревшим домом и взять находившуюся там икону. Девочка рассказала родителям о чу́дном явлении Богородицы, но взрослые не обратили на нее внимание. Явление повторилось вновь, и Матрона вместе с матерью пошли на то место, где стоял их дом, и там, на глубине около метра, нашли икону. Ткань, в которую был обернут образ, почти истлела, а икона выглядела так, будто иконописец только закончил свою работу. Икону отнесли в ближайший храм при большом стечении народа — радостная весть облетела город. Сразу были явлены чудеса от образа, несколько слепых людей вновь обрели зрение.
В этот же день христиане вспоминают деяния Прокопия великомученика, причисленного к лику святых за его мучения и смерть в страданиях. Прокопия преследовали за его святую веру в Христа, пытали, но он не отрекся от Иисуса. До крещения Прокопия звали Исаакий, но сам Христос дал ему то имя, под которым сегодня и знают святого.
Приметы на 21 июля
Еще люди верили, что на Прокопия на земле появляется краска «червец». Она возникает чудесным образом и попадается на глаза путникам в виде красного клубка. Если кто найдет червец – тот всю жизнь будет необыкновенно счастлив и богат. Но эта краска растительного происхождения – очень большая редкость, и найти ее удавалось лишь единицам.
- Какая погода в этот день – такая же будет и 2 августа, в день Ильи-Пророка.
- Если крестьянин в этот день сено разгребает – его может гроза спалить.
- Кто в Прокопьев день купается – тот водяного тревожит. А он может и отомстить, утащив горе-купальщика под воду!
- Если на Казанскую новолуние, то по этому дню судили о погоде на август. Какая погода с утра – такой будет первая его половина, после полудня – вторая.
А ещё 21 июля празднуют
- День мусорной еды (National Junk Food Day) — США
- День свободы — Остров Гуам
- Асаха Пуджа (Asalha Puja Day) — Таиланд
- Гуру Пурнима (Guru Purnima) — Индия
- День расовой гармонии (Racial Harmony Day) — Сингапур
- День турнира по перетягиванию каната (National Tug-Of-War Tournament Day) — США
- Национальный день — Бельгия
- День работников здравоохранения и медицинской промышленности — Туркменистан
- Именины у Прокопия, Александра, Николая, Дмитрия, Фёдора
- Зажинки, Казанская летняя
- День явления иконы Божией Матери в Казани
- Сегодня День памяти праведного Прокопия, Устюжского чудотворца
- День переучёта
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